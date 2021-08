Mit PCR-Test in die Disco, mit Schnelltest zum Friseur

Stuttgart. Der Vorlauf ist enorm kurz: Erst in der Nacht von Samstag auf Sonntag veröffentlichte die Landesregierung die neue Corona-Verordnung, die ab diesen Montag gilt. Dabei enthält das Papier wichtige Regelungen für den künftigen Alltag der mehr als elf Millionen Menschen in Baden-Württemberg. Ein Überblick.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was ist denn die wichtigste Neuerung?

Die aktuelle regionale Inzidenz spielt keine Rolle mehr. Künftig gilt im ganzen Land für die meisten wichtigen Alltagsbereiche die 3G-Regel. Darunter fallen Menschen, die entweder von einer Corona-Infektion genesen, gegen das Virus vollständig geimpft oder aktuell negativ getestet sind. Nur diese Menschen können künftig noch wie gehabt an großen Teilen des öffentlichen Lebens teilhaben. Das bedeutet auch: Für vollständig geimpfte und genesene Menschen werden die Corona-Beschränkungen im Südwesten inzidenzunabhängig weitgehend aufgehoben, sie sollten aber ihre jeweiligen Impf- oder Genesenennachweise immer dabei haben.

Wo findet die 3G-Regel Anwendung?

Die Liste ist lang und enthält für den Alltag relevante Bereiche. So gilt die 3G-Regel künftig inzidenzunabhängig unter anderem für Besuche in Krankenhäusern, Altenheimen, Museen, Galerien, Büchereien, Casinos, Hotels, Fitnessstudios, Hallenbädern und Solarien, Kosmetikstudios, Discos sowie bei Ausstellungen und beim Friseur. Das gilt auch für Restaurants, Konzerte, Theateraufführungen und Sportveranstaltungen zumindest jeweils in geschlossenen Räumen. Für Veranstaltungen unter freiem Himmel gelten in Teilen nicht ganz so strenge Regeln: Hier gibt es eine staatlich angeordnete Testpflicht für Ungeimpfte und Nicht-Genesene nur dann, wenn mehr als 5000 Menschen zusammenkommen und/oder ein Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann.

Welche Tests benötigen Ungeimpfte und Nicht-Genesene?

Sie müssen fast in allen Fällen einen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Reine Selbsttests reichen hier nicht aus, stattdessen müssen die Tests beispielsweise in zugelassenen Teststellen gemacht werden. Für Gäste von Clubs und Diskotheken gelten noch schärfere Maßgaben: Hier müssen Ungeimpfte und Nicht-Genesene sogar einen negativen PCR-Test vorzeigen, der beim Eintritt nur maximal 48 Stunden alt sein darf.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gibt es Ausnahmen von der Testpflicht?

Ja, ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder bis maximal sieben Jahre, die noch nicht eingeschult worden sind, sowie ganz generell die allermeisten Schüler. Diese müssen nach Regierungsangaben keine separaten Tests vorweisen, sofern sie schon in ihren Schulen einer regelmäßigen Corona-Testung unterliegen. Ein entsprechender Nachweis müsse allerdings immer erbracht werden, dazu reiche ein Schülerausweis. Das Kultusministerium hatte bereits im Juli angekündigt, dass die Schüler auch nach den Ferien in der Regel zweimal pro Woche getestet werden sollen.

Zahlt der Staat auch weiter die Tests?

Die Antigen-Schnelltests sollen noch bis zum 11. Oktober vom Steuerzahler finanziert werden, anschließend müssen die Bürger in der Regel selbst in die Tasche greifen. Auch hier gibt es aber einige Ausnahmen: etwa für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt, darunter Schwangere sowie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Sie alle sollen sich auch über den 11. Oktober hinaus weiterhin kostenlos testen lassen können. PCR-Tests sind in der Regel schon jetzt kostenpflichtig für den Einzelnen – und im Übrigen auch deutlich teurer als Antigentests.

Was gilt für Privatveranstaltungen?

Diese sind ohne jede Beschränkung möglich. Es gibt selbst bei hohen Inzidenzen keine Personenbegrenzungen für private Treffen mehr, auch muss niemand einen Test vorweisen oder eine Maske tragen. dpa