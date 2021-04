„Nehme Tausende Leichen in Kauf“

London/Berlin. Es ist wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Vor wenigen Wochen war Premierminister Boris Johnson noch der Sunnyboy der Nation. Die Corona-Infektionszahlen gingen rasant zurück. Der Impf-Turbo der Regierung wirkte. Doch letzte Woche brach in London ein beispielloser Sturm los. Mehrere britische Medien verbreiteten die Nachricht unter Verweis auf anonyme Quellen: Im vergangenen Jahr habe Johnson gesagt, er nehme lieber in Kauf, dass sich „die Leichen zu Tausenden auftürmen“, als einen weiteren Lockdown einzuführen. Auch seriöse Medien wie die BBC berichteten darüber.

AdUnit urban-intext1

Zweifelhafte Nähe zu Lobbyisten

Das Mediengewitter war derart gewaltig, dass der Premier und mehrere seiner Kabinettskollegen die Anschuldigungen vehement zurückwiesen. Das Leichen-Zitat ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Alles begann mit Presseberichten über die zweifelhafte Nähe von Regierungsmitgliedern zu Lobbyisten. Bald geriet auch Johnson ins Visier der Enthüllungen. So sickerte der Inhalt von Textnachrichten zwischen dem Premier und dem Staubsauger-Unternehmer James Dyson an die BBC durch. Es ging um die Umgehung von Steuern bei der Herstellung dringend benötigter Beatmungsgeräte.

Die durchgestochenen Details waren so konkret und zugleich maliziös, dass viele auf den ehemaligen Chefberater des Premiers zeigten: Dominic Cummings. Der studierte Historiker ist der Architekt des Brexit-Referendums vom Juni 2016 und darf getrost als Einpeitscher der Anti-Brüssel-Stimmung bezeichnet werden. Er war Johnsons Mann fürs Grobe, wurde aber im November 2020 geschasst. Gemunkelt wurde damals, sein Ausscheiden sei ein Resultat eines internen Machtkampfs mit der einflussreichen Verlobten Johnsons, Carrie Symonds. Nun, so tuschelt man im Kabinett, sinne er auf Rache.

Dubiose Finanzierungswege?

In einem Blogeintrag packte der frühere Strippenzieher kürzlich aus – und das schlug ein wie eine Bombe. Glaubt man Cummings, hat Johnson versucht, luxuriöse Renovierungsmaßnahmen in seiner Dienstwohnung seiner Verlobten zuliebe auf zwielichtigem Wege zu finanzieren. Angeblich habe der Premier Spenden seiner Konservativen Partei lockermachen wollen. Im Regierungslager wird dies heftig dementiert.

AdUnit urban-intext2

Doch ein Ende der Schlammschlacht ist nicht in Sicht. Längst gibt es Gerüchte, Cummings habe Tonaufnahmen aus seiner Zeit in der Downing Street – mit womöglich noch brisanteren Enthüllungen. Zudem soll er in einem Monat vor einem Parlamentsausschuss aussagen. Er werde, so versprach er genüsslich, Fragen zu all diesen Themen beantworten, „so lange wie es die Abgeordneten wünschen“.