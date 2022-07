Müdes Land, müder Präsident

Paris. Wie lässt es sich ergründen, das französische Wesen? Ist es besonders charmant, ständig am Herummotzen oder weiß es das Leben zu genießen – Stichwort „savoir-vivre“? Die wöchentliche Sendung „Sie erfinden Frankreich neu“ mit ausländischen Korrespondenten im französischen Privat-Radiosender RTL präsentiert die Moderatorin Amandine Bégot anlässlich des Nationalfeiertags am 14. Juli als „blau-weiß-rote“ Sonderausgabe: Eine Chilenin, eine Deutsche, ein Spanier und ein Schweizer, alle in Paris lebend, diskutieren darüber, was das Französisch-Sein ausmacht.

Allein darin liegt schon eine erste Antwort begründet: Innenschau und Selbstzweifel sind typisch für das Land, das so gerne in den Spiegel blickt, den ihm Ausländer hinhalten. Vielleicht weil das Bild darin strahlender erscheint als jenes, das sie von sich selbst haben. „Frankreich ist ein Paradies, das bevölkert ist von Menschen, die glauben, in der Hölle zu leben“, sagte der Schriftsteller Sylvain Tesson einmal. Ein Beispiel: Während der Coronavirus-Pandemie zeigte sich der französische Staat unter dem von Präsident Emmanuel Macron ausgegebenen Motto „Koste es, was es wolle“ so großzügig wie kaum ein anderes Land, um die Folgen der Krise für Unternehmen wie Privathaushalte abzufedern.

Unmut und Verdruss

Auch jetzt ist dank staatlicher Hilfen die Inflation in Frankreich deutlich geringer als bei den Nachbarn. Gas- und Strompreise bleiben im Rahmen, während der Schuldenberg wächst. Doch die Regierung erntet nicht etwa Dankbarkeit, sondern Unmut und Verdruss.

Hochwillkommen ist daher die (politische) Sommerpause. Sie beginnt nach diesem Nationalfeiertag, der wie immer mit einer Militärparade auf der Prachtstraße Champs-Élysées zelebriert wird. Die Menschen sind erschöpft nach dem Wahl-Marathon in diesem Jahr. Für den Meinungsforscher Brice Teinturier handelt es sich um „ein müdes Land ohne Vision für die Zukunft, das sich auf sich selbst zurückzieht und schlicht und einfach explodieren kann“. Bei den Präsidentschaftswahlen im April stimmten in der ersten Runde mehr als die Hälfte der Wählerinnen und Wähler für die extremen Rechten oder Linken und damit für Parteien, die für Protest, nationale Alleingänge und simple Lösungen für komplexe Probleme stehen. Im zweiten Durchgang erhielt die Rechtspopulistin Marine Le Pen 41 Prozent. Seit den Parlamentswahlen im Juni sitzt erstmals eine große Gruppe von 89 rechtsextremen Abgeordneten in der Nationalversammlung und die Partei verfügt in deren Präsidium über zwei Vizepräsidenten-Posten.

Trotz des gescheiterten Misstrauensantrags der 75 Mitglieder starken Fraktion der radikalen Linken gegen Premierministerin Élisabeth Borne bleibt deren Position fragil – und damit auch jene von Macron, seit er die absolute Mehrheit im Parlament eingebüßt hat. Jeder Gesetzestext wird ausgehandelt werden müssen. Was anderswo als normale politische Arbeit durch Konsensbildung gilt, ist in Frankreich neu und zieht Verunsicherung nach sich: Drohen fünf Jahre der Blockade, ausgerechnet unter dem so dynamisch auftretenden Präsidenten Macron?

Ein erstes Gesetz zur Stärkung der Kaufkraft, das nächste Woche ins Parlament eingebracht wird, hat noch gute Chancen, eine Mehrheit zu finden. Spätestens die Umsetzung der umstrittenen Rentenreform dürfte zu Tumulten im Parlament und auf der Straße führen. Der Staatschef erscheint seit Monaten distanziert und ideenarm. Auch er sei müde, verriet er gegenüber Vertrauten. Vorbei der triumphierende Habitus, mit dem er in seine erste Amtszeit gestartet war. Eine „neue Methode“ hat der 44-Jährige versprochen. Sollte er künftig tatsächlich stärker auf Dialog setzen, wäre das ein heilvoller Wandel.