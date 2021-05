Mit Vernunft gegen den Jo-Jo-Effekt

Berlin. Messbare Erfolge bei der Eindämmung der Corona-Pandemie sind für Wissenschaft und Politik kein Freifahrtschein für Pfingsten und die Wochen danach. „Wir dürfen nicht zulassen, dass das Virus wieder Oberhand gewinnt, weil wir auf einmal zu viel wollen“, fasste Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), die Lage am Freitag zusammen. Auch andere Wissenschaftler fürchten sonst einen Jo-Jo-Effekt. Niedersachsen ruderte nach kritischen Reaktionen auf eine angedachte Aufhebung der Maskenpflicht im Einzelhandel bei niedrigen Inzidenzen am Freitag dann auch schnell wieder zurück.

Corona-Schnelltests sind auch im Urlaub eine wichtige Schutzmaßnahme. © dpa

„Genießen Sie die Feiertage, genießen wir gemeinsam die Feiertage, aber bleiben wir dabei vorsichtig“, appellierte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Es gelte, sich vor allem draußen zu treffen und sich regelmäßig testen zu lassen. Es gehe um behutsame Öffnungsschritte und einen weiterhin wichtigen Schutz mit Abstand und Masken. „Unsere Ungeduld darf am Ende nicht zu Übermut führen.“ Zwischen Bund und Ländern sei aber vereinbart, vor möglichen nächsten Schritten zunächst zwei, drei Wochen zu warten und zu sehen, welche Folgen dies auf das Infektionsgeschehen habe.

40 Prozent erstmals geimpft

Klar ist aber auch, dass am Pfingstwochenende schon mehr geht als noch zu Ostern. Vielerorts ist zum Beispiel Außengastronomie wieder erlaubt. Dass Straßencafés oder Biergärten wieder öffnen können, hat vor allem mit der Disziplin einer großen Mehrheit der Bundesbürger zu tun – und mit dem Impfen als stärkster Waffe im Kampf gegen die Pandemie. An Ostern seien zwölf Prozent der Bevölkerung das erste Mal geimpft gewesen, rechnete Spahn vor. „Zu Pfingsten werden es 40 Prozent sein, und zum Start in das Sommerquartal werden aus heutiger Sicht mindestens 50 Prozent einmal geimpft sein.“

Wieler wertete positiv, dass die Impfbereitschaft mit 73 Prozent der vom RKI Befragten sehr hoch sei. Weitere zehn Prozent würden sich „eher als nicht“ impfen lassen. „Das ist sinnvoll, wirksam und verantwortungsvoll“, sagte er. Nötig für ein Ende der Pandemie ist laut RKI, dass mehr als 80 Prozent der Bevölkerung immun sind, dazu zählen sowohl Geimpfte als auch Menschen, die eine Covid-19-Infektion durchgemacht haben.

Doch es gibt aber auch die andere Seite der Pandemie. „Die Gefahr ist noch nicht gebannt“, sagte Wieler. Rund 1300 Menschen pro Woche sterben in Deutschland weiterhin an Covid-19. „Das ist immer noch eine schrecklich hohe Zahl.“ Mit weiteren Öffnungen könnte der rasante Abwärts-Trend der Infektionszahlen auch aufhören.

Reisen innerhalb Deutschlands sieht der Forscher Kai Nagel derzeit eher nicht als Problem. „Wir würden uns wünschen, dass man am Zielort Vorsicht walten lässt“, sagte er. „Wenn also nicht alle beteiligten Haushalte vollständig geimpft sind, dann lieber draußen treffen und vorher Schnelltests machen.“ dpa

