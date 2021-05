Muslime und Juden einig

Hannover. Muslime und Juden in Niedersachsen planen angesichts der Gewalt-Eskalation in Nahost eine gemeinsame Erklärung. Die Zusammenarbeit zwischen den Verbänden im Land sei vorbildlich, sagte Michael Fürst, Vorsitzender des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Mit dem Vorsitzenden der Palästinensischen Gemeinde Hannover, Yazid Shammout, sei er freundschaftlich verbunden.

An diesem Dienstag solle die Erklärung der vier niedersächsischen Verbände – auch Ditib und Schura – unterzeichnet werden. „Wir haben es über Jahrzehnte geschafft, trotz unterschiedlicher Meinungen respektvoll miteinander umzugehen“, sagte Shammout der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. Wir wollen nicht hinnehmen, dass in Deutschland judenfeindliche Parolen skandiert werden, israelische Fahnen verbrannt werden und Synagogen angegriffen und Juden bedroht werden“, sagte Fürst. dpa