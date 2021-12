Nato erhöht die Alarmbereitschaft

Brüssel. Der fortgesetzte russische Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine löst im Westen zusehends Nervosität aus. Als Zeichen der Verteidigungsbereitschaft hat die Nato deshalb jetzt die Alarmbereitschaft von Teilen ihrer schnellen Eingreiftruppe erhöht – die sogenannte Speerspitze soll innerhalb von fünf Tagen einsatzbereit sein, bislang lag die Vorgabe bei sieben Tagen. Das wurde unserer Redaktion von Nato-Diplomaten bestätigt.

Die Speerspitze war 2014 nach der russischen Annexion der Krim gegründet worden und soll die Abschreckung erhöhen – der multinationale Verband innerhalb der schnellen Eingreiftruppe NRF kann binnen weniger Tage bis zu 20 000 Soldaten in Krisengebiete verlegen.

Mit dem von der Nato offiziell nicht kommentierten Schritt reagiert das Bündnis auf die Besorgnis in Polen und den drei baltischen Staaten, die sich durch den russischen Truppenaufmarsch bedroht fühlen. Die Allianz sei „wachsam“ und werde alles Notwendige tun, um die Bündnispartner vor jeglicher Bedrohung zu schützen, hieß es in Nato-Kreisen.

Einmischung unwahrscheinlich

Dass die Nato sich militärisch in einen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine einmischen würde, gilt dagegen als ausgeschlossen – in Brüssel wird stets betont, die Ukraine sei kein Nato-Mitglied und habe deshalb auch keinen Anspruch auf militärischen Beistand. Doch bereiten sich Nato und EU in einem abgestimmten Vorgehen auf umfassende politische und wirtschaftliche Strafmaßnahmen gegen Russland vor, sollte es tatsächlich zu einem Einmarsch in die Ukraine kommen. Rund 100 000 Soldaten hat Moskau in der Region zusammengezogen. Westliche Geheimdienste gehen ebenso wie ukrainische Militärs davon aus, dass für eine Invasion weitere Truppen in den Westen Russlands verlegt werden müssten, vor Ende Januar sei deshalb nicht mit einem Angriff zu rechnen. Kreml-Chef Wladimir Putin hatte zuletzt mit „militärisch-technischen Vergeltungsmaßnahmen“ gedroht, sollte der Westen seine „eindeutig aggressive Haltung“ nicht aufgeben. Er verwies auf die Stationierung von US-Raketen in Polen und Rumänien. Der Westen solle zudem schriftlich den Verzicht auf eine weitere Nato-Osterweiterung und die Errichtung von Militärstützpunkten in ehemaligen Sowjetrepubliken erklären.

Sowohl die USA als auch die Nato zeigen sich gesprächsbereit. Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte, für Anfang des Jahres sei eine erste Runde mit US-Unterhändlern vereinbart worden. Auch Gespräche mit der Nato seien noch für den Januar vorgesehen.