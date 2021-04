Mehrheit will, dass der Bund Grundregeln für Corona-Bekämpfung festlegt

Mannheim. Auf der Problemagenda der Deutschen liegt die Corona-Pandemie weiterhin mit deutlichem Abstand vorn: 84% aller Befragten nennen bei der ohne Antwortvorgaben gestellten Frage nach den zwei wichtigsten Problemen in der Bundesrepublik das Coronavirus und seine Folgen. Mit 16% der Nennungen folgt der Bereich Umwelt/Klimaschutz/Energiewende, Platz drei und vier belegen der Politik(er)verdruss (9%) und das Thema Bundestagswahlen/Kanzlerkandidatur (8%). Weitere wichtige Problemfelder sind: Wirtschaftslage (8%), soziale Gerechtigkeit/soziales Gefälle (5%), Bildung/Schule (5%), Flüchtlinge/Ausländer/Integration (4%), Verhältnis innerhalb der Bundesregierung (4%), Gesundheitswesen/Pflege (3%) und Arbeitslosigkeit (3%).

Politbarometer Vom 13. bis 15. April 2021 hat die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF 1.292 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei werden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt.

Coronavirus: Gesundheitsgefährdung

Obwohl wir uns in der dritten Welle mit ansteigenden Infektionszahlen befinden, haben sich die Sorgen um die eigene Gesundheit aufgrund des Coronavirus im Vergleich zum Februar (53%) und März (54%) nicht verändert: 53% der Bevölkerung halten ihre Gesundheit für gefährdet, 44% (Feb: 46%; Mrz: 44%) nicht.Schaut man in die Altersgruppen, so lässt sich feststellen, dass sich das Impfen bei den ab 70-Jährigen bemerkbar macht. Aktuell sorgen sich in dieser Altersgruppe 50% um die eigene Gesundheit, 46% tun dies nicht. Die größten Sorgen machen sich die 50-bis 59-Jährigen (63%) und die 60-bis 69-Jährigen (59%). Dagegen sagen bei den 30-bis 39-Jährigen lediglich 41%, dass sie ihre Gesundheit durch Corona gefährdet sehen, bei den unter 30-Jährigen sind es 54% und bei den 40-bis 49-Jährigen 48%.

Beurteilung der Corona-Maßnahmen allgemein

Weniger als ein Drittel der Bürger/innen (29%; Feb: 55%; Mrz: 34%) sind mit den Corona-Maßnahmen zufrieden, dagegen ist der Anteil derjenigen, der härtere Maßnahmen fordert nochmals angestiegen und liegt aktuell bei 43% (Feb: 18%; Mrz: 33%), 24% (Feb: 23%; Mrz: 28%) halten die geltenden Maßnahmen für übertrieben. Lediglich in der Parteianhängerschaft der AfD spricht eine Mehrheit (72%) von „übertriebenen Maßnahmen“. Dagegen ist in den Anhängerschaften von CDU/CSU (47%) und SPD (49%) jeweils eine relative und in den Anhängerschaften der Linken (54%) und der Grünen (56%) eine absolute Mehrheit für striktere Maßnahmen, bei den FDP-Anhänger/innen sind 45% der Meinung, die Maßnahmen sind „so gerade richtig“. (S. 33)

Corona-Bekämpfung: Wer soll die Regeln festlegen?

In dieser Woche hat das Bundeskabinett eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Dass der Bund in Zukunft die Grundregeln für die Corona-Bekämpfung festlegt, trifft bei einer Mehrheit von 68% auf Zustimmung, insgesamt 28%, darunter 55% der AfD-Anhänger/innen befürworten auch weiterhin die Hoheit der einzelnen Bundesländer.

Corona-Maßnahmen: Ausgangssperren und Schulschließungen

Die bundesweite Notbremse sieht unter anderem vor, ab einer Sieben-Tage Inzidenz von 100 eine nächtliche Ausgangssperre in den betroffenen Städten und Landkreisen zu verhängen. Diese wird in der Bevölkerung ambivalent gesehen: 44% befürworten sie, 53% lehnen sie ab (weiß nicht: 3%). Im Osten der Republik lehnt eine Mehrheit von 63% die Ausgangssperre ab, im Westen wird sie von 46% befürwortet und von 51% abgelehnt. Auch in den Parteianhängerschaften wird sie sehr unterschiedlich beurteilt: Positiv bewertet wird sie jeweils von Mehrheiten der Unions- (53%) und SPD-Anhänger/innen (53%). Dagegen stößt sie bei 83% der AfD-, 65% der FDP- und 60% der Linke- Anhänger/innen auf Ablehnung. Die Anhängerschaft der Grünen ist in dieser Frage eher gespalten (dafür: 46%; dagegen: 50%).

Weniger umstritten ist, dass ab einem Inzidenzwert von 200 die Schulen wieder von Präsenz- auf Distanzunterricht umstellen müssen: Diese Maßnahme wird von 62% als richtig angesehen, von 34% als falsch (weiß nicht: 4%). Während hier im Westen das Urteil zugunsten des Distanzunterrichtes eindeutig ausfällt (dafür 65%; dagegen: 32%), sind im Osten 49% für diese Maßnahme und 46% dagegen.

Corona-Maßnahmen: Testpflicht für Unternehmen

Ein verpflichtendes Angebot von Corona-Tests für Unternehmen wurde in dieser Woche vom Bundeskabinett beschlossen. Wenn in Betrieben und Unternehmen den Mitarbeiter/innen mindestens einmal in der Woche ein Corona-Test angeboten wird, hilft das nach Meinung von insgesamt 64% sehr viel (18%) bzw. viel (46%), um die Corona-Krise bei uns in den Griff zu bekommen. 23% sind der Ansicht, dies hilft nicht so viel und 12% sehen in dieser Angebotspflicht für Unternehmen keine Hilfe im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus.

Impfungen gegen Corona: Bewertung und Vorteile für Geimpfte

Beim Thema Impfen sind die Befragten weniger unzufrieden als im März. Damals meinten lediglich 6%, dass das Impfen gegen Corona bei uns in Deutschland „alles in allem eher gut“ läuft. Aktuell sind 18% mit dem Impffortschritt zufrieden. Nach wie vor ist jedoch eine breite Mehrheit (80%; Mrz: 92%) unzufrieden.

Deutliche Veränderungen zum Januar gibt es bei der Frage, ob zukünftig ein Teil der Corona-Einschränkungen für Geimpfte aufgehoben werden soll. Hier sind die Deutschen mittlerweile unentschieden: 48% sprechen sich für weniger Einschränkungen für Geimpfte aus (Jan-II: 27%); 50% lehnen diese Bevorzugung nach wie vor ab (Jan-II: 69%) und 2% äußern sich dazu nicht (Jan-II: 4%). Während Mehrheiten in den Anhängerschaften von Union (57%), FDP (58%) und Grünen (62%) sich für die Aufhebung von Einschränkungen aussprechen, die Anhänger/innen der SPD und der Linken kein eindeutiges Urteil fällen, ist die Anhängerschaft der AfD mehrheitlich (86%) gegen Vorteile für Geimpfte.

Allgemeine und eigene wirtschaftliche Lage

Eine Mehrheit der Befragten schätzt die allgemeine Wirtschaftslage in Deutschland weiterhin durchwachsen ein und erwartet eine negative Konjunkturentwicklung. Die eigene ökonomische Lage wird hingegen, wie zuvor auch, mehrheitlich positiv bewertet.

Nach 32% im Februar und 31% im März sind aktuell 35% der Befragten der Meinung, der Wirtschaft in Deutschland gehe es gut, 46% (Feb: 45%; Mrz: 47%) sagen „teils gut, teils schlecht“ und 18% (Feb: 22%; Mrz: 21%) schätzen die ökonomische Situation in unserem Land als schlecht ein.

Eher pessimistisch wird auch die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage betrachtet: Während 17% (Feb: 17%; Mrz: 12%) der Befragten erwarten, dass es mit der Wirtschaft in Deutschland eher aufwärts geht, befürchtet eine Mehrheit von 50% (Feb: 50%; Mrz: 58%) eine negative konjunkturelle Entwicklung und knapp ein Drittel (30%) (Feb: 32%; Mrz: 28%) der Befragten geht davon aus, dass sich kaum etwas verändert.

Geht es um die eigene wirtschaftliche Lage, sind die Befragten weiterhin deutlich positiver gestimmt: Unverändert geben 70% (Feb: 70%; Mrz: 70%) an, dass es ihnen finanziell gut geht, 25% (Feb: 24%; Mrz: 23%) sagen „teils gut, teils schlecht“ und 5% (Feb: 6%; Mrz: 7%) schätzen die eigene ökonomische Situation negativ ein. Dass sich ihre persönliche Wirtschaftslage in näherer Zukunft nicht verändert, meinen 64% (Feb: 68%; Mrz: 69%), 19% (Feb: 18%; Mrz: 16%) erwarten einen Aufwärtstrend und 16% (Feb: 13%; Mrz: 13%), dass es ihnen zukünftig finanziell schlechter gehen wird.

Parteikompetenzen: Wirtschaft und Rente

Eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik verknüpfen 41% am ehesten mit der CDU/CSU (Feb: 43%; Mrz: 33%), 8% setzen auf die SPD (Feb: 9%; Mrz: 10%), 7% auf die FDP (Feb: 5%; Mrz: 7%). 19% trauen keiner Partei die Lösung der Wirtschaftsprobleme zu (Feb: 20%; Mrz: 21%) und 17% können dazu keine eindeutige Antwort geben (Feb: 16%; Mrz: 18%).

Bei der Rentenpolitik hat die Union nur einen knappen Kompetenzvorsprung: 27% sind der Meinung, die Union kann am besten für die Sicherung der Renten sorgen (Dez´20: 30%), 22% sehen hier die SPD vorn (Dez´20: 24%) und 5% die Linke (Dez´20: 5%). Für 17% kann keine Partei für sichere Renten sorgen (Dez´20: 15%) und 22% geben dazu kein Urteil ab (Dez´20: 20%).