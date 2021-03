  Merkels Osterruhe sorgt für Wirbel

Nach heftiger Kritik hat die Kanzlerin die Idee von einem totalen Lockdown um die Feiertage schnell wieder aufgegeben und übernimmt die alleinige Verantwortung. In der Opposition wird laut über die Vertrauensfrage nachgedacht.

Berlin. Angela Merkel hat in ihrer Kanzlerschaft schon mehrere politische 180-Grad-Wenden hingelegt. Die von Mittwoch war sicherlich ihre schnellste: Keine 60 Stunden hat es gedauert, bis Deutschlands oberste Krisenmanagerin ihre hoch umstrittene Idee einer sogenannten Osterruhe mit großem Paukenschlag und fast theatralischem Gestus verworfen hat. Es werde keine Osterruhe geben, die Idee sei ein Fehler gewesen, sagt Merkel am Mittwoch bei einem kurzfristig anberaumten Pressestatement im Kanzleramt.

„Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler“, sagt Merkel. Das wolle sie „klipp und klar“ sagen. Sie trage am Ende qua Amt „für alles die letzte Verantwortung“, also auch für die jüngste Entscheidung. Sie wisse, dass „dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung“ auslöse. „Das bedauere ich zutiefst, und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.“ Damit zieht Merkel die politische Notbremse im Management der deutschen Pandemiepolitik. Und ganz profan bedeutet dies: Das öffentliche Leben fährt an Gründonnerstag und Karsamstag nun doch nicht komplett herunter.

Wie groß die Nervosität der Regierenden derzeit ist, zeigte schon allein die kurzfristig einberufene Bund-Länder-Videoschalte am Mittwochvormittag, in der Merkel und die Ministerpräsidenten zuvor über die Lockdown-Maßnahmen für die nahenden Feiertage beraten hatten. Eigentlich war in der Runde am Montag vereinbart worden, im Kampf gegen die Corona-Pandemie das öffentliche Leben um Ostern für fünf Tage einmalig nahezu vollständig herunterzufahren, um die Kontakte der Menschen so gering wie möglich zu halten. Doch schon kurz darauf kam massiv Kritik auf. Zudem zeigte sich rasch, dass der Plan in der Praxis nicht so einfach umzusetzen ist.

Genügend andere Instrumente

Das gesteht auch Merkel am Mittwoch ein. Aufwand und Nutzen stünden nicht „in einem halbwegs vernünftigen Verhältnis“. Sie betont: „Viel zu viele Fragen, von der Lohnfortzahlung durch die ausgefallenen Arbeitsstunden bis zu der Lage in den Geschäften und Betrieben“ könnten in der Kürze der Zeit nicht gelöst werden. Mehr oder weniger wortgleich wiederholt sie ihr Statement rund 40 Minuten später zum Auftakt der Regierungsbefragung im Bundestag. Dort betont Merkel erneut, mit der Corona-Notbremse und den Möglichkeiten, regional mit Maßnahmen wie Ausgangssperren auf hohe Inzidenzen zu reagieren, gebe es Instrumente, um in der dritten Welle gegen das Virus vorzugehen. Die Osterruhe gehört demnach nicht dazu.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) entschuldigt sich am Mittwoch für das Hin und Her um die Osterruhetage. „Es tut uns leid, es tut auch mir leid“, sagt Söder in München. Es sei ein Vertrauensschaden entstanden. Söders Einlassung ist bemerkenswert. Denn zunächst hatte der CSU-Chef die Schuld am derzeitigen Durcheinander bei anderen gesucht. Teilnehmer der Videoschalte berichten, dass Söder erst Innenstaatssekretär Markus Kerber (CDU) verantwortlich machte. Dieser habe zugesagt, die Lockdown-Maßnahmen samt der Ruhetage seien machbar. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) platzt in der Runde offenbar der Kragen: „Ich bin sauer“, das Ganze habe Anflüge von Panik, wird Bouffier von Teilnehmern zitiert. Mehrere Ministerpräsidenten stellen sich indes hinter Merkel und betonen, die Beschlüsse seien gemeinsam getroffen worden. Einige bringen den Vorschlag ein, sich vor Ostern noch einmal zu beraten.

Bartsch: „Dilettantismus“

Am Ende bleibt nach Merkels Mea Culpa die Frage, was aus der Rücknahme der Entscheidung folgt. Politisch wie praktisch. Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch appelliert an Merkel, im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen. „Wir brauchen endlich konsequente Pandemiebekämpfung. Das geht nur, wenn die Kanzlerin das Vertrauen der Mehrheit des Parlaments genießt“, sagt Bartsch dieser Redaktion. Er spricht von „Dilettantismus im Kanzleramt“. Die FDP verlangt die Abschaffung der Bund-Länder-Schalten und eine Verlagerung der Corona-Entscheidungen ins Parlament. Die Grünen sehen es ähnlich.

Zugleich fragen sich viele, was Merkels Rücknahme der Ruhetagsregelung nun praktisch bedeutet. Tatsächlich war in dem jetzt gestrichenen Beschlusspunkt vier zur Osterruhe etwa auch geregelt, dass private Treffen auf den eigenen und einen weiteren Hausstand beschränkt sind, jedoch mit maximal fünf Personen. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Welche Regelung nun stattdessen gelten soll, blieb am Mittwoch zunächst unklar. Das Gleiche gilt für Ansammlungen im öffentlichen Raum.

Die „Bitte“ von Bund und Ländern in dem betreffenden Abschnitt des Papiers, religiöse Veranstaltungen nur virtuell stattfinden zu lassen, ist nun zwar ebenfalls gestrichen. Allerdings handelte es sich hierbei um kein Verbot. Gottesdienste zu Ostern können somit unter Hygieneauflagen stattfinden, sofern es die jeweiligen Länder erlauben. Führende Intensivmediziner äußerten sich enttäuscht über die Rücknahme des geplanten harten Lockdowns zu Ostern. Da aktuell ein exponentielles Wachstum bei den Intensivpatienten zu sehen sei, „hätte die Osterpause sicherlich wieder einige Infektionen verhindern können, die jetzt unvermeidbar stattfinden werden“, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Gernot Marx.