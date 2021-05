Neuer Landtag und neue Regierung kommen zusammen

Südwest. Kurioses zum Auftakt des neuen Landtags: Ausgerechnet der 72-jährige Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) wird an diesem Dienstag als lebens- und dienstältester Abgeordneter die konstituierende Sitzung in Stuttgart eröffnen und zunächst auch leiten. Nur einige Stunden später will der Ministerpräsident gemeinsam mit dem CDU-Landesvorsitzenden Thomas Strobl den neuen grün-schwarzen Koalitionsvertrag unterzeichnen und das designierte Kabinett vorstellen.

Dass ein geschäftsführender Regierungschef diese Rolle ausfüllt, ist ein Novum. Normalerweise sitzt der Ministerpräsident auf der Regierungsbank oder steht am Rednerpult.

Überraschungen in der neuen Regierungsmannschaft sind hingegen nicht mehr zu erwarten. Am Montag wurde die CDU-Abgeordnete und Anwältin Marion Gentges noch als neue Justizministerin benannt, sie wird Nachfolgerin von Guido Wolf (CDU). Ex-Fraktionschef Wolfgang Reinhart wurde als stellvertretender Landtagspräsident nominiert. Strobl (61) bleibt wie erwartet Innenminister und Vize-Ministerpräsident. Das neue Ministerium für Wohnen und Landesentwicklung übernimmt Fraktionsvize Nicole Razavi (55/CDU), Kultusministerin wird die bisherige Staatsministerin Theresa Schopper (60) und der Bundestagsabgeordnete Danyal Bayaz (37/beide Grüne) wird neuer Finanzminister.