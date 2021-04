London. Ein Bus fährt im Schritttempo die Straße hinauf. Plötzlich hagelt es Molotow-Cocktails, kurze Zeit später steht das Fahrzeug in Flammen. Einige hundert Meter entfernt kracht ein Auto in ein Tor, das den irisch-nationalistischen von dem pro-britischen Bevölkerungsteil trennt. Vor allem pro-britische Jugendliche werfen Steine auf Polizisten. Ein Pressefotograf wird zu Boden geworfen, seine Kamera zertrümmert.

Die Polizei versperrt in Belfast eine Straße, um zu verhindern, dass sich Nationalisten und Loyalisten – also Anhänger des Verbleibs von Nordirland im Vereinigten Königreich – angreifen. In der Ferne: Rauchschwaden eines angezündeten Linienbusses. © dpa

Diese Szenen aus dem Westen von Belfast, die sich in der Nacht zum Donnerstag abspielten, stellen den bisherigen Höhepunkt der Gewalt in Nordirland dar. Sie dauert bereits seit einer Woche an. Politiker in allen Parteien haben vor einer Eskalation gewarnt.

Gemeinsame Erklärung

„Ich mache mir große Sorgen über die Gewalt in Nordirland“, schrieb Premierminister Boris Johnson auf Twitter. „Differenzen müssen durch Dialog beigelegt werden, nicht durch Gewalt oder Kriminalität.“ Das Regionalparlament in Belfast hielt am Donnerstag eine notfallmäßig anberaumte Sitzung ab, um die Vorfälle zu debattieren. Vorab gab die Regionalregierung, in der sowohl pro-britische Unionisten wie auch Nationalisten vertreten sind, eine gemeinsame Erklärung ab: „Zerstörung, Gewalt und die Androhung von Gewalt sind völlig inakzeptabel“, schrieben sie.

Unmittelbarer Anlass für die Unruhen war die Beerdigung von Bobby Storey, einem ehemaligen Mitglied der Irisch-Republikanischen Armee (IRA). Diese hatte jahrzehntelang angestrebt, die britische Provinz Nordirland vom Vereinigten Königreich abzuspalten und mit der Republik Irland zu vereinigen. Trotz Covid-Einschränkungen nahmen rund 2000 Gäste an der Trauerfeier teil. Darunter waren mehrere führende republikanische Politiker wie Michelle O’Neill, die Vorsitzende der Partei Sinn Féin, die für die Vereinigung mit Irland eintritt.

„Ignorant und kaltschnäuzig“

Die Polizei sah davon ab, strafrechtliche Schritte trotz Verstoßes gegen die Corona-Regeln einzuleiten. Bei den pro-britischen Unionisten löste dies Empörung aus. Arlene Foster, Erste Ministerin von Nordirland und Vorsitzende der britisch-loyalistischen Democratic Unionist Party (DUP), sagte, die Teilnahme sei „extrem ignorant und kaltschnäuzig“ gewesen. Jüngere Mitglieder des pro-britischen Bevölkerungsteils gingen in mehreren Städten auf die Straße, vor allem in Derry und Belfast. Sie lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei, warfen Flaschen und Steine, und zündeten Autos an. Über 50 Polizisten wurden bislang verletzt.

Die Unruhen begannen am Karfreitag – einem symbolischen Tag in Nordirland. Im Jahr 1998 wurde der Nordirland-Konflikt mit dem Karfreitagsabkommen offiziell beendet. In den 30 Jahren zuvor waren irische Nationalisten und britische Loyalisten in einen blutigen Konflikt verwickelt, der rund 3500 Todesopfer forderte, viele davon Zivilisten. Die Spannungen waren religiös und politisch motiviert. Die katholischen irisch-republikanischen Nationalisten streben eine Wiedervereinigung mit der Republik Irland an. Die protestantischen Unionisten fühlen sich als Teil von Großbritannien und wollten die Beziehung zum britischen Festland vertiefen. Es gab viele Terroranschläge, an denen sowohl die katholische IRA wie protestantische paramilitärische Verbände beteiligt waren.

Folgen des Brexits

Genau hier liegt die tiefere Ursache für die derzeitigen Krawalle. Laut dem Brexit-Vertrag bleibt Nordirland faktisch Teil des EU-Binnenmarkts. Die Zollgrenze liegt in der Irischen See – also zwischen Nordirland und Großbritannien. Seit Anfang dieses Jahres ist klar, was dieses sogenannte Nordirland-Protokoll bedeutet.

Die zusätzliche Bürokratie und die Kontrollen bestimmter Produkte haben dazu geführt, dass es Verzögerungen bei der Einfuhr von Lebensmitteln, Pflanzen und Online-Bestellungen nach Nordirland gibt. Premier Johnson hat die Übergangszeit beschränkter Kontrollen einseitig über den 31. März hinaus verlängert.

Die Erste Ministerin Arlene Foster bezeichnete die Kontrollen zwischen Großbritannien und Nordirland als „unverhältnismäßig“ und warnte, dass das Nordirland-Protokoll das Karfreitagsabkommen von 1998 unterminiere. Sie fordert, das gesamte Protokoll über Bord zu werfen. Die Unionisten werden von der Sorge getrieben, dass die Provinz Stück um Stück näher an Irland rückt – eine Einbahnstraße zur Wiedervereinigung, ihrem schlimmsten Alptraum. Diese tiefe Frustration steckt hinter den zunehmenden Spannungen in der Provinz.

Mark Lindsay, Vorsitzender des nordirischen Polizeiverbands, sagte, „düstere Elemente“ mit paramilitärischen Verbindungen stachelten junge Menschen an, die Polizei zu attackieren. Was für eine Rolle paramilitärische Gruppierungen insgesamt in der wachsenden Gewalt spielen, ist derzeit noch unklar. Dennoch geht in Nordirland die Angst um, dass sich der Konflikt zuspitzen könnte, wenn die Grenzfrage nicht bald gelöst wird.