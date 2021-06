Muss Trump ins Gefängnis?

Washington. Seit seinem unrühmlichen Abgang nach der Erstürmung des Kapitols durch marodierende Anhänger am 6. Januar dieses Jahres hat sich Donald Trump mit einem giftigen Dreiklang im nationalen Selbstgespräch gehalten: Er mobbt die amtierende Regierung von Joe Biden und parteiinterne Kritiker wie Liz Cheney, was das Zeug hält. Er hätschelt republikanische Lemminge wie Floridas Gouverneur und „Ziehsohn“ Ron DeSantis. Und er pocht Tag für Tag darauf, dass seine verlorene Wahl das Resultat einer „großen Lüge“ und Biden ein illegitimer Präsident sei.

So war es auch am Samstag, als sich der vor sieben Monaten mit sieben Millionen Stimmen Abstand zu Joe Biden abgewählte US-Präsident bei den Republikanern in Greenville (North Carolina) mit seiner ersten größeren Rede seit Februar zurückmeldete. Dabei deutete Trump eine mögliche erneute Kandidatur an. 2024 sei „ein Jahr, auf das ich mich sehr freue“, sagte der 74-Jährige. 2024 findet in den USA die nächste Präsidentschaftswahl statt.

Trump wiederholte einmal mehr seine falsche Behauptung, er sei durch Betrug um den Sieg bei den Präsidentschaftswahlen im vergangenen Jahr gebracht worden. „Diese Wahl wird als Verbrechen des Jahrhunderts in die Geschichte eingehen“, prophezeite er. Seit seiner Abwahl würden die USA „vor unseren eigenen Augen zerstört“, sagte Trump unter großem Applaus von rund 1250 Zuschauern.

Der Parteitag in Greenville war der Auftakt zu einer Sommertournee samt Stadionreden, mit denen sich Trump seine Fans für eine etwaige zweite Kandidatur um das Weiße Haus 2024 warmhalten und den Allmachtsanspruch auf das Programm der Republikanischen Partei unterstreichen will. Ein Ablenkungsmanöver, das bitternötig scheint. Denn kurz vor seinem 75. Geburtstag hat der Unternehmer ernsthafte Sorgen. Die Geschäfte laufen so schlecht, dass er zum Beispiel sein Washingtoner Nobelhotel abstoßen will. Schlimmer noch: Die gegen sein Firmenimperium laufenden Ermittlungen sind erheblich intensiviert worden.

Verdacht der Steuerhinterziehung

New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James sieht abseits der zivilrechtlichen Aspekte jetzt auch kriminelle. Die oberste Juristin des Bundesstaates hat ihre Leute mit dem Team von Manhattans Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance fusioniert. Seither werden die Kernvorwürfe gegen Trump aus einem Guss bearbeitet: widerrechtliche Verrechnung von Schweigegeldzahlungen an zwei Frauen, die nach eigenen Angaben Sexaffären mit Trump hatten, und der großflächige Verdacht der Steuerhinterziehung plus Banken- und Versicherungsbetrug.

Vance sieht offenbar ausreichend Handhabe, um eine Anklage anzustrengen. Er kam im Februar nach letztinstanzlichem Urteil des obersten Gerichts in den Besitz von Steuerunterlagen Trumps von 2011 bis 2019. Vance hat eine „Grand Jury“ einberufen. Ihr wird in den kommenden sechs Monaten dreimal pro Woche hinter verschlossenen Türen dargelegt, was die Ermittler gegen Trump und seine Firma herausgefunden haben. So berichten es die „Washington Post“ und andere seriöse US-Medien.

Bei der Anklagekammer handelt es sich um eine Besonderheit des US-Strafprozessrechts. Sie ist ein Gremium von 16 bis 26 Bürgern, die vor einem Prozess prüfen, ob hinreichender Tatverdacht für eine Anklage besteht. Staatliche Willkür soll so verhindert werden. Die Geschworenen können den Fall abweisen oder mit einfacher Mehrheit Anklage erheben („indictment“). Käme es zu einem Prozess, wäre das Neuland. Noch nie wurde ein ehemaliger US-Präsident derart behelligt.

Trump sieht darin eine politisch motivierte „Hexenjagd“ (James und Vance sind Demokraten). Er behauptet, man wolle ihm ein Verbrechen anhängen, um ihn „politisch zu zerstören“ – und damit die Per–spektive für 2024. Für Trump ein „Affront“ gegen 75 Millionen Wähler, die ihm im November ihre Stimme gegeben haben.

Anstatt sich in New York City um die „höchste Verbrechensrate in der Geschichte“ zu kümmern, stellten die Staatsanwälte ihm nach, klagt Trump und bescheinigt sich, der „weit führende“ republikanische Kandidat zu sein, wenn es um die Wahl in drei Jahren geht. Umfragen geben ihm recht. Danach können sich knapp 70 Prozent der republikanischen Wähler einen zweiten Aufguss mit Trump gut vorstellen.

In der Gesamtbevölkerung sieht das anders aus. Nur 32 Prozent sind für den Ex-Präsidenten. Was bedeuten könnte: Tritt Trump an, gewinnt er gegen mögliche Herausforderer wie Mike Pompeo, Tom Cotton oder Josh Hawley die internen Vorwahlen. In der echten Volksabstimmung drohte erneut eine satte Niederlage.

Die „New York Times“ hatte zudem eindrucksvoll herausgearbeitet, dass Trump seinen Konzern nach Bedarf über Jahre reich und arm gerechnet hat. Um entweder günstige Kredite bei seinen Banken zu erhalten – oder um die Steuerschuld gegenüber dem Fiskus zu senken. Um welche Dimension es dabei geht? 2016 und 2017 zahlte der Milliardär Trump jeweils nur 750 Dollar (siebenhundertfünfzig) Einkommensteuer an die Finanzbehörde IRS. Davor fiel die Steuer in 10 von 15 Jahren so aus: null.

Festzuhalten bleibt: Weder Trump noch ein anderes Mitglied der Familie sind bisher formal angeklagt worden. Und damit bleibt auch die Antwort auf die Frage, was Trump im Falle einer Anklage plus Verurteilung droht, vorerst theoretisch. Das Spektrum, sagen Juristen aus Washington, „reicht von Freispruch über Geldbuße und Haftstrafe für den Ex-Präsidenten bis zur Auflösung seines Unternehmens.“