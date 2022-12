Mit 90 in die Zukunft blicken

Speyer. Die Schlange der Gratulanten ist lang, es dauert, ehe alle Bernhard Vogel die Hand geschüttelt haben. Der nimmt sich Zeit und plaudert mit jedem ein paar Minuten. „Schön, dass Sie die Mühe auf sich genommen haben“, sagt der 90-Jährige, stützt sich auf seinen schwarzen Gehstock und manchmal auf das rote „U“ der CDU, das hinter ihm steht. Das wackelt bedenklich, doch Vogel behält die Balance. Knapp 160 Gäste haben sich für die Feierstunde im Hangar 10 des Speyerer Technik Museums angekündigt, einige müssen am Morgen wegen des Glatteises auf den Straßen absagen.

Der CDU-Politiker Bernhard Vogel spricht bei seiner Geburtstagsfeier am Montagmorgen in Speyer. © Uwe Anspach/dpa

Doch der Saal ist auch so voll, und der Jubilar begrüßt in seiner Rede die Gäste mit dem für ihn typischen feinen Humor: „Herzlichen Dank, dass Sie in ein Museum gekommen sind, um einen 90-Jährigen zu begrüßen“, sagt Vogel und fährt nach einer Stunde von Grußworten und Laudatio, die der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth hält, launig fort, er sei nicht gekommen, um Reden über sich zu hören. „Ich bin gekommen, um denen zu danken, die mir – auf welche Art und Weise auch immer – ermöglicht haben, 90 Jahre alt zu werden.“ So danke er Gott, seinen Eltern, seiner Partei. „Vor allem aber danke ich meinen Wählern dafür, dass sie mich gewählt haben.“

Schwere Tage

In die Politik sei er, so erzählt es Vogel in einer Fragerunde mit zwei angehenden Abiturienten des Speyerer Gymnasiums am Kaiserdom, Ann-Kathrin Gemar (17) und Johannes Röder (19), gezwungenermaßen gekommen. „Ich bin in die CDU eingetreten, weil ein Kraftfahrzeugmechaniker mich so gedrängt hat, für den Stadtrat in Heidelberg zu kandidieren“, erzählt der 1932 in Göttingen geborene Vogel. Sein 2020 verstorbener Bruder Hans-Jochen war da schon auf der Welt, und beide sollten später die deutsche Politik mitprägen, nur mit unterschiedlichem Parteibuch, Bernhard Vogel hatte das der CDU, sein Bruder war SPD-Mitglied.

So beginnt 1963 im Stadtrat von Heidelberg die lange politische Karriere des Bernhard Vogel, der sich als wissenschaftlicher Assistent und Lehrbeauftragter am Institut für Politische Wissenschaften der Universität Heidelberg der Politik zunächst theoretisch nähert. 40 Jahre später verabschiedet sich Vogel, Junggeselle und seit Jahrzehnten in Speyer beheimatet, offiziell aus der Politik.

Tatsächlich nimmt er aber weiter daran teil, meldet sich zu Wort. „Es liegt nahe, mit 90 zurückzublicken, es ist aber erlaubt, auch mit 90 in die Zukunft zu blicken“, meint der Jubilar an seine Ehrengäste und Wegbegleiter gewandt. In eine Zukunft, die er selbst nicht mehr erleben werde, die ihn aber gleichwohl beschäftige. Bundeskanzler Olaf Scholz habe recht, wenn er von einer Zeitenwende spreche. „Die heute verantwortliche Generation muss mit den neuen Herausforderungen fertig werden, und wir Alten sollten ihnen dazu Mut machen“, fordert der überzeugte Katholik. Für Verzweiflung, Resignation und zu Hause bleiben bestehe nicht der geringste Anlass.

Zu Hause bleiben war für Vogel nie eine Alternative. So ist es nicht einfach für Christian Baldauf und Malu Dreyer, den CDU-Landesvorsitzenden und die SPD-Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, sowie Stephan Harbarth, das Leben und politische Wirken Vogels zu skizzieren, ohne den zeitlichen Rahmen des Empfangs zu sprengen. Denn die Liste der Ämter, Auszeichnungen und Aktivitäten, die alle zu nennen wären, ist lang: Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Universitätsgründer, Träger des Großen Bundesverdienstkreuzes, Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung, Ministerpräsident nicht nur von Rheinland-Pfalz, sondern nach der Wende von 1992 bis 2003 auch von Thüringen, wo ein Sitzungssaal nach ihm benannt ist. „Bernhard Vogel hat sich um Staat und Gesellschaft herausragend verdient gemacht“, bringt es der Präsident des Bundesverfassungsgerichts auf den Punkt, der ebenfalls am Montag Geburtstag hat, er wird 51 Jahre alt.

Doch auch Vogel erlebt Tiefpunkte. 1988 verliert er nach parteiinternem Streit die Kampfkandidatur um den CDU-Vorsitz in Rheinland-Pfalz und tritt als Ministerpräsident zurück. Es sind schwere Tage für Vogel, wie er bestätigt. „Bis ich begriff, die Mitte der Nacht ist der Anfang des Tages.“ Oder wie es Harbarth in seiner Laudatio mit einem kleinen Seitenhieb Richtung rheinland-pfälzische CDU formuliert: „Was des einen Leid, ist des anderen Freud.“ Denn es dauert keine drei Jahre, da übernimmt 1991 die SPD in Rheinland-Pfalz das Ministerpräsidentenamt – und hat es bis heute inne. Für Thüringen wird Vogel zum Glücksfall, er selbst bezeichnet die elf Jahre als sein „größtes Abenteuer“.

Im Mittelpunkt der Mensch – das gilt als Vogels Markenzeichen. An diesem Montagmorgen im Hangar 10 ist Vogel selbst der Mittelpunkt. Es gibt Standing Ovation für den 90-Jährigen, einen „Großen der deutschen Politik“, wie Harbarth sagt.