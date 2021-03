  Neuanfang in einstiger Atomhölle

Die Gegend um das 2011 havarierte Kernkraftwerk in Fukushima brauchte lange Jahre, um sich von der Katastrophe zu erholen. Mittlerweile sind die Spuren der Zerstörung beseitigt – es keimt so etwas wie Aufbruchstimmung.

Den 11. März 2011 wird Tetsuzo Yamaguchi nie vergessen. „Am Nachmittag bebte plötzlich die Erde ganz gewaltig. Wir hatten ungeheure Angst. Sehen Sie den Schornstein auf dem Foto da drüben?“ Der 68-Jährige deutet auf ein altes Schwarzweißbild an der Wand. „Durch das Erdbeben brach der zusammen.“

Yamaguchi leitet in zehnter Generation die mehr als 250 Jahre alte Destillerie Sasanokawa. „Ich wusste wirklich nicht mehr weiter“, sagt der Unternehmer, als er sein Betriebsgelände abschreitet. „Da hinten wird Nihonshu hergestellt – der traditionelle japanische Reiswein. Und im Trakt davor destillieren wir Shochu.“ Ein Schnaps auf Roggen- oder Süßkartoffelbasis.

Vor genau zehn Jahren erlebte Japan eine nukleare Katastrophe, die die ganze Welt erschütterte. Um 14.46 Uhr Ortszeit ließ ein Erdbeben Gebäude in zahlreichen Städten einstürzen und löste einen Tsunami aus. Haushoch türmten sich die Wellen auf, in manchen Buchten hochhaushoch. An Land geworfene Boote, durch die Luft geschleuderte Autos, zusammengeschwemmte Trümmer markierten einen bis zu zehn Kilometer tiefen Weg ins Landesinnere. Die Welt war geschockt. Ein Desaster von apokalyptischem Ausmaß. Gegen 15.27 und 15.35 Uhr trafen zwei rund 14 Meter hohe Wellen auch das Atomkraftwerk Fuku-shima Daiichi. Der komplette Strom in drei Reaktoren fiel aus – Radioaktivität trat aus. Ein Alptraum war zurück in dem Land, das die Bomben von Hiroshima und Nagasaki erlebt hatte.

Gemeinden wie der mehr als 6000 Einwohner zählende Ort Futaba wurden zu Geisterstädten. Straßen wurden abgeriegelt, Häuser geräumt, das Leben fror von einem auf den anderen Tag ein. Infolge des Erdbebens starben in Japan rund 20 000 Menschen. 470 000 Menschen mussten evakuiert werden. Es gab mehrere Fälle von Krebserkrankungen. Seit dem Atom-GAU untersucht die Medizinische Universität Fukushima in einer Langzeit-Studie den Gesundheitszustand von Kindern in der Präfektur. Dabei werden immer wieder deutlich mehr Fälle von Schilddrüsenkrebs festgestellt, als dies anhand von Vergleichspopulationen zu erwarten gewesen wäre.

Die in Japan berühmte Destillerie Sasanokawa ereilte ein Schicksal, das noch heute unzählige Firmen aus der Gegend betrifft. „Made in Fukushima“-Produkte wollte keiner mehr haben. Nicht nur für Getränkehersteller, sondern auch für Fischer, Reisbauern und andere Betriebe verhängten die wichtigen Exportmärkte China, Hongkong, Taiwan, Südkorea und zwischenzeitlich auch die EU für Waren aus Fukushima Import-Stopps.

In Fukushima-Stadt, rund 60 Kilometer vom Kernreaktor Daiichi entfernt, versucht man, Optimismus zu verbreiten. Masashi Takeuchi schwärmt von einer Zukunft ohne Nuklearenergie. „In Fukushima haben wir die Atomkraft praktisch hinter uns gelassen. Hier wird kein Atomstrom mehr produziert“, sagt der Mann im kurzärmligen Hemd. In der Hauptstadt der gleichnamigen Präfektur ist Takeuchi leitender Beamter in der Energieabteilung der dortigen Regionalregierung.

Takeuchi weiß: Fukushima – der Name, der vor dem Nuklear-GAU kaum jemandem außerhalb Japans bekannt war – wird heute weltweit mit dem Bild einer Atomhölle assoziiert. „Wir wollen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen“, betont der Bürokrat. „Bis 2040 werden wir die grünste aller 47 Präfekturen Japans sein.“ Derzeit liegt dieser Anteil noch bei rund einem Drittel.

Und was ist mit den berüchtigten Reaktoren von Fukushima Daiichi, neben denen es auch noch das ebenfalls im Bezirk gelegene Atomkraftwerk Daini gibt? „Die werden nie wieder hochgefahren. Und hier werden auch keine neuen Reaktoren gebaut“, versichert Takeuchi. „Das ist Geschichte.“In knapp 20 Jahren will Fukushima 100 Prozent des eigenen Energiebedarfs aus Erneuerbaren produzieren.

Die Regionalregierung seit einigen Jahren in Solarpanels, die auf verstrahltem Brachland installiert werden. Oder in Windparks vor der Küste, Wasserkraftwerke sowie Anlagen für Geothermalkraft. Stolz reicht Takeuchi eine bunte Broschüre über den Tisch. Sie enthält Bilder von nachhaltigen Energieprojekten in dem Gebiet. „Wir haben auch eine Partnerschaft mit Nordrhein-Westfalen.“ Nun tausche man sich aus. Das Potenzial erneuerbarer Energien sei enorm.

Damit hat es Fukushima deutlich eiliger als die nationale Regierung in Tokio. Anruf bei der Energieabteilung des japanischen Wirtschaftsministeriums. Dort erklärt Masaaki Komatsu: „Unsere Regierung hat Ende letzten Jahres beschlossen, dass Japan bis 2050 CO2-neutral wird.“ Von der Kernenergie will Japan dennoch nicht lassen. Komatsu: „Ohne Atomkraft wird dieser Wandel kaum zu schaffen sein.“

Unter strengeren Bedingungen sind mittlerweile neun Atomreaktoren wieder am Netz, die sechs Prozent der Stromversorgung bringen. „Bis 2030 sollen wieder gut 20 Prozent im Energiemix aus Atomstrom kommen“, so Komatsu.

Besuch in Minamisoma, einer Küstenstadt 25 Kilometer südlich der Kraftwerksruine. Jin Baba stapft durch feinen Sand. „Achteineinhalb Jahre durften wir diesen Strand nicht für Badegäste öffnen“, erzählt der Mitarbeiter des lokalen Rathauses. Direkt nach der Katastrophe musste Baba den Ort mit seinen Kindern verlassen, kehrte aber bald zurück, um beim Wiederaufbau zu helfen. „Wir haben den Sand immer wieder abgetragen und Geigerzähler installiert. Wir wurden oft geprüft. Und so allmählich kommen die Badegäste wieder her.“