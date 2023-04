Mutmaßlicher Reichsbürger im Hungerstreik

Landshut. Ein im Hungerstreik befindliches mutmaßliches Mitglied der Reichsbürger-Szene bleibt in Haft. Der Bundesgerichtshof habe einen Antrag auf Haftprüfung abschlägig beschieden, sagte der Anwalt des früheren Bundeswehr-Offiziers.

Sein Mandant befinde sich seit 12. April im Hungerstreik und sei inzwischen in ein Krankenhaus verlegt worden, sagte Verteidiger Ralf Dalla Fini am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur und bestätigte damit Medienberichte. Er kündigte an, gegen den Beschluss vorgehen zu wollen.

Der Mann aus dem Bayerischen Wald war im Zuge der Reichsbürger-Razzia im Dezember vergangenen Jahres festgenommen worden und sitzt seitdem unter Terrorverdacht in Untersuchungshaft. Er soll früher dem Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr angehört haben. In der Reichsbürger-Szene um den ebenfalls inhaftierten Adeligen Heinrich Prinz Reuß gilt er als führendes Mitglied des militärischen Arms.