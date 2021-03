Berlin. Es war der 20. Corona-Gipfel seit Ausbruch der Pandemie. Nach Feiern ist am Morgen danach niemandem zumute. Aus dem in zwölf Stunden Kampf und Krampf entstandenen Jubiläumspapier sei ein „Dokument des Scheiterns“ geworden, wird in Berlin und Landeshauptstädten selbstkritisch bilanziert. Wie es nach dem Oster-Lockdown weitergeht, weiß keiner. Ratlose Politik am Rande des Nervenzusammenbruchs.

Die Schalte sei schlecht wie nie zuvor vorbereitet gewesen, berichten Eingeweihte. Das zeigt sich in zusammengeschusterten Beschlussvorlagen, in denen es von eckigen Klammern (für „nicht geeinigt“) wimmelt. Die Differenzen sind so groß, dass die Ministerpräsidentenkonferenz am Montag nicht um 14 Uhr, sondern erst um 15.15 Uhr beginnen kann. Kanzleramtsminister Helge Braun schickt einige Grafiken auf die Bildschirme der Beteiligten. Es sind Prognosen des Robert Koch-Instituts und eine Simulations-Studie der Technischen Universität Berlin, die vor allem eines zeigen: So schlimm könnte die dritte Welle werden.

Die Warnung des Notfallmediziners und Merkel-Vertrauten: Kontakte sofort runter, damit der deutsche Impfrückstand nicht voll durchschlägt. Ansonsten drohten eine Corona-Dauerwelle mit Lockdown bis Anfang August. „Shock and awe“ nennen das Militärs. Schock und Furcht verbreiten, damit der Gegenüber sich gar nicht erst wehrt. Doch die Kanzlerin wird in dieser Nacht ihr letztes Pulver verschießen.

Unverständnis wegen Mallorca

Am Nachmittag verhakt sich die Diskussion bei den Themen Mallorca, Ostern und Campingplätze. Mehrere Länderchefs wollen es ihren Bürgern erlauben, im eigenen Ferienhaus oder Wohnmobil die Ostertage an Nord- und Ostsee oder am Rheinufer zu verbringen. Der Kieler Regierungschef Daniel Günther (CDU) wettert, wie er seinen Landsleuten erklären solle, dass 400 Touristen nach Mallorca in einem Flieger sitzen, aber eine Familie nicht im eigenen Wohnmobil übernachten darf. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) regt sich darüber auf, wird aber von ihrer Parteifreundin, Justizministerin Christine Lambrecht, belehrt, warum die Aufhebung der Reisewarnung für die Balearen-Insel angesichts der niedrigen Inzidenz rechtlich geboten war.

Der Kanzlerin geht die ganze Richtung der Diskussion gegen den Strich. Die „Malle“-Orgien findet sie wie alle nicht toll. Deswegen dürfe man aber im Inland jetzt nicht nachlässig werden. Doch die betroffenen fünf Länder bleiben zunächst stur. Immerhin wird für das „Malle-Problem“ eine kleine Lösung gefunden. Ausnahmsweise kann Andreas Scheuer punkten: Der umstrittene Verkehrsminister von der CSU macht bei Lufthansa, TUI & Co. Druck, dass die Airlines selbst alle Mallorca-Reisende vor Abflug auf Covid testen. Die Konzerne sagen zu.

Bei Oster-Ausnahmen im Inland gibt Merkel nicht nach. Sie habe sogar mit Abbruch gedroht, erzählen Beobachter. Zwischenzeitlich steht der Gipfel auf der Kippe. Merkel ändert ihre Strategie. Sie lässt unterbrechen. Aus angekündigten 15 Minuten Denkpause werden fast sieben Stunden. So kennt man die Kanzlerin aus vielen Brüsseler Euro-Krisennächten. Lange Pausen, die Gegner mürbe machen.

Vorschlag: Über Ostern alles dicht

Die Länder verhandeln in Gruppen, immer wieder gibt es Rückkoppelungen mit dem Kanzleramt. Dort sitzen Merkel, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Berlins Bürgermeister Michael Müller als MPK-Chef mit Kanzleramtsminister Helge Braun zusammen. Zugeschaltet ist Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz. Gegen 20.30 Uhr präsentiert Merkel plötzlich einen überraschenden, vielleicht ihren letzten Coup. Über Ostern soll alles in Deutschland geschlossen werden. Ein harter Oster-Lockdown, fünf oder sechs Tage lang. Dazu sollen auch Supermärkte gehören, so jedenfalls der erste Vorschlag.

Erstaunlich daran ist, dass Merkel und Braun ja in den Gipfel mit dem gegenteiligen Angebot von Oster-Lockerungen hineingegangen waren. „Treffen mit 4 über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen zuzüglich Kindern“ lautete der Plan. Er wird im Lauf des Abends mehrheitlich verworfen. Die Idee zum Oster-Lockdown mit zwei zusätzlichen „Ruhetagen“ war nicht vorbereitet. Selbst Gesundheitsminister Jens Spahn soll von Merkels „Oster-Hammer“, der wohl eine Idee von Braun war, nichts gewusst haben. Auch einzelne Regierungschefs wissen zunächst von nichts.

Erneut gibt es heftige Diskussionen. Einzelne Länder fühlen sich überrumpelt, wittern ein „abgekartetes Spiel“. Schwesig hält es für unzumutbar, tagelang alle Einkaufsmöglichkeiten dichtzumachen. Was sei denn mit einer 70-jährigen alleinstehenden Frau, die mal einen Liter Milch brauche oder am Karsamstag noch einen Braten holen wolle? In den frühen Morgenstunden des Dienstags ist man sich endlich einig. Die Supermärkte sollen zumindest am Karsamstag offem sein. Ansonsten gilt: Vom 1. bis 5. April wird alles zugesperrt. Ob das die dritte Welle und die Virus-Mutationen eindämmen kann, bleibt fraglich. Der kontaktarme Osterurlaub ist vom Tisch. Die Nordländer knicken ein. Im Gegenzug soll es neue Nothilfen für Gastronomie und Tourismus, vor allem an Nord- und Ostsee, geben.