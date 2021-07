Neurenten unter dem Durchschnitt

Berlin. Rentnerinnen und Rentner in Deutschland, die im Corona-Jahr 2020 in den Ruhestand eingetreten sind, erhalten eine Rente, die 5,4 Prozent unter der Durchschnittsrente liegt. Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine schriftliche Anfrage des Fraktionschefs der Linken im Deutschen Bundestag, Dietmar Bartsch, hervor. Demnach lag der durchschnittliche Rentenzahlbetrag im Jahr 2020 bei 904 Euro pro Monat. Rentner, die 2020 in Rente gegangen sind, kommen dagegen nur auf 855 Euro pro Monat. Der Rentenzahlbetrag gibt an, was netto auf dem Konto der Rentnerinnen und Rentner ankommt, bei ihm sind Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bereits abgezogen.

Linke beklagen Niedriglöhne

Wer in den ostdeutschen Bundesländern im vergangenen Jahr in Rente ging, erhält durchschnittlich 925 Euro netto, in den westdeutschen Bundesländern sind es 839 Euro. Die Durchschnittsrente liegt für Rentner aus Ostdeutschland bei 1044 Euro netto und bei Rentnern aus Westdeutschland bei 869 Euro netto.

Über den tatsächlichen Wohlstand der Ost- und West-Rentner sagen diese Zahlen allerdings wenig aus. Dass die Durchschnittsrenten der Ost-Rentner höher sind als die der West-Rentner, hat strukturelle Gründe. In der früheren DDR gab es beispielsweise keine Beamten, alle Erwerbstätigen – auch Selbstständige – waren gesetzlich rentenversichert. Auch fließen Zusatzrenten in den Gesamtschnitt der Ost-Renten ein. Hinzu kommt, dass in der DDR die Erwerbsquote bei den Frauen deutlich höher lag als in Westdeutschland.

„Dass Neurentner weniger Rente bekommen, zeigt deutlich, dass die jahrelangen Probleme auf dem Arbeitsmarkt immer mehr auf die Rente durchschlagen“, sagte Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch unserer Redaktion. Ohne höhere Löhne und ein Ende des Niedriglohnsektors drohe eine Lawine der Altersarmut, warnte der Linke-Politiker. „Es darf keine Löhne geben, die faktisch Hartz IV im Alter bedeuten“, sagte Bartsch. In den Durchschnittsrenten sind nach Auskunft der Bundesregierung alle Renten erfasst, also neben Altersrenten auch Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit sowie Hinterbliebenenrenten. Da ein Rentenanspruch bereits nach einer Wartezeit von fünf Jahren entstehe, würden auch Kleinstrenten in die Statistik mit einfließen. tki

