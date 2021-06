Mexikos blutigste Wahlen

Oaxaca. Abel Murrieta ließ an seiner Entschlossenheit keine Zweifel. „Es muss Schluss damit sein, dass die Verbrecher unsere Straßen kontrollieren, unseren Kindern Drogen andrehen und unsere Familien zerstören“, sagte der Bürgermeisterkandidat der nordmexikanischen Stadt Cajeme in einem Wahlspot. Einen Tag nach der Veröffentlichung des Clips war Murrieta tot.

Murrieta starb dreieinhalb Wochen vor den umfangreichsten Wahlen in der Geschichte Mexikos. Über 90 Millionen Bürgerinnen und Bürger sollen am 6. Juni das Bundesparlament, 15 Gouverneure, 30 regionale Abgeordnetenhäuser und etwa 2000 Bürgermeister sowie andere lokale Amtsträger wählen. Doch in dem Land, in dem die organisierte Kriminalität viele Regionen kontrolliert, kommt es im Vorfeld der Wahl zu brutaler Gewalt.

Unzureichendes Schutzprogramm

Trauer in Moroleon um Alma Barragan (l.), die Bürgermeisterkandidatin. © dpa

So wurden laut einer Studie des in Mexiko-Stadt ansässigen Forschungsinstituts Integralia bereits mehr als 140 Menschen während des Wahlkampfs ermordet, darunter Politiker, Parteiaktivisten und Journalisten. Von den Ermordeten hatten 35 für ein Amt kandidiert. Darüber hinaus kam es zu vielen Bedrohungen, Entführungen und anderen tätlichen Angriffen. Insbesondere in den Kommunen setzen kriminelle Banden alles daran, dass Politiker regieren, die mit ihnen kooperieren.

Anfang März hatte die Regierung von López Obrador ein Schutzprogramm für gefährdete Kandidaten ins Leben gerufen. Doch die für den Einsatz gegen die Mafia gegründete Nationalgarde ist der Gewalt immer wieder nicht gewachsen. So mussten die Sicherheitskräfte jüngst aus einer Gemeinde abziehen, die von Kartellen kontrolliert wird. epd

