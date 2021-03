Berlin/Baku. Die „Masken-Affäre“ ist noch nicht ausgestanden, da erschüttert ein neuer Rücktritt die Union im Bundestag. Am Donnerstag legte der thüringische Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann sein Mandat nieder. Der Verdacht: Der CDU-Mann hat sich für Aserbaidschan und andere ausländische Staaten eingesetzt und dafür materielle Vorteile erhalten. Der „Spiegel“ hatte berichtet, dass in dem von Hauptmann herausgegebenen CDU-Blättchen „Südthüringen Kurier“ mehrfach Anzeigen von Aserbaidschan, Taiwan und Vietnam erschienen. Hauptmann bestreitet die Vorwürfe: „Ich habe nie Geld bekommen, und es gab nie eine Einflussnahme auf mein politisches Handeln“, sagte er der „Welt“.

Öffentliche Parteinahme

Wer nach Hauptmanns Verbindungen zu Aserbaidschan sucht, findet schnell Einträge im Internet, vor allem auf staatlich kontrollierten Seiten des Regimes in Baku. Die Nachrichtenagentur „Azertag“ zitiert Hauptmann 2016 unter der Überschrift: „Die internationale Gemeinschaft muss Druck auf Armenien ausüben“. Und nur einen Monat zuvor bringt das Medium erneut einen großen Artikel zu Hauptmanns Forderungen. Überschrift diesmal: „Armenien ignoriert Resolution von UN-Sicherheitsrat“. Armenien ist Aserbaidschans Erzfeind, immer wieder eskaliert der Konflikt zwischen den beiden Staaten um die Region Berg-Karabach.

Mehrfach zeigt sich der CDU-Mann zudem auf Veranstaltungen der aserbaidschanischen Botschaft in Berlin. Auf der Webseite der Vertretung finden sich Hauptmanns lobende Worte für die „Errungenschaften Aserbaidschans in den Bereichen Good Governance und Korruptionsbekämpfung“. Die Republik in Vorderasien steht international in der Kritik, weil Bürger- und Menschenrechte drastisch eingeschränkt sind. 2018 richtet Hauptmann in Berlin den „1. Deutsch-Aserbaidschanischen Wirtschaftsdialog“ aus. Eine Bühne, auf der sich auch Aserbaidschans Botschafter in Deutschland präsentieren konnte.

Die Äußerungen und Veranstaltungen sind rechtlich unproblematisch, zeigen aber doch, wie Hauptmann sich für das Image Aserbaidschans in Deutschland eingesetzt hat. Er selbst antwortet auf schriftliche Fragen dieser Redaktion zu seiner Haltung zur Regierung in Baku bis Donnerstagnachmittag nicht. In der „Welt“ hob Hauptmann hervor, dass die Anzeigen verschiedener Staaten seine politischen Entscheidungen „zu keinem Zeitpunkt beeinflusst“ hätten.

Es ist der zweite Rücktritt eines CDU-Bundestagsabgeordneten binnen einer Woche. Am 8. März hatte der Mannheimer Abgeordnete Nikolas Löbel sein Mandat niedergelegt, nachdem bekannt geworden war, dass er für die Vermittlung eines Schutzmaskenauftrags eine Provision in Höhe von 250 000 Euro erhalten hatte.

Der frühere CSU-Abgeordnete Georg Nüßlein, der für die Vermittlung von Aufträgen mit Schutzmasken 600 000 Euro Provision erhielt, trat aus der Partei aus, hat sein Mandat aber bislang behalten. Bis Freitag, 18 Uhr, sollen nun alle Bundestagsabgeordneten der Union in einer „Ehrenerklärung“ versichern, sich nicht durch die Vermittlung von Aufträgen mit Schutzkleidung in der Pandemie bereichert zu haben.

Fälle wie der von Mark Hauptmann sind damit freilich nicht erfasst. Dabei ist die Nähe einiger Unions-Politiker zu Regimen wie Aserbaidschan schon länger ein Problem. Sowohl gegen den Bundestagsabgeordneten Axel E. Fischer als auch seine Fraktionskollegin Karin Strenz laufen Ermittlungen. Beide stehen unter Korruptionsverdacht. Bereits 2019 verhängte der Bundestag eine hohe Geldstrafe gegen Strenz, weil sie verschwiegen hatte, dass sie über eine Lobbyfirma Geld aus Aserbaidschan erhalten hatte. Trotzdem blieb Strenz Abgeordnete des Bundestags.

SPD fordert schärfere Regeln

Dem Koalitionspartner geht angesichts der Häufung der Fälle die Geduld aus. Die SPD will , auch vor dem Hintergrund der Maskenaffäre, die Regeln für Abgeordnete jetzt verschärfen. Wie aus einem Gesetzentwurf der Fraktion hervorgeht, der dieser Redaktion vorliegt, will die SPD bezahlte Beratertätigkeiten verbieten, die „in unmittelbarem Zusammenhang“ mit der Ausübung des Mandats stehen. Die Strafe für Bestechlichkeit von Mandatsträgern soll auf mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe erhöht werden.

Bisher sind auch Geldstrafen möglich. Die „Korruptionsaffären“ der Unionsabgeordneten hätten deutlich gemacht, dass „ein erhebliches gesetzgeberisches Defizit vorliegt“, sagte Matthias Bartke, Obmann der SPD im Bundestagsausschuss für Wahlprüfung und Immunität.