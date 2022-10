Nach Lewentz-Rücktritt soll Mainzer Oberbürgermeister Ebling Innenminster werden

Mainz. Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) wird nach Angaben aus Koalitionskreisen neuer Innenminister von Rheinland-Pfalz. Der 55-Jährige soll am Donnerstagnachmittag im Landtag als Nachfolger des zurückgetretenen Roger Lewentz vereidigt werden, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Ebling lebt in Mainz mit seinem Lebensgefähten zusammen und wurde 2012 zum Oberbürgermeister der Stadt gewählt. 2019 gewann der große Hundeliebhaber und leidenschaftliche Fastnacher die Stichwahl.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz hat am Mittwoch seinen Rücktritt bekannt gegeben. © Frank Rumpenhorst

Vor seinem Wechsel an die Stadtspitze war Ebling Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Bildungsministerium. In der Metroplregion ist Michael Eblings Bruder Thomas bekannt, der bis vor einiger Zeit Polizeipräsident in Ludwigshafen war.

CDU will Dreyer erneut vor Untersuchungsausschuss laden

Mit der Personalentscheidung dürfte es auch nach dem Rücktritt von Lewentz in der rheinland-pfälzischen Landespolitik in den nächsten Tagen und Wochen nicht ruhiger werden. Der CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf kündigte bereits an, dass die politische Aufarbeitung der Flutkatastrophe im Untersuchungsausschuss des Landtags noch intensiver werde. Es gehe nun darum, aufzuklären, wo die Verantwortung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) liege. Die CDU behalte sich vor, Dreyer erneut vor den Untersuchungsausschuss zu laden.

Die jetzt nachträglich bekannt gewordenen Unterlagen hätten eine neue Situation geschaffen, die anders sei als bei Dreyers Befragung im April. Dreyer trage eine große Verantwortung, zumal sie in der vergangenen Woche Lewentz noch den Rücken gestärkt habe.

Der Untersuchungsausschuss wird seine Arbeit wie vorgesehen fortsetzen. Bei der bereits vor dem Rücktritt angesetzten nächsten Sitzung des Gremiums an diesem Freitag geht es allerdings noch einmal um die erst kürzlich aufgetauchten Filmaufnahmen eines Polizeihubschraubers am Abend der Flutkatastrophe vom 14. Juli 2021.

Ärger wegen Flutvideo aus Polizeihubschrauber

Dabei sollen zunächst mehrere Mitglieder der Polizeihubschrauberstaffel als Zeugen gehört werden. Später folgen unter anderem der Präsident des Polizeipräsidiums Koblenz, Karlheinz Maron, und der Präsident des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik (ELT), Christoph Semmelrogge. Die Polizeihubschrauberstaffel gehört dem Polizeipräsidium ELT an.

Die Polizei hat eingeräumt, die Filme zu spät an die Staatsanwaltschaft und den Untersuchungsausschuss übermittelt zu haben. Nach dem Rücktritt des Innenministers hat die ursprünglich mit großer Spannung erwartete Befragung der Zeugen etwas an Brisanz verloren.