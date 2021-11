Mehrheit befürwortet deutschlandweite Anwendung der 2G-Regel

In der politischen Stimmung legen SPD, Union und AfD etwas zu, die Grünen sind konstant, FDP und Linke haben leichte Verluste. Anfang November wird die SPD bei 31% (+1) und die CDU/CSU bei 20% (+1) gemessen. Die Grünen erreichen weiter einen Zustimmungswert von 20% (+/-0), die FDP liegt bei 13% (-1), die AfD bei 7% (+1) und die Linke bei 5% (-1). Die sonstigen Parteien erreichen zusammen 6% (+/-0).

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, könnte die SPD im Vergleich zu Ende Oktober etwas zulegen, die FDP hätte leichte Verluste. Union, Grüne, AfD und Linke blieben konstant. Nach der aktuellen Politbarometer-Projektion käme die SPD auf 28% (+1) und die CDU/CSU auf 20% (+/-0). Die Grünen könnten mit 16% (+/-0) rechnen, die FDP läge bei 13% (-1), die AfD bei 11% (+/-0) und die Linke bei 5% (+/-0). Die sonstigen Parteien kämen in der Summe auf 7% (+/-0).

Info Rundungsbedingt müssen sich die Prozentwerte nicht unbedingt auf 100% addieren und die Abweichungen zur letzten Umfrage nicht gegenseitig aufheben. Der Fehlerbereich beträgt bei 1.250 Befragten und einem Anteilswert von 40% rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10% rund +/- zwei Prozentpunkte .

in der Bevölkerung zum Zeitpunkt der Befragung gemessen werden, sind Schlussfolgerungen auf eine mögliche Wahlentscheidung an einem weit entfernt liegenden Wahltag nicht zulässig. Die Politbarometer-Ergebnisse sind wie immer politisch nicht gewichtet . Ein Vergleich der Wahlabsichtsfrage und der Sympathiemessungen der Politbarometer-Untersuchungen mit den politisch gewichteten Ergebnissen anderer Institute ist daher nur bedingt möglich. Aus diesem Grund veröffentlicht das Politbarometer die „Projektion“, bei der die in den aktuellen Untersuchungen gemessenen poli-tischen Stimmungen auf ein Wahlergebnis für eine Bundestagswahl übertragen werden, falls diese am nächsten Sonntag stattfinden würde.

Gewünschte Koalition

Auch wenn sich das Votum zugunsten der Ampel etwas abschwächt, bleibt Rot-Grün-Gelb die eindeutig favorisierte Koalition: Bei der vorgabenfreien Frage, welche Parteien jetzt zusammen die Regierung bilden sollen, nennen 35% der Befragten SPD, Grüne und FDP. 8% plädieren jetzt für ein Bündnis aus SPD und CDU/CSU und 3% hätten am liebsten eine Regierung aus CDU/CSU, Grünen und FDP. Weitere 38% nennen diverse sonstige und oft nicht mehrheitsfähige Konstellationen und 16% können oder wollen nicht sagen, welche Parteien sie am liebsten in der zukünftigen Bundesregierung sehen möchten.

Ampel-Koalition: Erwartungen

Dass eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP einen „wichtigen Beitrag zur Lösung der Probleme in Deutschland“ leisten wird, glauben nach 54% vor zwei Wochen momentan 49% der Befragten. Insgesamt 48% (Okt-III: 42%) sind hier skeptisch. Während 63% der SPD-, 74% der Grünen- und 60% der FDP-Anhänger/innen von einer Ampel-Regierung einen relevanten Beitrag zur Problemlösung erwarten, wird das von 61% der Unions- und von 84% der AfD-Anhänger/innen bezweifelt.

Koalitionsverhandlungen: Einfluss von SPD, Grünen und FDP

Mit Blick auf die laufenden Koalitionsverhandlungen kann sich die SPD nach Ansicht der Deutschen noch etwas stärker durchsetzen als die FDP, die Handschrift der Grünen wird etwas weniger sichtbar wahrgenommen. Konkret glauben 60% aller Befragten, dass sich die SPD in den Koalitionsverhandlungen stark (54%) oder sehr stark (6%) durchsetzen wird (weniger stark: 35%; überhaupt nicht: 1%). 54% rechnen mit einer starken (46%) oder sehr starken (8%) Präsenz der FDP (weniger stark: 40%; überhaupt nicht: 2%). Und 44% meinen, dass sich die Grünen dabei stark (40%) oder sehr stark (4%) durchsetzen können (weniger stark: 49%; überhaupt nicht: 3%).

Koalitionsvertrag: Abschluss

Trotz mancher Zweifel rückt für die meisten Deutschen ein Abschluss der Verhandlungen in Sichtweite: 64% aller Befragten – darunter überdurchschnittlich viele SPD-, FDP- und Grünen-Anhänger/innen – prognostizieren, dass sich SPD, Grüne und FDP noch vor Weihnachten auf einen Koalitionsvertrag einigen werden, insgesamt 33% glauben das nicht.

SPD-Parteivorsitz: Saskia Esken und Lars Klingbeil

Dass bei der SPD Saskia Esken und Lars Klingbeil Parteivorsitzende werden sollen, sorgt in den eigenen Reihen für viel Optimismus: 74% der SPD-Anhänger/innen (alle Befragte: 50%) glauben, dass dieses Duo die Sozialdemokraten erfolgreich in die Zukunft führen wird, 21% (alle: 34%) bezweifeln dies.

CDU-Parteivorsitz: Mögliche Kandidaten

Armin Laschet hat seinen Rücktritt als CDU-Parteivorsitzender angekündigt. 37% der CDU/CSU-Anhänger/innen (alle Befragte: 21%) meinen, dass Friedrich Merz die CDU als Parteivorsitzender am ehesten erfolgreich in die Zukunft führen kann. 14% (alle: 20%) meinen das von Norbert Röttgen, 12% (alle: 11%) von Jens Spahn, 9% (alle: 6%) von Carsten Linnemann und 7% (alle: 9%) von Ralph Brinkhaus. 10% der CDU/CSU-Anhänger/innen (alle Befragte: 14%) sagen, dass „jemand anderes“ für die CDU am erfolgversprechendsten wäre und 11% (alle: 19%) können oder wollen das nicht einschätzen.

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

Beim Ansehen haben drei der zehn nach Meinung der Deutschen wichtigsten Politiker/innen Verluste, fünf verzeichnen ein Imageplus und zwei sind unverändert, wobei die Veränderungen – soweit sie stattfinden – durchweg sehr moderat ausfallen. Souverän angeführt wird die Top 10 weiterhin von Angela Merkel: Auf der +5/-5-Skala erreicht sie den hervorragenden Durchschnittswert 2,5. Platz zwei weiter für Olaf Scholz (2,0), der genau wie die drittplatzierte Manuela Schwesig (1,7) beim Ansehen etwas zulegt. Leichte Imageverluste gibt es für Robert Habeck (1,5) und Christian Lindner (0,9). Die Positionen sechs und sieben besetzen weiterhin Markus Söder (0,6) und Annalena Baerbock (0,2) und im Schlussdrittel liegen – alle mit Negativimage – Jens Spahn (-0,1), Friedrich Merz (-0,2) und Armin Laschet (-1,1). Bei der Frage, wen die Deutschen überhaupt zu den zehn wichtigsten Politiker/innen rechnen, schaffen es Armin Laschet und Manuela Schwesig nicht mehr ins Ranking. Neu dabei, und im nächsten Politbarometer dann wie immer auch bewertet, sind Lars Klingbeil und Sahra Wagenknecht.

Probleme in Deutschland

Anfang November kehrt das Thema Corona mit voller Wucht ins Bewusstsein der Menschen zurück: Bei der Frage nach den beiden wichtigsten Problemen in Deutschland entfallen nach einem ungewöhnlich massiven Bedeutungszuwachs von 33 Prozentpunkten jetzt 57% auf den Bereich Corona bzw. die Folgen der Pandemie. Entsprechend verliert der Klimaschutz (38%), der in den letzten Wochen wieder zum Top-Thema avanciert war, etwas an Relevanz. Die weiteren Problemfelder: Ausländer/Asyl/Integration/Flüchtlinge (13%), Regierungsbildung/Ausgang Bundestagswahl (10%) Kosten/Preise/Löhne (8%), Soziale Gerechtigkeit (6%), Politik(er)verdruss (5%), Wirtschaftslage (5%), Bildung/Schule (5%) sowie Infrastrukturdefizite/Digitalisierung (4%).

Corona: Gesundheitsgefährdung und eigenes Verhalten

Mit den steigenden Fallzahlen wachsen in der Bevölkerung auch die persönlichen Sorgen um die eigene Gesundheit: Inzwischen halten 49% der Befragten – das sind 18 Prozentpunkte mehr als Anfang des letzten Monats – ihre Gesundheit durch das Virus für gefährdet, 49% (Okt-I: 67%) sehen für sich persönlich keine gesundheitliche Gefahr.

Ganz offensichtlich führen der Anstieg der Inzidenzen und die gesundheitlichen Sorgen in Teilen der Bevölkerung auch zu Verhaltensänderungen: 19% der Deutschen sagen, dass sie sich wegen der steigenden Corona-Fallzahlen jetzt „viel vorsichtiger“ verhalten, 42% sagen „etwas vorsichtiger“ und 39% haben „deshalb nichts geändert“. Dass sie „nichts ändern“, sagen dabei überproportional viele jüngere Männer sowie besonders viele AfD-Anhänger/innen.

Corona-Maßnahmen: Bewertung und Kontrollen

Massiv verstärkt hat sich die Forderung nach härteren Corona-Maßnahmen, zudem sind die Deutschen – was die Einhaltung der Maßnahmen betrifft – sehr klar für stärkere Kontrollen: Nach 13% Anfang und 20% Ende Oktober plädieren jetzt 49% für eine Verschärfung der Corona-Regeln. Noch 32% (Okt-I: 64%; Okt-III: 59%) der Befragten bezeichnen das aktuelle Maßnahmen-Paket als gerade richtig und 16% (Okt-I: 21%; Okt-III: 18%) halten die momentanen Corona-Maßnahmen für übertrieben, darunter auch weiterhin mit 57% besonders viele AfD-Anhänger/innen.

Wenn es um die Einhaltung der Corona-Maßnahmen geht, fordern 77% der Befragten stärkere Kontrollen, 21% halten das nicht für notwendig.

Corona-Maßnahmen: Zuständigkeiten von Bund und Ländern

Wenn es um das Festlegen von Grundregeln für die Corona-Bekämpfung geht, sehen – ähnlich wie schon vor gut einem halben Jahr – 70% (Apr: 68%) der Befragten die Zuständigkeit primär beim Bund, für 25% (Apr: 28%) sollten bei den Corona-Regeln jeweils die Bundesländer den Rahmen vorgeben.

Coronavirus: 2G und 3G am Arbeitsplatz

Nach 62% bereits vor zwei Wochen plädieren jetzt 67% aller Befragten für eine deutschlandweite Anwendung der 2G-Regel z.B. in Restaurants, Hotels oder bei Freizeit- und Kulturveranstaltungen. 32% (Okt-III: 36%) der erwachsenen Deutschen sind gegen die republikweite Einführung von 2G, darunter 30% der Befragten im Westen, aber 43% derjenigen im Osten.

Für eine 3G-Regel am Arbeitsplatz, wonach alle, die nicht geimpft oder genesen sind, täglich einen Corona-Test vorlegen müssen, kommt von 71% Zustimmung, darunter auch von 69% der Berufstätigen. 26% aller Befragten und 28% der Berufstätigen fänden eine 3G-Regel am Arbeitsplatz nicht gut.

Corona: Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen

Ungebrochen stark ist zudem das Votum für eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen: Dass es für Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich eine Impfpflicht gegen das Coronavirus geben sollte, meinen 71% (Jul-I: 60%; Okt-III: 72%) aller Befragten, 27% (Jul-I: 38%; Okt-III: 26%) lehnen das ab. Außerdem sind 65% (Jul-I: 55%; Okt-III: 64%) für eine Impfpflicht für Beschäftigte in Schulen und Kitas, 32% (Jul-I: 43%; Okt-III: 34%) sind gegen eine entsprechende Verpflichtung.

Klimaschutz: Engagement versch. Akteure und Weltklimakonferenz

Beim Engagement von Politik, Unternehmen und Bürger/innen für den Klimaschutz gibt es nach Einschätzung der Deutschen nur wenig Bewegung. Nach 66% vor knapp zwei Jahren (Sep-II ´19) meinen heute 62% der Befragten, dass die Politik „zu wenig“ für den Klimaschutz tut. Für 12% tut die Politik „zu viel“ und für 23% ist das „gerade richtig“. Etwas weniger kritisch werden inzwischen die Unternehmen gesehen. Dass diese zu wenig tun, sagen nach 75% vor knapp zwei Jahren jetzt 67% (zu viel: 3%; gerade richtig: 22%). Schließlich ist auch für 69% (Sep-II ´19: 70%) der Befragten der Einsatz der Bürger/innen für den Klimaschutz zu schwach (zu viel: 3%; gerade richtig: 23%).

Dass bei der Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow für den Klimaschutz viel (11%) oder sehr viel (0%) erreicht wird, meinen nur 11% der Befragten. 85% glauben dagegen, dass bei diesem Treffen wenig (67%) oder sogar überhaupt nichts (18%) zum Schutz des Weltklimas erreicht werden wird, wobei die Erwartungen der Deutschen auch an frühere UN-Klimagipfel immer sehr gering waren.

Wirtschaftliche Lage in Deutschland

Die ökonomischen Eckdaten im Politbarometer haben sich Anfang November etwas eingetrübt: Die Bestandsaufnahme zur allgemeinen Wirtschaftslage erfolgt durchwachsen und bei den Konjunkturaussichten wächst der Pessimismus. Ihre private finanzielle Situation beschreiben die meisten Deutschen aber gewohnt positiv.

So konstatieren ganz allgemein 37% (Sep-I: 43%; Okt-I: 43%) der Befragten eine gute Wirtschaftslage in Deutschland, 47% (Sep-I: 44%; Okt-I: 47%) sagen „teils-teils“ und für 14% (Sep-I: 12%; Okt-I: 9%) stellt sich die ökonomische Gesamtkonstitution zurzeit schlecht dar.

Gefragt nach einer Prognose für die konjunkturelle Entwicklung meinen noch 18% (Sep-I: 33%; Okt-I: 30%), dass es „demnächst aufwärts“ geht. 40% (Sep-I: 35%; Okt-I: 41%) erwarten keine großen Veränderungen und 39% (Sep-I: 30%; Okt-I: 24%) rechnen mit einem wirtschaftlichen Abwärtstrend.

Was schließlich die eigene Finanzlage betrifft, sprechen 66% (Sep-I: 65%; Okt-I: 69%) von einer guten und 4% (Sep-I: 6%; Okt-I: 6%) von einer schlechten wirtschaftlichen Situation im Privatbereich, 29% (Sep-I: 28%; Okt-I: 25%) sagen „teils-teils“.