Mut zu Reformen

Fortschrittskoalition: So haben sich SPD, Grüne und FDP genannt, als sie im Dezember den Koalitionsvertrag unterschrieben. Ein Bündnis für „Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“, heißt es auf dem Titelblatt des 144-seitigen Vertrags. Es ist ein Titel, der – obwohl ganz anders geplant – aktueller ist denn je.

Die Narrative haben sich geändert. Wenn es um Freiheit geht, wird über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine diskutiert. Gerechtigkeit muss sich daran messen lassen, dass in einer der reichsten Industrienationen der Welt viele Haushalte die derzeitigen Preissteigerungen nicht mitgehen können. Und in puncto Nachhaltigkeit stimmt ein grüner Wirtschaftsminister in realpolitischer Notwendigkeit darauf ein, stillgelegte Kohlekraftwerke wieder anzuheizen, während zeitgleich in Brandenburg die Wälder brennen.

Die Ampel befindet sich vom ersten Tag an im Krisenmodus. Im Gegensatz zur Corona-Pandemie kann sie beim Ukraine-Krieg fast nur reagieren, statt zu agieren. Das anfangs harmonische Bündnis hat nach den Wahlpleiten für SPD und FDP in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen erste Risse bekommen. Immer öfter lassen sich die Parteien von einem Koalitionspartner überrumpeln, der mit einer neuen Forderung vorprescht. Erinnerungen an das zuletzt unsägliche Gebärden von CDU/CSU und SPD werden wach.

Nun aber könnte der erste richtig große Krach anstehen. Es geht dabei, wie sollte es anders sein, um das Geld.

Niemand kann derzeit verlässlich sagen, wie lange sich der Ukraine-Krieg hinziehen wird, ob Putin wirklich das Gas abdreht oder ob China mit erneuten Lockdowns die Lieferketten zusammenbrechen lässt. Gut möglich ist auch, dass die Ökonomen der Europäischen Zentralbank bei ihrer Inflationsprognose für die kommenden Jahre erneut daneben liegen und die Teuerung höher bleibt als erwartet. Kann die Ampel-Koalition dann wirklich einen halbwegs ausgeglichenen Haushalt einhalten?

Ihr wird kaum eine andere Wahl bleiben. Für die FDP ist das erneute Aussetzen der Schuldenbremse eine rote Linie, die sie nicht überschreiten wird. Zu groß wäre der Glaubwürdigkeitsverlust. 140 Milliarden Euro musste die Ampel-Koalition in diesem Jahr an neuen Krediten aufnehmen, das 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für die Bundeswehr nicht mitgerechnet.

Im kommenden Jahr wird sie das Geld nicht zur Verfügung haben. Gleichzeitig drohen weiter hohe Ausgaben, sollte es eine neue Corona-Welle geben, weitere Entlastungen notwendig werden oder die Wirtschaft abstürzen, falls Putin den Gashahn vollständig zudreht. Hinzu kommt: Wenn angekündigte Großprojekte wie das Bürgergeld nicht bloße Wortklaubereien werden sollen, wird auch das Geld kosten.

Für die Ampel-Koalition bietet dieser Zwiespalt gleichwohl eine Chance: Sie kann nun beweisen, wie viel Fortschritt wirklich in ihr steckt. Will sie ihre Ziele erreichen, wird sie viel stärker als bisher sparen müssen. Dafür braucht sie Mut zum Streichen von Subventionen und zu strukturellen Reformen. In einer wachsenden Wirtschaft war es ein Leichtes, Geschenke wie etwa das Baukindergeld zu verteilen, ohne strukturelle Rahmenbedingungen zu ändern. Auch eine Rentenreform wird von einer Regierung zur nächsten weitergereicht.

Reformen tun weh. Aber sie bieten die Möglichkeit, in der Zukunft besser aufgestellt zu sein. Die Zeit der milliardenschweren Klientelpolitik, wie sie jüngst beim Tankrabatt krachend gescheitert ist, sollte vorbei sein.