Merkel macht Hoffnung auf Urlaub

Porto/Berlin. Sinkende Infektionszahlen, große Fortschritte bei der Impfkampagne: In Europa steigen jetzt rapide die Chancen für unkomplizierte Urlaubsreisen im Sommer trotz Corona. Nach einem EU-Gipfel am Samstag im portugiesischen Porto machten Kanzlerin Angela Merkel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Hoffnung.

Merkel sagte mit Blick auf die entspannte Lage von Gipfel-Gastgeber Portugal, wenn man sehe, wie niedrig die Inzidenzen in einigen EU-Ländern jetzt schon seien, dann sei sie „sehr hoffnungsfroh“, dass man sich Urlaub „wie im vergangenen Sommer“ leisten könne. Dies gelte unabhängig davon, ob man geimpft sei oder nicht, wie Merkel auf Nachfragen deutlich machte.

Wo in Deutschland und Europa die Inzidenzzahlen sinken, könne „schrittweise jetzt mehr möglich sein“. Die Kanzlerin wollte sich aber nicht auf einen Termin festlegen, ab wann Reisen möglich werden. Erstmal gelte: „Runter mit den Inzidenzen.“

Von der Leyen: „Sind in der Spur“

Von der Leyen versprach in Porto, das europäische Impfzertifikat werde im Juni von EU-Seite aus einsatzbereit sein. „Wir sind in der Spur“, sagte sie. Das Zertifikat soll möglichst problemlos Reisen in der EU für Geimpfte, Getestete und Genesene ermöglichen. Die EU-Regierungschefs wollen beim Gipfel am 25. Mai festlegen, ob es europaweit einheitliche Reiseregelungen für das Zertifikat geben kann. Ausgegeben werden diese Zertifikate von den Mitgliedstaaten; unklar ist noch, ob alle Länder rechtzeitig fertig werden. Beim Gipfel hieß es aber, als Starttermin werde der 21. Juni anvisiert. Von der Leyen berichtete den Regierungschefs in einer Zwischenbilanz, es stehe in der Union jetzt genügend Impfstoff zur Verfügung, um bis Ende Juli 70 Prozent der erwachsenen EU-Bürger zu impfen.

Zugleich besiegelte der Gipfel eine riesige Nachschub-Order: Eine neue Bestellung von 900 Millionen zusätzlichen Biontech-Impfdosen und eine Kaufoption auf weitere 900 Millionen Dosen ist unter Dach und Fach. Die 1,8 Milliarden Einheiten – von denen Deutschland etwa 350 Millionen Dosen erhalten wird – soll der Hersteller Biontech-Pfizer schrittweise bis 2023 ausliefern. Die Reserve ist für Auffrischungsimpfungen, die Impfung von Kindern und den Kampf gegen mögliche neue Virusmutanten gedacht. Allerdings müssen die EU-Staaten höhere Preise bezahlen: Die Rede ist von „knapp unter 20 Euro“ für eine Dosis, bisher kostete sie 15,50 Euro.

Beim Hersteller AstraZeneca stehen nach großen Lieferproblemen Fragezeichen. EU-Industriekommissar Thierry Breton sagte am Sonntag, die EU habe den bestehenden Impfstoffvertrag mit dem britisch-schwedischen Unternehmen nicht über Juni hinaus verlängert.

In vielen ärmeren Ländern der Welt herrscht weiter dramatische Vakzin-Knappheit. Das führt nun auch zu Spannungen zwischen der EU und den USA: Die EU-Regierungschefs waren sich einig, den Vorstoß der US-Regierung zur Freigabe der Impfpatente vorerst nicht zu unterstützen. (mit dpa)

