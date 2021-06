Mit Milliarden-Investitionen gegen die Krise

Berlin. Mit neuen Schulden will Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) den wirtschaftlichen Aufschwung nach der Corona-Krise befördern. Es gebe Grund zum Optimismus, erklärte Scholz am Mittwoch in Berlin und sah Deutschland „vor einem beispiellosen Aufschwung“. „Wir investieren besonders in den sozialen Zusammenhalt, in ein starkes öffentliches Gemeinwesen, und in eine starke, zukunftsfähige und klimafreundliche Wirtschaft“, erklärte der Vizekanzler. Die Opposition kritisierte den Entwurf deutlich.

Erneut ist der vom Kabinett beschlossene Etat geprägt von den Folgen der Corona-Krise. Der Bund will laut Entwurf im kommenden Jahr mehr neue Schulden machen als bisher geplant. Konkret sind neue Schulden von 99,7 Milliarden Euro vorgesehen, wie aus einer Kabinettsvorlage hervorgeht. Zur Veranschaulichung: Mit diesem Geld hätte man bei Baukosten von 7 Milliarden Euro mehr als 14 Mal den Berliner Flughafen BER bauen oder knapp 4 Millionen Mittelklasseautos zu je 25 000 Euro kaufen können. In den im März vorgelegten Eckwerten hatte das Finanzministerium noch mit einer Nettokreditaufnahme von 81,5 Milliarden Euro für 2022 gerechnet. Bereits 2020 und 2021 hatte der Bund neue Schulden in Milliardenhöhe aufgenommen. Gleichwohl sei die Schuldenquote vergleichsweise niedrig und die geringste im Kreis der G7-Staaten, so Scholz.

Verabschiedung erst im Herbst

Geplant sind nun aber höhere Ausgaben etwa für den Klimaschutz und die Gesundheit. Der Regierungsentwurf sieht Investitionen von rund 51,8 Milliarden vor, bei Gesamtausgaben von 443 Milliarden Euro. Die Haushaltspläne stehen gewissermaßen unter Vorbehalt, denn der im Herbst neu gewählte Bundestag muss den Etat verabschieden. Es könnte daher noch zu deutlichen Änderungen kommen. Scholz betrachtet seinen Vorschlag dennoch als Richtschnur.

Für den Klimaschutz sind 80 Milliarden Euro vorgesehen sowie weitere 8 Milliarden für einen „Klimapakt“, der etwa neue Technologien fördern soll. Es handle sich um „sehr gut investiertes Geld“, sagte Scholz zum Haushaltsposten Klimaschutz. „Wir müssen den menschengemachten Klimawandel aufhalten, und es ist die große Herausforderung unserer Zeit.“

Auch die Sozialausgaben steigen. Sieben Milliarden Euro zusätzlich gehen an den Gesundheitsfonds, um den Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung zu stabilisieren. Im Finanzministerium geht man davon aus, dass dies reicht. Allerdings gibt es auch andere Stimmen. Für die Pflegeversicherung gibt der Bund einen Zuschuss von jährlich einer Milliarde Euro. Ziel ist es, die Sozialversicherungsbeiträge unter 40 Prozent zu halten.

Die FDP warnte, der Haushalt reiße „ein neues Loch in die Staatskasse“. Es sei an der Zeit, Betriebe und Arbeitnehmer zu entlasten, erklärte Fraktionsvize Christian Dürr. „Stattdessen werden Schulden ohne Ende gemacht, um Geld in Programme zu pumpen, die schon heute nicht wirken und wenig mit der Krise zu tun haben.“ Aus Sicht von Grünen-Chef Robert Habeck fehlten vor allem Impulse für Wachstum und Klimaneutralität.

Der Bund der Steuerzahler forderte eine Rückkehr „zu geordneten Staatsfinanzen“ und beklagte, statt strukturelle Defizite im Bundeshaushalt anzupacken, schütte die Regierung Finanzierungslöcher mit neuen Schulden zu. dpa

