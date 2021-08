New Yorks designierte Gouverneurin verspricht Veränderungen

Albany (dpa) - Nach dem Rücktritt von New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo hat seine designierte Nachfolgerin Kathy Hochul sich öffentlich von ihm distanziert und Veränderungen versprochen.

«Ich denke, es ist sehr klar, dass der Gouverneur und ich uns nicht sehr nahe standen», sagte die 62-jährige Politikerin der Demokratischen Partei bei ihrer ersten Pressekonferenz als designierte Gouverneurin in Albany.

Die Arbeitsatmosphäre, die ein Bericht unter Cuomo als für Frauen «feindlich» mit einem «Klima der Angst» beschrieben hatte, werde sich unter ihrer Leitung ändern und dafür werde es auch personelle Veränderungen unter den Mitarbeitern geben, versprach Hochul, die seit 2015 Stellvertreterin von Cuomo ist. «Am Ende meiner Amtszeit, wann immer das sein wird, wird niemand meine Regierung als toxische Arbeitsatmosphäre beschreiben.» Auch Transparenz versprach Hochul.

Erste Frau als New Yorker Gouverneurin

Cuomo war am Dienstag nach zehn Jahren im Amt zurückgetreten - eine Woche nachdem ihm eine offizielle Untersuchung die sexuelle Belästigung mehrerer Frauen vorgeworfen hatte. Der 63-jährige Politiker der Demokratischen Partei hatte angekündigt, sein Amt in 14 Tagen niederzulegen - dann soll Hochul übernehmen. Damit wird zumindest übergangsweise erstmals eine Frau als Gouverneurin des Bundesstaates an der US-Ostküste amtieren.

Die Amtsübergabe werde nahtlos ablaufen, das habe Cuomo ihr versprochen, sagte die Juristin und zweifache Mutter, die bereits seit Jahrzehnten verschiedene politische Ämter im Bundesstaat innehat. Ihr Stil sei es, den Menschen zuzuhören und dann entschieden zu handeln. «Ich werde jeden Tag höllisch für euch kämpfen», versprach sie den Menschen im Bundesstaat New York.

Hochul verteidigte die Sachthemen, für die sie sich gemeinsam mit Cuomo in den vergangenen Jahren eingesetzt habe - unter anderem den Mindestlohn. In dieser Hinsicht habe die Regierung viel erreicht. «Ich kenne den Job, ich habe für die selben Themen gekämpft, deswegen bin ich besser geeignet als jeder andere für diesen Job.»

© dpa-infocom, dpa:210812-99-810567/3

