Nawalnys Kampf auf Leben und Tod

Berlin. Als letzte Waffe bleibt Alexej Nawalny wohl nur sein Lächeln. So wie auf diesem seltenen Foto aus der Haft, das die unabhängige „Nowaja Gazeta“ am Wochenende veröffentlichte. Der linke Mundwinkel ist leicht nach oben gezogen. Kraftlos wirkt dieses schiefe Lächeln – vor allem im Zusammenspiel mit dem kahlgeschorenen Schädel –, aber auch herausfordernd. Kämpferisch. „Man kann das alles nur mit Humor ertragen“, hatte der russische Oppositionspolitiker nach seiner Festnahme im Januar gesagt.

Unter dem Motto „Lasst Nawalny nicht sterben!“ haben in Düsseldorf Menschen für den Kremlkritiker demonstriert. © dpa

Hundert Tage ist das her, und Nawalny lächelt immer noch. Aber wie lange hat er dafür die Energie? Seinen Hungerstreik, mit dem er gegen die Haftbedingungen protestierte, hat er zwar nach gut drei Wochen beendet. Doch die fast schon lyrisch-entrückten Nachrichten, die er zuletzt aus dem Gefängnis übermittelte, lassen existenzielle Zweifel erahnen.

Die Vorwürfe im Detail Die Moskauer Staatsanwaltschaft will Nawalnys Organisationen, darunter seine Anti-Korruptions-Stiftung und seine Regionalstäbe, dauerhaft verbieten lassen. Die Bewegung, so die Ankläger, „destabilisiert die gesellschaftlich-politische Lage im Land“. Sie rufe auf zur „extremistischen Tätigkeit, zu Massenunruhen – auch mit Versuchen, Minderjährige in gesetzeswidrige Handlungen zu verwickeln“. Beschuldigt werden die Organisationen, sie handelten „im Auftrag verschiedener ausländischer Zentren, die destruktive Handlungen gegen Russland ausführen“. Das angebliche Ziel: eine Revolution, um den Machtapparat des Kremlchefs Putin zu stürzen. dpa

„Wie bei Alice im Wunderland muss man hier doppelt so schnell laufen, um irgendwohin zu gelangen. Ich bin gerannt, gestürzt und habe mir die Stirn eingeschlagen“, schrieb Nawalny über seine gescheiterte Hungerrevolte. Erst einmal wird er nun wohl weiter abmagern. Sich wieder an Nahrung zu gewöhnen, sei härter als das Hungern: „Also wünscht mir Glück.“

Einstufung als extremistisch

Nun plant das System offenbar, das Lebenswerk des Herausforderers von Präsident Wladimir Putin zu zerstören. Am Montag begann in Moskau ein Prozess gegen Nawalnys Anti-Korruptions-Fonds FBK, der das Herzstück seines politischen Kampfes bildet. Die Stiftung und weitere Organisationen, die Nawalny verbunden sind, sollen als extremistisch eingestuft und damit faktisch verboten werden.

Als ersten Akt verhängte das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein provisorisches Arbeitsverbot für die Büros der Organisationen. Derzeit stehen 33 Organisationen auf der russischen Liste extremistischer Organisationen. Nawalnys Stiftung würde sich bei einer Verurteilung neben Gruppen wie der Dschihadisten-Miliz „Islamischer Staat“ (IS) oder dem Terrornetzwerk Al-Kaida wiederfinden. Aktivisten müssten mit langen Haftstrafen rechnen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verurteilte das Vorgehen. „Mit Mitteln der Terrorbekämpfung gegen unliebsame Meinungen vorzugehen, das ist mit rechtsstaatlichen Prinzipien in keiner Weise vereinbar“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Die Bundesregierung wolle das Hauptverfahren abwarten und sich dann erneut mit den europäischen Partnern beraten. Grundsätzlich gelte, „dass Herr Nawalny freigelassen gehört“.

Janis Kluge, Russland-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, erklärte: „Ich rechne nicht damit, dass Nawalny vor der Präsidentschaftswahl 2024 aus der Haft entlassen wird. Solange Putin in ihm eine Bedrohung sieht, wird man ihn im Gefängnis halten.“ Bislang ist der Kremlkritiker wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen „nur“ zu zweieinhalb Jahren Lagerhaft verurteilt.

Umso eindringlicher stellt sich 100 Tage nach der Rückkehr Nawalnys aus Deutschland die Frage nach den Motiven des zweifachen Familienvaters. Seine Kinder, den 13-jährigen Sohn Sachar und die 20-jährige Tochter Daria, hat er früh im Westen in Sicherheit gebracht. Denn Nawalny wusste natürlich, was ihn erwartet. Putin persönlich hatte oft genug klargestellt, dass „Verrat nicht vergeben wird“. Und selbstverständlich sieht man es im Kreml als Verrat an, wenn Nawalnys Team ein Video über „Putins Palast“ am Schwarzen Meer veröffentlicht und den Präsidenten als geldgierigen „Sonnenkönig“ verhöhnt.

Wer nach Nawalnys Motiven sucht, findet vor allem auf Bildern Hinweise. Denn der 44-Jährige liebt die Kameras. Da ist zum Beispiel dieses Foto von dem letzten Kuss, den er seiner Frau Julia nach der Landung in Moskau gibt. Vielleicht zeigt es einen Abschied für immer. Und doch geschieht alles direkt vor den Objektiven. Das Privateste wird politisch. Leben und Lebenswerk verschmelzen. Angesichts dieser Gier nach Öffentlichkeit kann es kaum verwundern, dass Nawalny in Russland der Ruf eines narzisstischen Selbstdarstellers vorauseilt.

Einsatz gegen die Korruption

Offensichtlich ist, dass Nawalny gern Grenzen sprengt. Vielleicht hat das damit zu tun, dass er als junger Mann die blutigen Mafiakämpfe der rechtlosen Jelzin-Jahre miterlebt. Er studiert Jura und beginnt seine politische Laufbahn als „Westler“. Doch als die Liberalen chancenlos bleiben, wechselt er auf die nationalistische Seite und setzt auf rassistische Hetze gegen Einwanderer. In einem Video empfiehlt er mit einer Pistole in der Hand, diese „Kakerlaken“ zu vernichten.

Er bricht nie offen mit dieser Vergangenheit, sondern wendet sich schließlich dem Anti-Korruptionskampf zu. Damit hat er ein Thema gefunden, das alle Menschen in Russland betrifft und ihm den Weg an die Spitze der Opposition ebnet. Dort ist er nun angekommen. Um es zu Ende zu bringen. Auf Leben und Tod.