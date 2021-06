Merkel warnt vor vierter Welle

Berlin/Brüssel. Angesichts der rasanten Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus hat Kanzlerin Angela Merkel vor einer vierten Pandemie-Welle gewarnt und neue Einschränkungen nicht ausgeschlossen. „Wir müssen alles versuchen, um eine vierte Welle zu verhindern“, sagte sie am Freitag nach dem EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Das sei gerade mit Blick auf mögliche wirtschaftliche Folgen von großer Bedeutung.

Testen, Abstand halten und Maske tragen seien nur kleine Einschränkungen gemessen an dem, „was passieren würde, wenn uns die Dinge außer Kontrolle geraten und wir wieder stärkere Maßnahmen einführen müssten“, betonte Merkel. Derzeit habe man das Infektionsgeschehen gut im Griff. „Es muss alles dafür getan werden, dass das auch so bleibt.“

Merkel hatte beim Gipfel darauf gedrungen, dass die EU-Staaten die Einreiseregeln für Gebiete mit gefährlichen Virusvarianten einheitlich handhaben. Nun sagte sie, dass mehr Koordinierung vereinbart worden sei. „Ich hoffe, dass die dann auch konsequent umgesetzt wird.“ Deutschland hat weltweit 14 Länder als Virusvariantengebiete eingestuft und drastische Einreisebeschränkungen für diese Staaten verhängt. Die Regelungen in der EU sind aber uneinheitlich.

Nach den Worten von Lothar Wieler, Chef des Robert Koch-Instituts (RKI), müssen sich die Menschen in Deutschland trotz steigender Impfquote wohl noch viele Monate auf geltende Grundregeln zur Corona-Eindämmung wie das Maskentragen in Räumen einstellen. Die Impfungen alleine reichten nicht, um steigende Fallzahlen im Herbst zu verhindern. „Wir müssen die Basismaßnahmen weiter aufrecht erhalten“, sagte Wieler. Dies in Kombination mit den Impfungen sei nötig, um härtere Maßnahmen wie Schließungen von Einrichtungen zu vermeiden. Der Anteil der in Indien entdeckten Delta-Variante wächst auch in Deutschland. In der zweiten Juni-Woche lag er nach jüngsten RKI-Zahlen bei 15 Prozent. Delta verbreite sich noch schneller, „vor allem natürlich in der ungeimpften Bevölkerung“, sagte Wieler. Durch vollständiges Impfen, behutsames Öffnen, Masketragen in Räumen, Abstandhalten und Hygiene seien auch diejenigen besser geschützt, die noch nicht geimpft seien oder noch nicht geimpft werden könnten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warnte mit Blick auf Delta erneut zur Vorsicht: Aus einem zu sorglosen Sommer dürfe kein „Sorgenherbst“ werden. Delta werde über den Sommer auch hierzulande die Oberhand gewinnen, dies sei eher eine Frage von Wochen als von Monaten. Er appellierte, Impfangebote zu nutzen – auch für wichtige Zweitimpfungen als vollen Schutz gegen Virusvarianten. dpa