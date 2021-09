Nach dem Putsch will die Militärjunta ihre Macht festigen

Conakry. Die Anführer eines Militärputsches im westafrikanischen Guinea haben Regierungsmitgliedern am Montag untersagt, das Land zu verlassen. Die Mitglieder des Kabinetts, die einen Tag nach der Absetzung von Präsident Alpha Condé zusammengerufen wurden, sollten ihre Reisepässe und Dienstfahrzeuge abgeben, sagte der Anführer des Umsturzes, Mamady Doumbouya.

Der Befehlshaber einer von Condé geschaffenen Elite-Militäreinheit, hob außerdem einen am Sonntag verhängten Stopp des Luftverkehrs sowie eine Ausgangssperre in Bergbaugebieten auf.

Die Opposition feiert

Doumbouya veranlasste als eine seiner ersten Handlungen die Freilassung von vier Oppositionspolitikern, wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete. „Die anderen werden später befreit“, sagte der Putschistenführer mit Blick auf Tausende von Oppositionsmitgliedern, die unter Präsident Condé verhaftet worden waren. Hunderte von Anhängern der Opposition feierten den Sturz Condés in den Straßen der Hauptstadt. Menschen tanzten am Straßenrand, hielten Fäuste als Siegeszeichen in die Luft und lieferten sich Hupkonzerte, um ihre Freude und Hoffnung auf einen Neuanfang auszudrücken.

Der Aufenthaltsort des abgesetzten Präsidenten blieb am Montag unklar. Nach Angaben von Militärquellen soll sich Condé unter Hausarrest in einem Hotel in Conakry befinden. Die Vereinten Nationen, Europäische Union, Vereinigte Staaten und Russland haben den Umsturz verurteilt.

Condé war 2010 bei der ersten freien demokratischen Wahl seit Guineas Unabhängigkeit 1958 an die Macht gekommen. Ihm werden Reformen in der Wirtschaft und im Militär zugeschrieben, zudem sorgte er nach politisch turbulenten Jahrzehnten für mehr Stabilität. Kritiker sehen Condé als zunehmend autoritären Herrscher, dessen Amtszeit von Menschenrechtsverletzungen geprägt war. Vergangenes Jahr sicherte er sich nach einer umstrittenen Verfassungsänderung eine dritte Amtszeit. Guinea ist einer der weltweit größten Bauxit-Lieferanten, einem Erz, das zur Herstellung von Aluminium verwendet wird. Das Land beliefert alle wichtigen Märkte, China ist größter Abnehmer. dpa