„Mein Buch ist keine Doktorarbeit“

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock weist Plagiatsverdächtigungen zurück – und wirft der Union mit ihrem Wahlprogramm eine Rolle rückwärts in die Neunzigerjahre vor. Von Jochen Gaugele, Theresa Martus und Sébastien Vannier

Frau Baerbock, die Grünen fallen in den Umfragen immer weiter hinter die Union zurück. Ist das ein Baerbock-Effekt?

Zweifache Mutter Annalena Baerbock ist die erste Kanzlerkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen. Sie wurde 1980 in Hannover geboren. Als Jugendliche betrieb sie Trampolinspringen als Leistungssport. Nach dem Abitur studierte Baerbock in Hamburg und London Politikwissenschaft und Public International Law. 2005 trat Baerbock den Grünen bei, nach der Wahl 2013 erhielt sie ihr erstes Bundestagsmandat. Seit 2018 steht sie – mit Robert Habeck – an der Spitze der Partei. Annalena Baerbock ist zweifache Mutter und lebt in Brandenburg.

Annalena Baerbock: Wir stehen weiterhin an starker zweiter Stelle. Dieser Wahlkampf ist historisch, weil zum ersten Mal seit Konrad Adenauer keine amtierende Bundeskanzlerin antritt – und zum ersten Mal eine grüne Kanzlerkandidatin. Alles ist neu. Das sieht man auch in den Umfragen, da geht es mal auf und ab. Ich freue mich auf den Wettstreit um die besten Ideen für die Zukunft unseres Landes.

Sie haben Ihren Lebenslauf aufgehübscht – und damit Zweifel geweckt an Ihrer Eignung für hohe Ämter.

Baerbock: Nein, mir ging es darum, deutlich zu machen, welche Verbindungen ich habe, insbesondere zu Vereinen oder Institutionen im Bereich der Klima-, Flüchtlings- und Außenpolitik, die ich jahrelang gemacht habe. Das war leider unpräzise formuliert. Deswegen habe ich das auch korrigiert. Es gehört zu guter Politik, selbstkritisch einzusehen, wenn Dinge nicht so gut gelaufen sind, und es in Zukunft besser zu machen.

Jetzt wirft Ihnen ein Plagiatsforscher vor, in Ihrem neuen Buch abgeschrieben zu haben. Müssen Sie sich ein weiteres Mal entschuldigen?

Baerbock: Da verrutschen die Maßstäbe. In meinem Buch erzähle ich von mir und zeige auf, wie ich unser Land erneuern möchte. Darin ist viel von meiner Arbeit eingeflossen. Über die Jahre habe ich viele Gespräche geführt, viel gelesen, da sind Artikel, Berichte und Ideen von vielen Menschen eingeflossen. Und das habe ich in dem Buch wiedergegeben und auch darauf hingewiesen. Es ist gerade keine Doktorarbeit. Die großen politischen Fragen stehen im Mittelpunkt: die Klimakrise, die Zukunft von Kindern und Familien, der Zusammenhalt in der Gesellschaft. In all den Feldern müssen wir uns erneuern. Diese letzten Wochen haben gezeigt, dass es Kräfte in unserem Land gibt, die diese Erneuerung nicht wollen.

Welche Kräfte meinen Sie?

Baerbock: Nehmen Sie zum Beispiel die Kampagne der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Klar, Wahlkampf heißt, dass die Parteien im Wettstreit miteinander stehen, dass sehr kritisch hingeschaut wird, gerade auch von Medien. Das ist absolut in Ordnung. Doch es gibt ganz offensichtlich auch Beharrungskräfte, die Veränderung verhindern und sachliche Debatten über die besten Ideen für unser Land überdecken wollen. Ich finde es wichtig, dass demokratische Parteien in Respekt und Anstand miteinander diskutieren – vor allem über die großen Zukunftsfragen.

Ihre Partei hat in einer ersten Reaktion auf die Veröffentlichung des Plagiatsjägers von „Rufmord“ gesprochen. Dabei ist die Ähnlichkeit mehrerer Buchpassagen zu den Originalquellen nicht von der Hand zu weisen.

Baerbock: Mir geht es darum, die Welt so zu beschreiben, wie sie ist. Deswegen habe ich sehr bewusst auf Fakten aus öffentlichen Quellen zurückgegriffen. Das ist kein Fachbuch, daher gibt es keine Fußnoten.

Leiten Sie rechtliche Schritte ein?

Baerbock: Ich sah mich in den vergangenen Wochen immer wieder mit Fake News konfrontiert. Zum Beispiel wurde infrage gestellt, ob ich in London überhaupt einen Studienabschluss gemacht habe. Jetzt wurde behauptet, in meinem Buch gebe es Urheberrechtsverletzungen. Meine Partei musste daher jetzt ein Stoppsignal setzen und Falschbehauptungen deutlich zurückweisen. Standardmäßig angezeigt werden Beleidigungen und Bedrohungen, die nicht nur ich, sondern regelmäßig ganz viele Politikerinnen in unserem Land per Mail oder auf Twitter erhalten.

Haben Sie das Buch eigentlich selbst geschrieben?

Baerbock: Ja, aber wie es so schön heißt: Niemand schreibt ein Buch allein. Es sind nicht nur viele Ideen eingeflossen, ich habe dankenswerterweise auch Unterstützung bekommen. Grundlage waren Transkripte von langen Interviews, die mit mir geführt wurden.

Ein fehlerhafter Lebenslauf, nachgemeldete Nebeneinkünfte, Plagiatsvorwürfe. Haben Sie schon daran gedacht, die Kanzlerkandidatur Ihrem Co-Vorsitzenden Robert Habeck zu überlassen?

Baerbock: Wir waren uns total bewusst, dass es ein wirklich heftiger Wahlkampf werden wird. Die Grünen sagen zum ersten Mal: Wir wollen das Land an führender Stelle gestalten und Dinge besser machen. Da antwortet der politische Mitbewerber doch nicht: Super, hier ist der Weg ins Kanzleramt. Es gibt Kräfte, die die alten Pfründe sichern wollen.

Glauben Sie noch, dass Sie Kanzlerin werden?

Baerbock: Wir wollen als Grüne die nächste Bundesregierung definieren – inhaltlich und personell. Diese Wahl ist eine Richtungswahl für das nächste Jahrzehnt. Wir haben die große Chance, aus dem weltweiten Umbruch einen Aufbruch zu machen. Ich will diese epochale Aufgabe beim Schopfe packen und für klimagerechten Wohlstand in unserem Land sorgen. Wir machen ein Angebot für die Breite der Gesellschaft. Für Mieterinnen und Mieter, Familien, Menschen, die tagtäglich alles geben, damit das Land am Laufen bleibt. Pflegekräfte, Erzieher, Bauarbeiter, Ingenieurinnen und Forscher. Dagegen hat die Union in ihrem Wahlprogramm eine Politik für Privilegierte angekündigt. Mit dem Vorschlag von Armin Laschet und Friedrich Merz macht die CDU eine Rolle rückwärts zur Politik der 90er-Jahre und fällt hinter 16 Jahre Angela Merkel zurück. Das spaltet unsere Gesellschaft.

Ist es Politik für Privilegierte, wenn man den Solidaritätszuschlag für alle abschaffen will? Drei Jahrzehnte nach der Deutschen Einheit dürfte die Sondersteuer für den Aufbau Ost vor dem Bundesverfassungsgericht ohnehin keinen Bestand haben…

Baerbock: Für 90 Prozent der Steuerzahler ist der Soli ja schon abgeschafft. Das heißt: Es geht um zehn Prozent für die Spitzenverdiener unseres Landes. Außerdem hat die Union deutlich gemacht, dass sie die Unternehmenssteuern senken will – selbst für florierende Großunternehmen. Und wenn sie dann noch sagt, sie möchte an der Schuldenbremse festhalten, dann bedeutet das: Mit der Finanzpolitik von Armin Laschet und Friedrich Merz bleibt nichts mehr übrig für das Leben vor Ort. Ich will das Gegenteil: in das Zusammenleben investieren – in gute Schulen, Krankenhäuser und Polizeiwachen. Denn eine starke Daseinsvorsorge ist das, was unsere Gesellschaft zusammenhält.

Sie plädieren für ungebremste Verschuldung?

Baerbock: Wir wollen Investitionen ermöglichen, die neue Werte schaffen. Dafür wollen wir die Schuldenbremse durch eine Investitionsregel ergänzen. So können wir gemeinsam unsere Zukunft gestalten: Kinder, Klima und das Leben vor Ort. Wir wollen im ländlichen Raum wieder mehr Bahnanbindungen haben, die in den letzten Jahrzehnten stillgelegt worden sind. Wir müssen eine digitale Infrastruktur für Bürgerämter und Hausarztpraxen schaffen. Die Union streut den Menschen einfach Sand in die Augen, wenn sie so tut, als könne man das Land modernisieren, ohne dafür etwas auszugeben.

In Kinder investieren – das kündigen alle Parteien an. Was planen Sie konkret?

Baerbock: Ich will zwei Dinge anpacken. Erstens: mehr Investitionen in gute Bildung. Wir wollen, dass es in den Schulen eine digitale Ausstattung, aber auch Warmwasser gibt. Wir müssen mehr tun, damit wirklich jedes Kind den besten Start ins Leben bekommt. Zweitens: In unserem reichen Industrieland lebt jedes fünfte Kind – besonders oft von Alleinerziehenden – in Armut. Das will ich ändern mit einer Kindergrundsicherung. Auch hier gibt es einen großen Unterschied zur Union. Die Vorschläge von Armin Laschet und der CDU sorgen dafür, dass vor allem Spitzenverdiener mit ihren Kindern entlastet werden. Dieses Prinzip müssen wir umkehren und diejenigen Kinder unterstützen, die am meisten brauchen – die nicht zum Kindergeburtstag gehen können, weil am Ende des Monats das Geld für ein Geschenk fehlt.

Das klingt jetzt, als wollten Sie SPD und Linkspartei beerben.

Baerbock: Wie kommen Sie darauf? Ich will eine Politik, die den sozialen Zusammenhalt stärkt, die breite Mehrheit und nicht wenige Spitzenverdiener im Blick hat. Wir wollen eine Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro. Sofort. Ich verstehe nicht, warum die Union sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, Menschen vor Armut zu schützen.

Deutschland hat sich in der Corona-Krise mit 400 Milliarden Euro verschuldet. Warum investieren Sie nicht in einen generationengerechten Staatshaushalt?

Baerbock: In die Zukunft zu investieren, ist generationengerechte Haushaltspolitik. Was ist das Schlimmste, was wir unseren Kindern antun können? Dass wir ihnen ein Land hinterlassen, in dem Schulen und Krankenhäuser zusammenfallen und das nicht gegen die Klimakrise gewappnet ist. Haushalte zulasten der Investitionen konsolidieren schadet den jungen Generationen. Wir sollten diesen Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Wir erleben doch die Auswirkungen der Klimakrise hautnah, weil jahrelang eine Politik des Gestern betrieben wurde. Daher trete ich für eine vorausschauende Politik an und will in die Werte der Zukunft investieren.

Ist das schon die Bewerbungsrede der Grünen für das Finanzministerium?

Baerbock: Das Finanzministerium ist zentral, das haben wir in den vergangenen Jahren erlebt. Aber Posten werden nicht vor der Wahl verteilt, sondern ganz am Ende.