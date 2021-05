Netanjahu sieht Hamas geschwächt

Tel Aviv/Gaza/Ramallah. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sieht die Hamas im Gazastreifen durch die israelischen Angriffe auf ihre militärische Infrastruktur deutlich geschwächt. Die islamistische Palästinenserorganisation sei „um Jahre zurückgeworfen“ worden, sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros am Dienstag bei einem Besuch in einer Luftwaffenbasis im Süden des Landes. Die Hamas habe „Schläge erhalten, mit denen sie nicht gerechnet hat“.

„Wir werden so lange weitermachen wie nötig, um den Bürgern Israels die Ruhe zurückzubringen“, sagte Netanjahu. Der 71-Jährige traf sich mit Generalstabschef Aviv Kochavi zu einer Lagebesprechung. Militante Palästinenser feuerten am Dienstag erneut Raketen und Mörsergranaten auf israelische Ortschaften in der Nachbarschaft des Gazastreifens ab. Bei dem massiven Beschuss kamen zwei thailändische Arbeiter ums Leben, deren Unterkunft von Geschossen getroffen wurde, wie die israelische Polizei bestätigte. Insgesamt sind in Israel bisher zwölf Menschen durch Raketenfeuer aus dem palästinensischen Küstengebiet ums Leben gekommen. dpa