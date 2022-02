Neuer Coronakurs - Umfassende Lockerungen am 20. März?

Lampertheim Hilferuf aus den Altenheimen

„Helfende Hände für Alten- und Pflegeheime gesucht“ – unter diesem Slogan hat Landrat Christian Engelhardt in der vergangenen Woche zu ehrenamtlicher Hilfe aufgerufen. Die stark ansteigende Zahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat große Auswirkungen auf die Personalsituation in den Alten- und Pflegeheimen und führt zu Personalmangel – auch in den Häusern im Kreis Bergstraße. Deswegen bittet der Landrat alle Bergsträßerinnen und Bergsträßer, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, als „Krisenhelferinnen und Krisenhelfer“ in den Einrichtungen tätig zu werden. Durch die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden zusätzlichen Maßnahmen und Vorschriften ist die Arbeit in den Heimen ohnehin schon seit nunmehr zwei Jahren erschwert. Aktuell wird die schwierige Lage durch vermehrte Krankheits- und Quarantänefälle beim Personal in den Einrichtungen zusätzlich belastet. Deswegen ist jede Form der Unterstützung willkommen. So könnten ehrenamtliche Helfer die Fachkräfte entlasten, in dem sie den Senioren bei alltäglichen Dingen zur Hand gehen, bei Wäsche ausgeben oder Tisch abräumen helfen, den Bewohnern vorlesen oder ähnliche Aufgaben übernehmen. Willkommene Entlastung Benedict Pretnar, Leiter der Caritas Alten- und Pflegeheime in Bürstadt (St. Elisabeth), Lampertheim Mariä Verkündigung) und Einhausen (St. Vincenz), begrüßt die ehrenamtliche Unterstützung und den Aufruf des Landrats. Wenn das Fachpersonal bei den hauswirtschaftlichen Tätigkeiten oder auch bei der Betreuung der Senioren Unterstützung bekäme, wäre das eine große Entlastung und sie könnten sich besser um die pflegerischen Aufgaben kümmern. Vor allem sei das im Moment wichtig, weil aktuell in Bürstadt beispielsweise 13 Mitarbeiter in Quarantäne seien und die verbliebenen Kräfte deren Arbeit übernehmen müssen. „Wir arbeiten hier momentan mit Mann und Maus. Das geht auch nur, weil wir eine gut funktionierende Dienstgemeinschaft haben, in der keiner allein auf sich und seinen Tätigkeitsbereich schaut. Da würde es natürlich helfen, wenn jemand ehrenamtlich den Wäschewagen hin und her fährt oder nach dem Essen die Tische abräumt“, so der Heimleiter. Bundeswehr kommt nicht Schon im Dezember hatte sich Pretnar beim Kreis Bergstraße darum bemüht, wieder Unterstützung durch die Bundeswehr zu erhalten. Soldaten hatten im vergangenen Jahr zeitweise in den Heimen geholfen und zum Beispiel die notwendigen Corona-Tests übernommen. Allein für das regelmäßige Testen von Bewohnern und Mitarbeitern sind in der Woche 63 Arbeitsstunden nötig. „Die fehlen natürlich für andere Aufgaben“, so Pretnar. Leider sei der Wunsch nach Bundeswehr-Unterstützung abschlägig beschieden worden. Der Kreis Bergstraße teilt hierzu auf Anfrage mit, dass er im Namen von einigen Bergsträßer Heimen bei der Bundeswehr um Unterstützung gebeten und entsprechende Anträge gestellt. Diese seien leider nicht bewilligt worden, schreibt die Pressestelle des Landratsamts. Zur Begründung und den nötigen Voraussetzungen möchte sich der Kreis nicht äußern und verweist an das Bundesverteidigungsministerium. Für die während der Pandemie im Kreis durch die Bundeswehr bereits geleistete Hilfe und auch die aktuelle Unterstützung im Gesundheitsamt sei der Kreis aber überaus dankbar. Die Caritasheime in der Region haben sich bereiterklärt, Freiwillige für die ehrenamtliche Mitarbeit zu schulen. Wie Benedict Pretnar berichtet, hat eine erste Schulung mit sechs Personen in der vergangenen Woche in Bürstadt bereits stattgefunden. Bis zu zehn Ehrenamtliche können an dem vierstündigen Programm teilnehmen, in dem die Frauen und Männer erfahren, was sie für ihr Engagement in den Alten- und Pflegeheimen wissen müssen. Jede und jeder, der Freude am Umgang mit Menschen hat und älter als 15 Jahre ist, kann sich bei den Heimen melden.

