Mannheimer Morgen Plus-Artikel Regierungskrise - Das Scheitern des Mehrparteienbündnisses und Naftali Bennetts Rückzug könnten den Weg für eine Rückkehr des ehemaligen Premiers ebnen Netanjahu will in Israel zurück an die Macht

Kehrt Ex-Premier Benjamin Netanjahu an die Macht zurück? © Ilia Yefimovich/dpa