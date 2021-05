Netanjahu gescheitert

Tel Aviv. Israels Präsident Reuven Rivlin will jetzt mit anderen Spitzenpolitikern Gespräche über eine Regierungsbildung führen, nachdem der geschäftsführende Ministerpräsident Benjamin Netanjahu damit gescheitert war. Es seien Unterredungen mit Naftali Bennett von der Jamina-Partei und dem bisherigen Oppositionsführer Jair Lapid von der Zukunftspartei angesetzt, teilte Rivlins Büro mit.

Dem rechtskonservativen Netanjahu war es nicht gelungen, eine Regierungskoalition zu bilden. Eine entsprechende Frist lief in der Nacht zum Mittwoch ab. Damit steht das Lager der Gegner Netanjahus vor einer Chance, die Ära des 71-Jährigen als Regierungschef zu beenden. Ob ihnen dies gelingt, ist aber noch völlig offen. Eine Neuwahl ist weiterhin nicht ausgeschlossen. Israel verharrt in seiner politischen Krise. Netanjahu bleibt vorerst an der Spitze einer Übergangsregierung. dpa