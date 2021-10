Merkel kann ruhig schlafen

Berlin. Nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin sieht Angela Merkel (CDU) dem Machtwechsel im Kanzleramt entspannt und selbstbewusst entgegen. Sie sagte der „Süddeutschen Zeitung“ in ihrem ersten Interview nach der Bundestagswahl: „Ich weiß, was wir geschafft haben in den Regierungen, die ich geführt habe.“ Merkel ist seit 2005 Kanzlerin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf die Frage, ob sie überhaupt ruhig schlafen könne bei der Vorstellung, dass wieder ein Sozialdemokrat dieses Land regiere, sagte Merkel: „Ja“. Und weiter : „Es wird politische Unterschiede geben, das ist ja ganz selbstverständlich. Aber ich kann ruhig schlafen.“

Was sie in den ersten Tagen nach ihrem Abschied machen werde, wisse sie noch nicht, sagte Merkel. Ihr Mann Joachim Sauer habe aber keine Sorge, sie werde demnächst nur zu Hause sein. „Ich glaube, davor hat er nicht solche Angst“, sagte Merkel. dpa