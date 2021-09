Nach schlechtem Abschneiden bei der Bundestagswahl: Die Linke übt Selbstkritik

Berlin. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat das Abschneiden seiner Partei bei der Bundestagswahl als „nicht schön“ bezeichnet. Die Linke kommt nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF nur auf etwa 5 Prozent der Zweitstimmen und musste um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen.

Ramelow sagte, ein Grund für das schlechte Abschneiden seiner Partei sei, dass es den Linken nicht gelungen sei, sich als das soziale Gewissen Deutschlands zu präsentieren und zu zeigen, dass die Partei „Ost-Themen“ in den Vordergrund stelle. Diese Themen seien aber der Markenkern der Linken gewesen und müssten das auch weiterhin sein, sagte Ramelow. Der stellvertretende Landesvorsitzende der Thüringer Linken, Steffen Dittes, sagte, das Abschneiden der Partei sei „bitter und enttäuschend“. In den nächsten Wochen müssten die Gründe dafür intensiv analysiert werden. Die beiden Chefinnen der Bundespartei, Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow, riefen zum Zusammenhalt auf. „Fest steht, dass wir natürlich einen Schlag in die Magengrube bekommen haben, der richtig weh tut“, sagte Hennig-Wellsow. Aber die Linke werde gebraucht. „Wir gewinnen gemeinsam und wir verlieren gemeinsam“, sagte Wissler. „Lasst uns in dieser schweren Zeit zusammenstehen und zusammenhalten.“ Bei der letzten Bundestagswahl hatte die Linke 9,2 Prozent geholt.

„Das ist beschissen“

Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht hat nach dem Fiasko bei der Bundestagswahl den Kurs ihrer Partei kritisiert. „Wir haben jetzt seit mehreren Jahren (...) eher maue Wahlergebnisse gehabt. Und ich denke, das hat etwas damit zu tun, dass die Linke sich in den letzten Jahren immer weiter von dem entfernt hat, wofür sie eigentlich mal gegründet wurde, nämlich als Interessenvertretung für normale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für Rentnerinnen und Rentner“, sagte Wagenknecht am Sonntagabend im ARD-Wahlstudio. Deshalb solle man jetzt eigene Fehler auch wirklich offen eingestehen und diskutieren. Die Vehemenz, mit der sich die Linke immer wieder als Koalitionspartner angedient habe, obwohl SPD und Grüne der Partei die kalte Schulter gezeigt hätten, sei sicherlich auch kritisch zu sehen.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken im Bundestag, Jan Korte, hat das schlechte Abschneiden seiner Partei als katastrophal bewertet. „Das ist in jeder Hinsicht beschissen. Das ist ein katastrophales Ergebnis“, sagte er. Grundproblem sei, dass viele Sachen und Wahlniederlagen nicht offen und klar analysiert worden seien. Dies müsse nun im Zeitraffer nachgeholt werden. dpa

