Nato: Droht der Bündnisfall?

Brüssel/Berlin. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht derzeit keine Gefahr, dass sich der russische Krieg gegen die Ukraine auf das Bündnisgebiet ausweitet. „Solange Russland weiß, dass ein Angriff auf einen Nato-Verbündeten eine Antwort des gesamten Bündnisses auslöst, werden sie nicht angreifen“, sagte Stoltenberg am Donnerstag in einer Pressekonferenz. „Weil wir das stärkste Bündnis der Geschichte sind“, fügte er hinzu.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Nato ist als westliches militärisches Verteidigungsbündnis im Nordatlantikvertrag von 1949 geregelt. Dort heißt es in Artikel 5: „Die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird.“ Wenn nun im Konflikt zwischen Russland, der Ukraine und dem Westen vom „Bündnisfall der Nato“ die Rede ist, ist genau diese Passage im Nato-Vertrag gemeint. Im Fall eines solchen Angriffs, so hält der Artikel 5 fest, greife das in den Vereinten Nationen anerkannte „Recht der individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung“ der angegriffenen Parteien.

Um die Abschreckung Russlands noch einmal zu verstärken, werden die Nato-Staaten allerdings dennoch zusätzliche Truppen an die Ostflanke schicken. „Es wird in den nächsten Tagen und Wochen mehr Kräfte im Osten des Bündnisses geben“, sagte er. Darunter könnten auch Elemente der schnellen Eingreiftruppe NRF sein.

Zur NRF zählt zum Beispiel die „Speerspitze“ genannte VJTF, die derzeit von Frankreich geführt wird. Deutschland stellt für die schnellste Eingreiftruppe des Bündnisses derzeit rund 750 Kräfte. Insgesamt stehen in diesem Jahr rund 13 700 deutsche Soldaten für die schnellen Einsatzkräfte der Nato zur Verfügung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach Angaben Stoltenbergs sichern schon jetzt 100 Kampfflugzeuge den Luftraum. Dazu seien vom hohen Norden bis zum Mittelmeer 120 Kriegsschiffe im Einsatz und in den Osten des Bündnisses seien bereits in den vergangenen Wochen Tausende zusätzliche Soldaten verlegt worden. „Die Nato wird alles tun, um die Bündnispartner zu verteidigen“, sagte Stoltenberg.

Die Nato hat außerdem die Verteidigungspläne für Osteuropa aktiviert. Der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte bekommt damit weitreichende Befugnisse, um zum Beispiel Truppen anzufordern und zu verlegen. Angesichts der Spannungen waren in der vergangenen Woche die Bereitschaftszeiten für mehrere Zehntausend Bündnissoldaten drastisch verkürzt worden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur müssen Kräfte der schnellen Eingreiftruppe NRF jetzt innerhalb von nur sieben statt von 30 Tagen verlegt werden können. dpa/ZRB