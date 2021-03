Reinhard Bütikofer wurde 1953 in Mannheim geboren, er wuchs zunächst in Ludwigshafen, dann in Speyer auf.

Von 2002 bis 2008 war Bütikofer Bundesvorsitzender der Grünen, seit 2009 ist der dreifache Vater Abgeordneter der Grünen/EFA-Fraktion im EU-Parlament.

Er leitet die China-Delegation des Europaparlaments. sba