Berlin. Gut ein Drittel der Stimmen hat die AfD bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im Vergleich zu vor fünf Jahren eingebüßt. Am Ende reichte es nicht einmal für zweistellige Anteile. Die allermeisten, die ihr Kreuz dieses Mal nicht mehr bei der AfD machten, gingen gar nicht zur Wahl: 16 Prozent verlor die AfD in Baden-Württemberg an das Lager der Nichtwähler, ganze 23 Prozent waren es in Rheinland-Pfalz. Unter den Erstwählern entschieden sich nur sechs Prozent für die AfD.

Drei Gründe für das schwache Abschneiden fand Parteichef Jörg Meuthen, als er am Montag in Berlin vor die Presse trat. Da sei zum einen der Wahlkampf, der unter Pandemiebedingungen vor allem online stattfand – ein Problem für eine Partei, die mit vielen Großveranstaltungen „sehr stark“ auf den direkten Kontakt zu Bürgern setze. Zum anderen habe der Verfassungsschutz der AfD geschadet: Über die Beobachtung der Partei sei groß berichtet worden. Dass das Gericht diese bis zum Ende der juristischen Auseinandersetzung verboten habe, hätten weniger Menschen mitbekommen.

Streit und Skandale im Südwesten

Nicht zuletzt sah Meuthen einen Grund für die schlechten Ergebnisse im Verhalten der Abgeordneten in den Landtagen. Vor allem in Baden-Württemberg war die Fraktion immer wieder mit Streit und Skandalen aufgefallen, von 22 Abgeordneten, die 2016 eingezogen waren, waren zuletzt noch 15 Teil der Fraktion. „Konsolidierung“ nannte Meuthen das am Montag. Doch in der zerstrittenen Partei ist längst die Diskussion ausgebrochen, ob nicht der Kurs des Parteichefs Grund für die Schlappen ist. „Ernüchternd“ seien die Ergebnisse, schrieb Dennis Hohloch, parlamentarischer Geschäftsführer der „Flügel“-lastigen Brandenburger AfD-Fraktion, auf Twitter. Sie würden klar zeigen, dass das größte Potenzial der Partei bei Nichtwählern liege. „Dieses wird man nicht mit einem Wettbewerb um mehr ‚Bürgerlichkeit‘ gewinnen“, schrieb Hohloch. Eine Absage an Meuthen, der im letzten Jahr versucht hatte, die radikalsten Elemente aus der AfD herauszudrängen. ZRB