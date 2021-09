Mehr als eine Milliarde Dollar für Afghanistan

Genf. Bei einer humanitären Konferenz für Not leidende Menschen in Afghanistan haben Geberländer Hilfsgelder von rund 1,2 Milliarden Dollar (gut eine Milliarde Euro) zugesagt – und gleichzeitig Forderungen in puncto Menschenrechte an die herrschenden Taliban gestellt. Die Summe umfasst Soforthilfe für die Not leidende Bevölkerung sowie Entwicklungshilfe und Unterstützung für Nachbarländer, die Flüchtlinge aufnehmen, wie UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths in Genf sagte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zuvor hatte UN-Generalsekretär Antonio Guterres angesichts der Lebensmittelkrise im Land schnelle Hilfe gefordert. Die Menschen in Afghanistan bräuchten einen Rettungsring. Die Konferenz, an der auch Außenminister Heiko Maas (SPD) teilnahm, war das erste Spendertreffen für das Land, seitdem die militant-islamistischen Taliban im August die Kontrolle übernommen haben. Afghanistan ist nach der Machtübernahme und vier Jahrzehnten Konflikt auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Die neuen Machthaber in Kabul sind sich dessen bewusst. Die Taliban fordern, Lieferungen von Hilfsgütern nicht einzustellen. Bereits in den vergangenen Wochen führten die Islamisten Gespräche etwa mit Deutschland, China und Großbritannien über Hilfsgelder. Guterres forderte die Taliban auf, internationale Helfer ohne Belästigungen und Einschüchterungsversuche arbeiten zu lassen.

Zuvor hatte UN-Menschenrechtschefin Michelle Bachelet über steigende Gewalt gegen UN-Mitarbeiter vor Ort berichtet. Laut Berichten aus Afghanistan würden die Taliban gezielt Hausdurchsuchungen durchführen, um nach Menschen zu suchen, die für die abgezogenen US-Streitkräfte und amerikanische Firmen gearbeitet hatten. UN-Mitarbeiter seien davon ebenfalls betroffen, sagte die Hochkommissarin.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Deutschland stockt Gelder auf

Nach UN-Zahlen haben 93 Prozent der Haushalte in Afghanistan nicht genug zu essen. Laut Guterres könnten vielen Menschen ohne internationale Hilfe schon Ende September das Essen ausgehen. Außenminister Heiko Maas (SPD) will die Hilfe für Not leidende Menschen im Afghanistan-Konflikt weiter verstärken. „Deutschland hat seine humanitäre Hilfe für Afghanistan und die Region bereits um 100 Millionen Euro aufgestockt. Und wir planen weitere 500 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, um Afghanistan und seine Nachbarstaaten zu unterstützen“, sagte Maas am Montag. Zugleich forderte er die neuen Machthaber in Afghanistan auf, ungefährdete Zugänge für humanitäre Hilfe zu garantieren.

Erwartet werde, dass Menschen, „für die wir Verantwortung tragen, das Land verlassen können“, forderte Maas. „Die Taliban müssen grundlegende Menschenrechte achten.“ Und Afghanistan dürfe nie wieder zu einem Ort werden, vom dem aus Terrorismus die Welt bedroht. „Die Bildung einer Übergangsregierung unter Ausschluss anderer Gruppen letzte Woche war hier nicht das richtige Signal für internationale Zusammenarbeit“, so Maas. dpa