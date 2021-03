Berlin. Leila Salhab fühlt gerade wie jede andere Mutter während der Corona-Pandemie. Sie ist 38 Jahre alt, alleinerziehend, hat zwei Kinder, den elfjährigen Mustafa und die 13-jährige Lea. Das Homeschooling sei eine enorme Belastung, die Kinder nur schwer zu motivieren, Hausaufgaben zu machen und vor allem sie davon abzuhalten, ständig auf einen Bildschirm zu schauen. Der normale Pandemie-Ärger eben. Einerseits.

Andererseits ist Leila Salhab 2019 aus dem Libanon nach Deutschland geflüchtet und hat in Berlin Asyl beantragt. Ihr Status ist damit legal, das Verfahren läuft. Sie lebt in einem der besten Flüchtlingsheime Berlins. Jetzt müsste sie das Warten nur noch aushalten. Während der Pandemie leben die Menschen in Flüchtlingsunterkünften noch isolierter als sonst. Wer in einer Asylunterkunft Küchen, Duschen und Toiletten gemeinsam nutzt, hat oft Hunderte Menschen um sich. Viele teilen sich sogar Schlafräume. Leila Salhab muss das zum Glück nicht.

Ihr geht es eigentlich viel besser, sie sagt Sätze wie: „Das Leben an diesem Ort ist der Himmel“. Dieser Ort ist eine Flüchtlingseinrichtung der Kategorie 2 im feineren Berliner Westen am Teltow-Kanal. Sie hat für sich und ihre Kinder ein Appartement, 38 Quadratmeter, Flur, Küchenzeile, Bad mit Dusche, ein Zimmer. Bewohner aus anderen Häusern berichten, dass sie aus Angst vor Ansteckung selten ihre Zimmer verlassen. Immer wieder werden nach Corona-Ausbrüchen ganze Häuser von den Gesundheitsämtern unter Vollquarantäne gestellt, die Bewohner dürfen dann tagelang ihre Zimmer nicht verlassen. Draußen passen Wachleute und Polizei auf, dass die Quarantäne eingehalten wird. Das Essen wird von einem Caterer geliefert. Die Situation isoliere viele von ihnen zudem emotional, viele fühlen sich einsam.

Ausbrüche in Unterkünften

In den Hochphasen der Pandemie gibt es Meldungen von Corona-Ausbrüchen in Flüchtlingsheimen fast im Wochentakt. Ein Ankerzentrum in Bayern geriet in die Schlagzeilen, in Kamenz bei Dresden fehlten Seife und Desinfektionsmittel für die Bewohner, das Flüchtlingshaus wurde unter Quarantäne gestellt. Auch in Berlin-Reinickendorf hatte das Gesundheitsamt kürzlich eine Einrichtung für eine Woche „geschlossen“, von dieser Quarantäne waren 136 Menschen betroffen. Allein in der ersten Pandemie-Welle bis August gab es laut einer Studie der Universität Heidelberg 200 Ausbrüche in Sammelunterkünften.

Der Berliner Flüchtlingsrat kritisiert die Quarantänen für ganze Einrichtungen: „Vollquarantänen sind als Freiheitsentziehung ohne richterlichen Beschluss rechtswidrig“, sagt Georg Classen vom Flüchtlingsrat. Auch nach dem Infektionsschutzgesetz müssten stets Kranke von Gesunden getrennt werden. In Berlin und anderen Bundesländern gibt es dafür auch Möglichkeiten, in zwei Extra-Einrichtungen bringt die Hauptstadt Coronavirus-Infizierte unter.

Für das Gespräch in der Berliner Unterkunft schlägt Leila Salhab den Spielplatz vor. Danach gefragt, wie es ihr gehe, antwortet sie: „Mein Leben steht durch Corona auf dem Kopf, ich fühle mich um fünf bis zehn Jahre zurückgeworfen.“ Ein Leben, das ohnehin gerade neu beginnt für die kleine Familie. Mit allen Hoffnungen und Ängsten einer Flucht. Der Angst, abgeschoben zu werden, zum Beispiel. Einen Termin in der Ausländerbehörde hat sie schon verpasst – wegen Corona.

Salhab hatte Ende Januar Corona, ihre Tochter Lea auch, der Junge steckte sich nicht an. „Ich habe es zuerst nicht einmal gemerkt, ich war nur müde. Tagelang, dann hatte ich die ersten Grippesymptome.“ Sie blieben zwei Wochen lang in ihrer Wohnung. Nach der Quarantäne war nichts mehr wie vorher. Der Tages- und Nachtrhythmus der Familie hatte sich umgestellt. „Die Pandemie hat für uns Chaos ausgelöst. Uns fehlt gerade eine gesunde Routine“, erklärt Salhab.

Darüber wie viele Flüchtlinge in Deutschland insgesamt erkrankt sind, gibt es wenig Daten. Das Berliner Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten berichtet, dass sich von etwa 19 000 Flüchtlingen in Berlin seit Beginn der Pandemie 1237 mit dem Coronavirus infiziert haben. Laut Robert-Koch-Institut haben sich seit Beginn der Pandemie nur 4151 Flüchtlinge in Asylheimen angesteckt. Aber längst nicht alle Einrichtungen geben ihre Daten weiter. Daher muss die tatsächliche Anzahl der Corona-Fälle viel höher sein. Allein Bayern verzeichnete bisher 8000 Corona-infizierte Flüchtlinge.

Wenn sich Menschen in ihrer Asylunterkunft anstecken, aber ein eigenes Bad haben, können sie dort in Quarantäne bleiben. „Aber ab wann eine ganze Flüchtlingsunterkunft unter Quarantäne gestellt werden muss, entscheidet das hiesige Gesundheitsamt“, erklärt Monika Hebbinghaus vom Berliner Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten. Der Flüchtlingsrat schlägt vor, Massenunterkünfte zu schließen und die Flüchtlinge in Ferienwohnungen unterzubringen, die stünden zurzeit ohnehin leer.

Leila Salhabs Tochter Lea darf seit zwei Wochen wieder in die Schule gehen. Sie selbst hofft, dass sie irgendwann einen Job findet – als Sozialarbeiterin oder an einer Hotelrezeption vielleicht, sagt sie über ihre Zukunft. Tanja Baumgarten, die das Berliner Haus leitet, versucht, die Bewohner zu unterstützen. „Wir müssen für die Bewohner die Brücke nach draußen schlagen“, sagt sie. Sie wünscht sich, dass die Kinder wieder mehr Kontakte haben können und die Flüchtlinge bald gegen Corona geimpft werden.