Neues Regierungsbündnis erhält viel Zustimmung

Mit Beginn der neuen Bundesregierung bleibt die SPD in der politischen Stimmung stark, die Grünen sind konstant, die FDP verliert leicht. Verluste gibt es auch für AfD und Linke, die CDU verzeichnet im Dezember ein Plus. Aktuell wird die SPD bei 31% (+1) gemessen und die CDU/CSU bei 22% (+4), die Grünen erreichen 21% (+/-0), die FDP kommt auf 12% (-1), die AfD auf 5% (-2) und die Linke auf 5% (-1). Die sonstigen Parteien kommen zusammen auf 3% (-3).

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, lägen die Ampel-Parteien weiter über ihrem Bundestagswahl-Ergebnis, die Union bliebe darunter, könnte aber im Vergleich zum letzten Politbarometer wieder zulegen. Nach der Projektion käme die SPD unverändert auf 28% (+/-0) und die CDU/CSU auf 21% (+2). Die Grünen würden 17% (+/-0) erreichen und die Freien Demokraten nach Verlusten 12% (-1). Die AfD käme ebenfalls nach Verlusten auf 10% (-1) und die Linke auf 5% (+/-0). Die sonstigen Parteien lägen in der Summe bei 7% (+/-0).

Info Rundungsbedingt müssen sich die Prozentwerte nicht unbedingt auf 100% addieren und die Abweichungen zur letzten Umfrage nicht gegenseitig aufheben. Der Fehlerbereich beträgt bei 1.250 Befragten und einem Anteilswert von 40% rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10% rund +/- zwei Prozentpunkte .

müssen sich die Prozentwerte nicht unbedingt auf 100% addieren und die Abweichungen zur letzten Umfrage nicht gegenseitig aufheben. Der Fehlerbereich beträgt bei 1.250 Befragten und einem Anteilswert von 40% rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10% rund +/- zwei Prozentpunkte Da mit Umfragen immer nur Stimmungen in der Bevölkerung zum Zeitpunkt der Befragung gemessen werden, sind Schlussfolgerungen auf eine mögliche Wahlentscheidung an einem weit entfernt liegenden Wahltag nicht zulässig.

in der Bevölkerung zum Zeitpunkt der Befragung gemessen werden, sind Schlussfolgerungen auf eine mögliche Wahlentscheidung an einem weit entfernt liegenden Wahltag nicht zulässig. Die Politbarometer-Ergebnisse sind wie immer politisch nicht gewichtet . Ein Vergleich der Wahlabsichtsfrage und der Sympathiemessungen der Politbarometer-Untersuchungen mit den politisch gewichteten Ergebnissen anderer Institute ist daher nur bedingt möglich. Aus diesem Grund veröffentlicht das Politbarometer die „Projektion“, bei der die in den aktuellen Untersuchungen gemessenen poli-tischen Stimmungen auf ein Wahlergebnis für eine Bundestagswahl übertragen werden, falls diese am nächsten Sonntag stattfinden würde.

. Ein Vergleich der Wahlabsichtsfrage und der Sympathiemessungen der Politbarometer-Untersuchungen mit den politisch gewichteten Ergebnissen anderer Institute ist daher nur bedingt möglich. Aus diesem Grund veröffentlicht das Politbarometer die „Projektion“, bei der die in den aktuellen Untersuchungen gemessenen poli-tischen Stimmungen auf ein Wahlergebnis für eine Bundestagswahl übertragen werden, falls diese am nächsten Sonntag stattfinden würde. Dieser errechneten Projektion liegen Erkenntnisse über die langfristige, sozial-strukturell begründete Stabilität im Wählerverhalten bei Bundestagswahlen zugrunde sowie Erkenntnisse über den theoretischen Ausgang einer Bundestagswahl unter „normalen“ Bedingungen, d. h. ohne die Überzeichnungen in der aktuell gemessenen politischen Stimmung. Neben strukturellen Faktoren werden zudem taktisches Verhalten sowie die fehlende Bekenntnisbereitschaft von Anhängern der Parteien an den Rändern des Parteienspektrums berücksichtigt.

Neue Bundesregierung: Bewertung

Mit Unterzeichnung des Koalitionsvertrages in dieser Woche erfährt das neue Regierungsbündnis viel Zustimmung: 58% der Deutschen finden es gut und 24% schlecht, dass es jetzt eine Regierung aus SPD, Grünen und FDP gibt, 12% ist das egal. Beim Start der Vorgängerregierung war die Rückmeldung deutlich weniger positiv: Mit Beginn der dritten schwarz-roten Koalition im März 2018 hatten 45% das damalige CDU/CSU-SPD-Bündnis gut und 38% schlecht gefunden, 15% war das egal. Anders als bei der Großen Koalition, die damals vor allem aus der Generation 60plus Unterstützung bekam, gibt es für die neue Bundesregierung jetzt auch von jüngeren Menschen klar mehrheitlich Zustimmung. Daneben äußert sich zur Ampel auch das Gros der Linken-Anhänger/innen positiv, im Unionslager gehen die Meinungen auseinander, die AfD-Anhänger/innen sind sehr kritisch.

Neue Bundesregierung: Zusammenarbeit

Mehr Optimismus als bei der Großen Koalition gibt es auch beim Thema Koalitionsklima: 57% der Wahlberechtigten erwarten eine gute Zusammenarbeit von SPD, Grünen und FDP in der neuen Bundesregierung. Mit Beginn der CDU/CSU-SPD-Koalition im März 2018 waren es 50%. Dass die Ampel eher schlecht harmonieren wird, glauben heute insgesamt 33% der Befragten, darunter gut die Hälfte der Unions- und gut zwei Drittel der AfD-Anhänger/innen.

Bundeskanzler Olaf Scholz: Erwartungen

Viel Zuversicht gibt es mit Blick auf die neue Regierungsspitze: Zu Amtsbeginn glauben 77% der Wahlberechtigten, dass Olaf Scholz seine Sache als Bundeskanzler eher gut machen wird, darunter 97% der SPD-, 72% der CDU/CSU-, 91% der Grünen-, 74% der FDP-, 30% der AfD- und 67% der Linken-Anhänger/innen. Im Osten sind 74% optimistisch und im Westen 78%, in der Generation 60plus sind dies mit 84% noch mehr als bei den unter 60-Jährigen mit 72%. Insgesamt 14% aller Befragten sind eher skeptisch und erwarten, dass der neue Regierungschef Olaf Scholz eher schlechte Arbeit machen wird.

Minister/in Lauterbach, Baerbock, Lindner: Erwartungen

Ambivalent sind dagegen die Erwartungen an einige Mitglieder des neuen Kabinetts: Dass Karl Lauterbach seine Sache als Gesundheitsminister eher gut machen wird, meinen mit 78% die meisten Befragten, nur 16% prognostizieren bei Lauterbach schlechte Arbeit. Bei Christian Lindner sind mit Blick auf seine neue Rolle als Finanzminister 68% der Befragten zuversichtlich und 21% pessimistisch. Von Annalena Baerbock glauben dagegen nur 37%, dass sie als Außenministerin einen guten Job machen wird, 52% erwarten das Gegenteil.

Beurteilung von Spitzenpolitiker/innen in Deutschland

In den Politbarometer Top 10 ist der Gesamttrend zum Jahresende durchweg positiv: Alle der zehn nach Meinung der Deutschen wichtigsten Politikerinnen und Politiker können sich beim Ansehen verbessern, das Imagegefälle im Ranking insgesamt bleibt aber beträchtlich. Schlusslicht bleibt Jens Spahn, der auf der +5/-5-Skala mit -0,7 weiter klar negativ verortet wird. Vorletzte ist erneut Sahra Wagenknecht (0,0), davor Friedrich Merz (0,1) und Annalena Baerbock (0,2) mit nur schwach positiver Bewertung. Platz sechs weiter für Markus Söder (0,6), die Positionen fünf, vier und drei besetzen weiterhin Christian Lindner (1,0), Lars Klingbeil (1,3) und Robert Habeck (1,4). Zweiter bleibt der neue Bundeskanzler Olaf Scholz (2,1), der sich in allen politischen Lagern verbessert und in Ost und West ähnlich viel Ansehen hat. Die Spitzenposition hält im Ranking unverändert souverän Angela Merkel (2,7). Mit Ausscheiden aus dem Amt erzielt sie einen Imagewert, den sie in den 16 Jahren ihrer Kanzlerschaft punktuell nur in wenigen Ausnahmesituationen – nach der Fußball-WM im Juli 2014, während der Griechenland-Rettung im März 2015 und in der zweiten Corona-Welle im November 2020 – übertreffen konnte.

Probleme in Deutschland

Corona bleibt für die Deutschen auch im Dezember das alles beherrschende Thema. Bei der Frage nach den beiden wichtigsten Problemen in Deutschland entfallen jetzt 73% aller Nennungen auf den Bereich Corona und dessen Folgen. Damit besitzt die Pandemie, die für die Deutschen zwischen Frühsommer und Herbst stark an Bedeutung verloren hatte, eine annähernd ebenso hohe Relevanz wie während der zweiten Corona-Welle vor einem Jahr. Alle anderen Themen rücken entsprechend in den Hintergrund: Mit Abstand folgen auf der Pro-blemagenda Klimaschutz (29%), Soziale Gerechtigkeit (7%), Ausländer/Asyl/Integration/Flüchtlinge (7%), Kosten/Preise/Löhne (7%), Regierungsbildung/Ausgang Bundestagswahl (7%), Gesundheitswesen/Pflege (6%), gesellschaftlicher Zusammenhalt/Spaltung (5%), Wirtschaftslage (4%) sowie Rente/Alterssicherung (4%).

Corona: Gesundheitsgefährdung

Die Sorgen um die eigene Gesundheit wegen Corona bleiben präsent, haben sich kurzfristig aber wieder abgeschwächt: Nach 62% Ende November sehen momentan 50% der erwachsenen Deutschen durch das Coronavirus für sich persönlich ein Gesundheitsrisiko, 47% (Nov-II: 36%) fühlen sich nicht gefährdet, darunter 45% im Osten und 47% im Westen.

Corona-Maßnahmen: Bewertung, Ungeimpfte und Effekte

Auch nachdem in den letzten Wochen die Corona-Regeln vielerorts angepasst und verschärft wurden, meinen jetzt noch 42% (Nov-I: 49%; Nov-II: 52%) der Befragten, dass die Corona-Maßnahmen härter ausfallen müssten. Mit etwas ansteigender Tendenz bezeichnen 39% aller Befragten (Nov-I: 32%; Nov-II: 30%) die aktuellen Regeln als gerade richtig und 16% (Nov-I: 16%; Nov-II: 15%) halten die derzeitigen Corona-Maßnahmen für übertrieben.

Dass es wegen Corona für Ungeimpfte jetzt besonders starke Einschränkungen gibt, wird von den Deutschen sehr klar begrüßt. Nach 76% vor zwei Wochen finden das jetzt 77% aller Befragten richtig und 21% (Nov-II: 22%) nicht richtig – bei nur leichten Ost-West-Unterschieden, aber wie bei praktisch allen Corona-Themen mit klar abweichenden Einstellungen im AfD-Lager: Dass die Maßnahmen für Ungeimpfte besonders restriktiv ausfallen, sehen 20% im Westen und 26% im Osten kritisch, unter AfD-Anhänger/innen sind es 67%.

35% der Deutschen glauben, dass mit den jetzt geltenden Maßnahmen die vierte Corona-Welle gebrochen werden kann und so die hohen Infektionszahlen deutlich zurückgehen, 61% zweifeln aber an einem entsprechenden Effekt.

Corona: Allgemeine Impfpflicht

Das Votum pro Impfpflicht bleibt ungebrochen stark: Nach 69% vor zwei Wochen sind jetzt 68% für eine allgemeine Pflicht zum Impfen gegen das Coronavirus, 31% der Befragten (Nov-II: 29%) sprechen sich dagegen aus. Für die Impfpflicht sind 83% der SPD-, 81%, der CDU/CSU-, 80% der Grünen-, 58% der FDP-, 31% der AfD- und 53% der Linken-Anhänger/innen.

EU-Mitgliedschaft Deutschlands

Deutschlands EU-Mitgliedschaft sehen die Bundesbürger eher positiv: Für 48% der Deutschen – ähnlich wie in den letzten fünf Jahren, und damit weitaus mehr als im langfristigen Mittel der letzten knapp drei Jahrzehnte – hat die EU-Mitgliedschaft für die deutsche Bevölkerung „eher Vorteile“, 33% sagen „Vor- und Nachteile“ und 15% beurteilen die Zugehörigkeit überwiegend skeptisch, darunter weit überdurchschnittlich viele AfD-Anhänger/innen.

Wirtschaftliche Lage in Deutschland

Im Politbarometer-Wirtschaftsteil fällt die Bestandsaufnahme zum Jahresende differenziert aus: Während sich die ökonomische Gesamtsituation erneut eintrübt und es bei den Konjunkturaussichten mehr Pessimisten als Optimisten gibt, zeigt sich die private Finanzlage der Bundesbürger auch kurz vor Weihnachten gewohnt erfreulich.

Im Dezember beschreiben 28% (Okt-I: 43%; Nov-I: 37%) der Befragten die Wirtschaftslage in Deutschland als gut, 55% (Okt-I: 47%; Nov-I: 47%) sagen „teils-teils“ und 17% (Okt-I: 9%; Nov-I: 14%) sehen eine ökonomisch schlechte Gesamtkonstitution.

Kommend von dieser durchwachsenen Bestandsaufnahme glauben 19% (Okt-I: 30%; Nov-I: 18%), dass es konjunkturell „demnächst aufwärts“ geht. 41% (Okt-I: 41%; Nov-I: 40%) erwarten keine großen Veränderungen und 38% (Okt-I: 24% Nov-I: 39%) prognostizieren einen Abwärtstrend.

Ihre aktuelle eigene finanzielle Situation erachten 65% (Okt-I: 69%; Nov-I: 66%) als gut und 7% (Okt-I: 6%; Nov-I: 4%) als schlecht, 28% (Okt-I: 25%; Nov-I: 29%) umschreiben ihre Privatfinanzen mit „teils-teils“.

Rückblick und Ausblick zum Jahreswechsel

Wenn die Bundesbürger das zu Ende gehende Jahr Revue passieren lassen, fällt der persönliche Rückblick jetzt zwar wieder besser aus als 2020, bleibt aber weit unter dem stets sehr positiven Vor-Corona-Niveau: Nach 52% im Vorjahr, aber 70% im Schnitt seit der Wiedervereinigung, war das zu Ende gehende Jahr jetzt für 59% ein gutes Jahr, für 37% war es das nicht.

Ausgehend von diesem vergleichsweise reservierten Jahresrückblick sind 35% (2020: 39%) der Deutschen für das kommende Jahr optimistisch und glauben, dass 2022 für sie persönlich besser wird als 2021, 5% (2020: 6%) sagen „eher schlechter“ und 58% (2020: 54%) erwarten keine großen Veränderungen.