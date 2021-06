Nato will im High-Tech-Krieg mithalten

Brüssel. Auf diese Entwicklung ist Wladimir Putin besonders stolz. Die neue interkontinentale Hyperschallwaffe „Avangard“ ist angeblich 20-mal schneller als der Schall und kann, wie der russische Präsident sagt, „jedes Abwehrsystem besiegen“. Für U-Boote und Schiffe sei ein ähnlicher Gleitflugkörper namens „Zirkon“ einsatzbereit. Kein anderes Land verfüge über solche Waffen: „Sie versuchen jetzt, uns einzuholen“, meint Putin.

AdUnit urban-intext1

Das stimmt nicht ganz, wie der Kremlherrscher weiß: Auch China kann bereits mit der Dongfeng-17 eine Hyperschallwaffe einsetzen und hat sie bei einer Militärparade in Peking präsentiert. Nur der Westen hinkt hinterher.

Vorsprung des Westens gefährdet

Bislang besitzen weder die USA noch andere Nato-Staaten vergleichbare einsatzfähige Systeme. Entsprechend alarmiert ist das Bündnis. Denn die Verteidigung gegen solche Waffen ist bislang schwer bis unmöglich. Die Gleitflugkörper, mit Raketen oder von Flugzeugen in Startposition gebracht, können wegen ihrer Geschwindigkeit von 6000 bis 18 000 Kilometern pro Stunde nicht rechtzeitig vom Radar erfasst werden. Und während herkömmliche Raketen einer ballistischen Flugbahn folgen, die der Gegner berechnen kann, um dann Abwehrraketen zu starten, sind die neuen Waffen manövrierbar – der Überraschungseffekt erhöht die Bedrohung.

„Die neuen Hyperschallraketen sind Teil eines Musters, dass wir bei Russland und China sehen – sie investieren viel in moderne Kapazitäten“, warnt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Es handelt sich um das erste Rüstungssystem, bei dem der technologische Vorsprung des Westens gefährdet ist: Die USA haben zwar viel geforscht, verzichteten aber lange auf eine Waffenentwicklung. „Wir müssen transatlantische Innovationen ankurbeln und der Entwicklung von Hyperschall-Raketensystemen Rechnung tragen“, heißt es warnend in einem Report des Nato-Hauptquartiers.

AdUnit urban-intext2

Die Waffen ändern die globalen Kräfteverhältnisse zwar nicht, solange sich die großen Mächte gegenseitig eine Zerstörung durch Atomwaffen androhen können – und diese Fähigkeit nimmt eher noch zu, die weltweiten Bestände werden modernisiert, wie das Friedensforschungsinstitut Sipri in einem neuen Bericht beklagt.

Doch die parallele Aufrüstung mit Hyperschallraketen macht mindestens regionale Konflikte – etwa in Ostasien – riskanter. Und für den Westen ist es der ultimative Warnruf, dass andere Mächte technologisch dicht auf den Fersen sind. Oder voraus. Die neuen Waffen sind ja nur ein Baustein neuer Entwicklungen, die für Militärstrategen die Kriege der Zukunft prägen: Dazu gehören der Einsatz künstlicher Intelligenz, bei dem China die technologische Führung anpeilt, Attacken auf lebenswichtige Infrastruktur über das Internet oder Angriffe auf Satelliten.

AdUnit urban-intext3

Als die Regierungschefs der 30 Nato-Staaten am Montag zum Gipfel in Brüssel zusammenkamen, ging es auch um diese neuen Bedrohungen – und wie sich darauf reagieren lässt. Ist das Verteidigungsbündnis gerüstet für mögliche Kriege der Zukunft? Eine bessere Reaktionsfähigkeit mahnte der Gipfel für Cyberattacken und hybride Konflikte an, gleichzeitig werteten die Teilnehmer den wachsenden Einfluss Chinas als neue Herausforderung. Parallel zeigt sich die Nato entschlossen, um den globalen technologischen Vorsprung zu kämpfen.

AdUnit urban-intext4

US-Präsident Joe Biden, Kanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen beschlossen unter anderem einen „Innovationsbeschleuniger“: In den Vereinigten Staaten und in Europa will die Nato Technologiezentren aufbauen, mit denen moderne Waffenentwicklungen vorangetrieben werden sollen, auch in Zusammenarbeit mit Rüstungskonzernen, Start-ups und Universitäten. Die Mitgliedstaaten sollen über einen Innovationsfonds Geld für entsprechende Projekte bereitstellen. Was die Hyperschallwaffen angeht, haben die USA allerdings mit hohen Milliardeninvestitionen die Aufholjagd bereits gestartet, Tests eines entsprechenden Raketensystems haben begonnen.

Satelliten als Abschussziel

Auch Frankreich bemüht sich. Die Nato fürchtet aber, dass hier und bei anderen Technologien ein neuer Graben zwischen den Verbündeten entsteht. Konfliktbereit zeigt sich das Bündnis mit Blick auf das Weltall. Die Verwundbarkeit im Weltall ist groß, über Satelliten läuft auch ein Großteil der militärischen Kommunikation und Einsatzsteuerung. Russland und China haben bereits demonstriert, dass sie – wie die USA – in der Lage sind, Satelliten abzuschießen.

Als Einsatzgebiet hat die Nato den Weltraum schon eingestuft, beim Gipfel legten sich die Bündnisspitzen auf eine klare Ansage an potenzielle Gegner fest: Ein schwerwiegender Angriff auf Satelliten oder ein Angriff aus dem Weltraum kann den Bündnisfall auslösen. Dabei betont die Allianz auch, dass sie keine Militarisierung des Weltraums wolle. Ohnehin versichert Nato-Chef Stoltenberg, Rüstungskontrollen seien angesichts der fortschreitenden technologischen Entwicklungen heute dringender denn je.