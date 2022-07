Nachsitzen für den Klimaschutz

Berlin. Weil im Verkehr und in Gebäuden zu viel Treibhausgase ausgestoßen werden, muss die Bundesregierung beim Klimaschutz nachsitzen. Am Mittwoch präsentierten drei Ministerien Aufhol-Programme. Doch zugleich wurde klar: Das geplante große Klimapaket liegt erstmal auf Eis. Zu groß sind die Differenzen zwischen FDP-geführten Ministerien wie dem Verkehrsressort auf der einen und von den Grünen geführten Ministerien wie dem Wirtschaftsressort auf der anderen Seite.

Eigentlich habe man ein Klimaschutz-Sofortprogramm vorlegen wollen, das alle Sektoren umfasse, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen. Doch: „Die Diskussionen dazu im Ressortkreis dauern noch an.“ So gab es am Mittwoch zwei nahezu zeitgleiche Termine in Berlin: Graichen stellte mit Bauministerin Klara Geywitz (SPD) die Pläne für den Gebäudesektor vor. Unweit davon präsentierte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) sein Programm für den Verkehrssektor. Bei Gebäuden und im Verkehr waren zulässige CO2-Emissionsmengen, die im Klimaschutzgesetz verankert sind, 2021 überschritten worden – „Klassenziel verfehlt“, sagte Geywitz. Die zuständigen Ministerien hatten drei Monate Zeit, ihre Nachbesserungen vorzulegen, diese Frist lief am Mittwoch ab.

Sanierung von mehr Häusern

Allein bei den Gebäuden müssen bis 2030 noch 152 Millionen Tonnen CO2 und ähnliche Treibhausgase mehr eingespart werden als bisher. Im Verkehrsbereich geht es laut Graichen sogar um 270 Millionen Tonnen. Im Gebäudebereich soll die Lücke vor allem aufgeholt werden, indem mehr Häuser saniert werden und eine Wärmeversorgung ohne fossile Brennstoffe etabliert wird. Die Herausforderung: die Bürger dabei finanziell nicht zu überlasten.

Schon ab 2024 sollen möglichst nur noch Heizungen neu eingebaut werden, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien arbeiten. Reine Gasheizungen sind dann nicht mehr erlaubt – ein weiterer Schritt, um die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen zu reduzieren. Außerdem gelten höhere Effizienzstandards für Neubauten.

In großen Städten soll Fernwärme eine klimafreundliche Lösung zum Heizen werden. Standardlösung für Ein- und Zweifamilienhäuser soll die Wärmepumpe werden. Doch bisher fehlt es am Wissen. Handwerker sollen deshalb gezielt fortgebildet werden.

Ein zentraler Aspekt im Sofortprogramm von Wissing ist neben mehr Radwegen ein flächendeckendes Ladenetz für Elektroautos – damit die „Reichweitenangst“ wegfällt. Für den Ausbau der Ladeinfrastruktur meldet Wissing mehr Geld im Haushalt an. Es werde davon ausgegangen, dass weitere Mittel im Umfang von etwa acht Milliarden Euro erforderlich seien, hieß es.

Im Öffentlichen Personennahverkehr streb Wissing Reformen an, um den „Tarifdschungel“ zu lichten. Die Verkehrsbranche hat schon gewarnt, ohne mehr Geld müsse nach dem 9-Euro-Ticket das Angebot gekürzt werden. Ein generelles Tempolimit auf Autobahnen lehnte Wissing erneut ab. Keine Einigkeit gibt es in der Regierung auch über den Abbau klimaschädlicher Subventionen oder die Reform der Kfz-Steuer – das wollen die Grünen und viele Umweltverbände, damit Autofahrer mit wenig klimafreundlichen Autos mehr zahlen müssen. Der Grünen-Verkehrspolitiker Stefan Gelbhaar forderte Wissing zu einer deutlichen Nachjustierung auf. dpa