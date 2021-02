Moskau. Noch vor einigen Tagen gab sich Olga Romanowa ganz zuversichtlich. „Nawalny bleibt sicher in Moskau, in diesem überkontrollierten U-Boot von Untersuchungshaft, in der ,Matrosenstille’, wo er all die letzten Wochen verbracht hatte“, sagte die Gründerin der Bürgerbewegung „Russland hinter Gittern“, nachdem ein Moskauer Gericht die Berufung des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny abgeschmettert hatte. Für zwei Jahre, sechs Monate und zwei Wochen muss der 44-Jährige in die Strafkolonie. „Sollte er wirklich weggebracht werden in die ,Zone’, mache ich mir ernsthaft Sorgen um sein Leben.“

Die Zone, ein Schreckensbegriff in Russland. Ein Wort, das ganze Jahrhunderte umfasst, mit Folter, Zwang, isolierter Welt irgendwo am Rande der Zivilisation. Die Russen sagen nicht „Gefängnis“ zu ihrem Strafvollzug, „Gefängnis“ ist die schlimmste Form des Eingesperrtseins. Dort, es gibt lediglich sieben Gefängnisse mit 2000 Insassen in Russland, sitzen lebenslänglich Verurteilte ein, die von der Gesellschaft vollkommen aufgegeben sind. Die gängigste Art des Strafvollzugs ist das „Straflager“. Die Behörden nennen es „Besserungskolonie“ (IK), auch wenn es in der Haft um Bestrafung geht und kaum um Resozialisierung.

„Nichts weiter als ein Stück Vieh“

Die Rückfallquote ist hoch im Land, knapp 400 Häftlinge kommen auf 100 000 Einwohner im Land. Wer einmal sitzt, sitzt oft wieder ein. Seit seinem Beitritt zum Europarat 1996 versucht sich Russland in Strafvollzugsreformen, doch diese gehen nur langsam voran, vor allem die psychologischen Dienste haben es schwer. Selbst Strafvollzugsmitarbeiter, oft schlecht bezahlt und nicht selten korrupt, nennen die Lager „Hölle auf Erden“.

Romanowas Sorgen sind berechtigt. Nawalny ist nicht mehr in der Moskauer U-Haft-Anstalt. Sein Anwalt geht davon aus, der Politiker sei „etappiert“ worden. So nennen die Russen die Verlegung von Verurteilten in die Strafkolonie. Der Begriff geht noch auf die Zarenzeit zurück, in der die Häftlinge etappenweise und oft zu Fuß in ihre Verbannung gebracht wurden. Bis heute wissen weder der Häftling noch seine Familie, wann und wohin die „Etappierung“ erfolgt. Erst im Straflager darf der Verurteilte jemanden anrufen.

Viele Lagertraditionen stammen noch aus Zarenzeiten. Im Stalinismus wurden die Methoden der Entmenschlichung geradezu perfektioniert. Bis heute stützt sich das russische Straflagersystem, streng hierarchisch und militärisch organisiert, auf den Gulag, manche Lager aus dieser Zeit werden immer noch als Kolonien genutzt.

Knapp 600 000 Gefangene sitzen derzeit in etwa 1000 Anstalten ein. Immer wieder sorgen Foltervideos aus Haftanstalten, aufgenommen mit geschmuggelten Handys der Gefangenen, für Skandale im Land. „Im Knast bist du nichts weiter als ein Stück Vieh“, sagen die, die die Strafkolonie hinter sich haben.