Mehr Demos geplant

Berlin/Frankfurt. Die Bundesregierung hat antisemitische Demonstrationen in Deutschland scharf verurteilt. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Freitag, dass friedliche Demonstrationen gegen die Politik Israels in Deutschland selbstverständlich möglich seien. „Wer solche Proteste aber nutzt, um seinen Judenhass herauszuschreien, der missbraucht das Demonstrationsrecht. Antisemitische Kundgebungen wird unsere Demokratie nicht dulden.“

AdUnit urban-intext1

Aus Protest gegen die Eskalation der Gewalt im Nahen Osten sind am Samstag erneut Demonstrationen in mehreren deutschen Städten geplant. Bei den meisten geht es um Solidarität mit den Palästinensern. Hintergrund ist laut Polizei der Tag der Nakba (Katastrophe), den Palästinenser am 15. Mai begehen. Sie gedenken damit der Vertreibung und Flucht Hunderttausender Palästinenser im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948.

Israel-Flagge angezündet

In den vergangenen Tagen hatte es in mehreren deutschen Städten antisemitische und anti-israelische Demonstrationen gegeben. Es wurden Israel-Flaggen angezündet, teils antisemitische Parolen skandiert. Der Schutz jüdischer Einrichtungen in Deutschland wurde verschärft. In Gelsenkirchen stoppte die Polizei am Mittwoch einen antisemitischen Demonstrationszug. Ungefähr 180 Menschen hatten sich vom Gelsenkirchener Bahnhof Richtung Synagoge bewegt und antisemitische Parolen gerufen. Seibert sagte, die Behörden arbeiteten daran, die Taten aufzuklären, die Täter zu bestrafen und jüdische Einrichtungen zu schützen.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat zu Solidarität gegen Antisemitismus aufgerufen. „Die Ablehnung der Proteste richten sich nicht gegen die palästinensische Terrorgruppe Hamas, sondern gegen uns, gegen Juden“, sagte er in seiner Videobotschaft. „Wir erwarten, dass die Bürger sich gegen diesen Antisemitismus stellen! Und zwar lautstark und öffentlich“, so Schuster. In Mannheim ist am Sonntag, 16. Mai, um 16 Uhr eine Demo zur Solidarität mit Israel am Schloss auf dem Ehrenhof geplant. lia/dpa

AdUnit urban-intext2