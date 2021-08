Nach US-Abzug: Maas hofft nun auf Kooperation der Taliban

Islamabad (dpa) - Nach dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan hofft Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) nun auf die Kooperation der militant-islamistischen Taliban bei der Ausreise Schutzsuchender.

Er verwies bei einem Besuch des Nachbarlands Pakistan darauf, dass die neuen Machthaber sicheres Geleit zugesagt hätten. «Ob man sich darauf verlassen kann, wird man, glaube ich, erst in den kommenden Tagen und auch Wochen sehen», fügte er hinzu.

Evakuierungsaktionen endgültig abgeschlossen

Mit dem Abzug der letzten amerikanischen Soldaten in der Nacht zu Dienstag sind die militärischen Evakuierungsaktionen westlicher Staaten endgültig abgeschlossen. Die Bundeswehr hat mehr als 5000 Menschen ausgeflogen, insgesamt waren es fast 120.000. Deutschland will aber noch mehr als 40.000 weitere Menschen außer Landes bringen - auf dem Landweg über die Nachbarländer oder auf dem direkten Luftweg vom Flughafen Kabul.

Bei beiden Optionen ist man auf die Taliban angewiesen, die den Flughafen wieder kontrollieren und Checkpoints an den Straßen zu den Grenzen haben. Die Bundesregierung hat deswegen den Diplomaten Markus Potzel ins Golfemirat Katar geschickt um mit Taliban-Vertretern zu verhandeln. In der Hauptstadt Doha sitzt mit dem politischen Büro quasi das Außenministerium der Taliban. Maas wollte am Nachmittag von der pakistanischen Hauptstadt Islamabad nach Katar fliegen, will aber nicht selbst mit den Taliban reden.

Hoffnung auf Charterflüge aus Kabul

Der Außenminister äußerte die Hoffnung, dass der Flughafen «in einem überschaubaren Zeitraum» wieder betriebsfähig ist und von dort Charterflüge starten können. Um die Ausreise auf dem Landweg zu organisieren, besuchte Maas auf seiner Reise die drei afghanischen Nachbarländer Usbekistan, Tadschikistan und Pakistan.

Der pakistanische Außenminister Shah Mehmood Qureshi empfahl dem Westen nach seinem Treffen mit Maas, den Taliban einen Vertrauensvorschuss zu geben und das Engagement für das Land fortzusetzen. «Wir sollten sie in die richtige Richtung schubsen.» Andernfalls werde das Konsequenzen haben. «Lasst uns nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen», sagte Qureshi.

Geld soll es richten

Maas bot Pakistan auch Hilfe in der derzeitigen Krisensituation an und verwies darauf, dass Deutschland 500 Millionen Euro humanitäre Hilfe für Afghanistan und die Nachbarstaaten bereitstellen wolle. Das Geld ist auch für die Versorgung von Flüchtlingen gedacht. Pakistan hat in den vergangenen 40 Jahren Millionen afghanischer Flüchtlinge aufgenommen. Aktuell sind noch etwa 1,4 Millionen registriert. Hinzu kommen schätzungsweise 600.000 weitere Flüchtlinge, die nicht registriert sind. Derzeit will Pakistan allerdings keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen. «Es ist keine Frage des Geldes, (...) es ist eine Frage der Kapazitäten», sagte Qureshi.

Auch Kanzlerin Angela Merkel verwies auf die geplante humanitäre Hilfe, um die Menschen in Afghanistan oder in den Nachbarländern zu unterstützen. «Unsere Position ist, möglichst vielen Menschen in der Nähe ihrer Heimat, wenn sie das Land verlassen, eine Möglichkeit zu geben, dort humanitär versorgt zu werden», sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin bei einem Treffen mit Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Dieser betonte: «Wir haben die humanitäre Hilfe für Afghanistan und die Region in einer Art und Weise aufgestockt, wie wir dies bisher noch nie gemacht haben.» Auf die Frage nach der Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingskontingenten bekräftigte Kurz seine ablehnende Position. Seine Haltung sei bekannt und habe sich auch nicht geändert. Österreich habe hier schon sehr viel geleistet und überproportional viele Menschen aufgenommen. «Wir haben pro Kopf gerechnet die viertgrößte afghanische Community weltweit.»

Bundesregierung fühlt sich Ortskräften verpflichtet

Merkel betonte, die Bundesregierung fühle sich zunächst Ortskräften und ihren Angehörigen verpflichtet. Es handele sich dabei um eine Größenordnung von 10.000 bis 40.000 Menschen. Zunächst müsse man sehen, wie viele von ihnen Afghanistan wirklich verlassen wollen. Ansonsten gehe es um humanitäre Hilfe. «Niemand verlässt leichtfertig seine Heimat. Und deshalb ist alles gut und wichtig, was wir in der Region tun können.» Über die Aufnahme von Kontingenten könne man überhaupt erst diskutieren, wenn klar sei, was es an Fluchtbewegung außerhalb Afghanistans gebe. Maas rief nach dem Abzug der US-Truppen auch dazu auf, sich vor künftigen Militäreinsätzen besser über die Ziele klar zu werden. Militäreinsätze seien nicht geeignet, «um langfristig eine Staatsform zu exportieren», sagte er. Der Versuch sei in Afghanistan gescheitert und man müsse die Lehren daraus ziehen. Militärische Interventionen seien allerdings dazu geeignet, eine terroristische Bedrohung, einen Krieg oder die Verletzung von Menschenrechten zu beenden.

Mit dem Abzug der letzten US-Soldaten endete ein 20-jähriger internationaler Militäreinsatz, an dem auch die Bundeswehr beteiligt war. Die Nato-Truppe in Afghanistan sollte für eine Stabilisierung des Landes sorgen und bekämpfte die Taliban, die jetzt wieder an der Macht sind.

© dpa-infocom, dpa:210831-99-37247/2