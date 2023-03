Mit Trump-Anklage betritt die US-Justiz Neuland

New York. Alvin Bragg wartete nicht lange, bis er die historische Entscheidung offiziell beglaubigte. Der New Yorker Bezirksstaatsanwalt nahm nach der Abstimmung der von ihm einberufenen Geschworenen-Jury über eine Anklageerhebung im Fall von Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar durch Donald Trump am Donnerstagabend umgehend Kontakt mit den Anwälten des ehemaligen Präsidenten auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ziel: Koordination der Überstellung des prominenten Beschuldigten von seinem Florida-Domizil Mar-a-Lago nach Manhattan, wo ihn schon am kommenden Dienstag die offizielle Anklageerhebung erwarten könnte. Erst dann werden in vollem Umfang die exakten Gründe öffentlich, die Bragg zu diesem außergewöhnlichen Schritt gebracht haben.

Zuvor hatten Trumps Verteidiger, Susan Necheles und Joseph Tacopina, die drohende Anklage gegen ihren Mandanten bereits gegenüber US-Medien bestätigt. „Er hat keine Verbrechen begangen. Wir werden diese politische Verfolgung vor Gericht energisch bekämpfen“, teilten sie mit.

Mehr zum Thema USA Republikaner nehmen möglichen Trump-Ankläger ins Visier Mehr erfahren Stormy-Daniels-Fall Anklage gegen Trump stellt US-Demokratie auf die Probe Mehr erfahren USA Der Ex-Präsident und das Schweigegeld: Anklage gegen Trump Mehr erfahren

Die US-Justiz betritt mit der von Trump selbst bereits vor einigen Tagen prophezeiten, aber vorerst ausgebliebenen Entscheidung in New York Neuland. Noch nie in der über 200-jährigen US-Geschichte wurde ein ehemaliger Staats- und Regierungschef strafrechtlich derart belangt. Staatsanwalt Bragg hat untersucht, ob Trump im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen im Jahr 2016 gegen diverse Gesetze verstoßen hat. Ein Großteil der Ermittlungen stützt sich auf Aussagen von Michael Cohen, eines ehemaligen Trump-Anwalts. Er will auf Trumps Anweisungen hin insgesamt 280 000 US-Dollar an die Pornodarstellerin Stormy Daniels und das Playboy-Model Karen McDougal überwiesen haben. Mit beiden soll Trump im Jahr 2006 Affären gehabt haben, was Trump vehement bestreitet. Wären die Affären kurz vor der Wahl 2016 herausgekommen, hätte Trump möglicherweise Wählerstimmen eingebüßt.

Weil Michael Cohen – der später dafür ins Gefängnis ging – für seine finanziellen Dienstleistungen an die Frauen vom Trump-Konzern üppig entschädigt wurde, was unter Anwaltskosten verbucht wurde, könnte die Anklage auf Fälschung von Geschäftsunterlagen hinauslaufen – und auf Verstoß gegen Wahlkampffinanzierungsgesetze. Aber sie kommt spät.

Der Schweigegeld-Fall ist mindestens fünf Jahre alt. Alvin Braggs Vorgänger Cyrus Vance hatte auf eine Anklage verzichtet. Auch das Justizministerium und die staatliche Wahlaufsicht (FEC) hatten damals Bedenken. Grund: Schweigegeldzahlungen sind in den USA nicht illegal. Die unsachgemäße Abrechnung von „Hush Money“ erfüllt in New York den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit. Um die Zahlung zu einem echten Verbrechen werden zu lassen, müsste der Nachweis geführt werden, dass Trump mit dem verheimlichten Geld an Porno-Star Daniels seinem Wahlkampf 2016 quasi eine illegale Spende hat zukommen lassen.

In einem wütenden Rundumschlag geißelte Trump, der 2024 zum dritten Mal für das Weiße Haus antreten will, den Schritt gegen ihn als „politische Verfolgung und Wahlbeeinflussung auf dem höchsten Niveau der Geschichte“. Tenor: Von dem Moment an, an dem er im Juni 2015 „die goldene Rolltreppe im Trump Tower“ heruntergekommen sei, um seine erste Präsidentschaftskandidatur anzukündigen, hätten die „radikal linken Demokraten“ ihn mit einer „Hexenjagd“ überzogen, um die „Make America Great“-Bewegung zu zerstören, sagte Trump in einer offiziellen Stellungnahme. Chefermittler Bragg warf er vor, die „Drecksarbeit“ für Präsident Joe Biden zu erledigen.