Mehr als ein Solidaritätsbeweis

Tel Aviv/Gaza. Das israelische Kabinett hat einstimmig einen Vorschlag Ägyptens über eine Waffenruhe gebilligt. Dies teilte ein Sprecher Netanjahus am späten Donnerstagabend mit. Es handele sich um eine einseitige Waffenruhe ohne jegliche Vorbedingungen, die zu einer Stunde in Kraft treten solle, die noch vereinbart werden müsse, sagte der Sprecher weiter. Die politische Führung habe betont, dass die Realität vor Ort das weitere Vorgehen bei den Kämpfen bestimmen werde.

Israelische Medien hatten zuvor berichtet, dass das Feuer im Konflikt mit der islamistischen Hamas im Gazastreifen am Freitag um 02.00 Uhr Ortszeit (01.00 MESZ) eingestellt werden sollte. Die israelische Armee würde demnach ihre Angriffe im Gazastreifen vorerst stoppen. Sollten aber die Palästinenser ihre Raketenangriffe fortsetzen, sei die Waffenruhe umgehend wieder aufgehoben.

Israel habe Ägypten schon vor der Sitzung mitgeteilt, dass es zu einer Vereinbarung im Sinne von „Ruhe gegen Ruhe“ ohne ein größeres Abkommen bereit sei. Die Hamas im Gazastreifen äußerte sich zu der Ankündigung zunächst ablehnend. „Wir sind diejenigen, die eine Waffenruhe oder einen Waffenstillstand verkünden, nicht die Besatzungsmacht“, sagte ein Sprecher der Organisation in Gaza. Direkt nach der Mitteilung über Israels Entscheidung für eine Waffenruhe gab es erneut Raketenalarm in den israelischen Grenzorten am Rande des Gazastreifens.

Auch als sich Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) im Landeanflug auf Tel Aviv befindet, heulen in israelischen Orten an der Grenze zum Gazastreifen die Sirenen. Der Raketenalarm beendet die wohl längste Ruhephase seit Beginn der Eskalation zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen. Mehr als acht Stunden ist es zuvor ruhig geblieben. Am Abend werden Hoffnungen auf einen baldigen Waffenstillstand bestätigt: Das israelische Sicherheitskabinett billigt einen entsprechenden Vorschlag Ägyptens. Am Freitag um 2 Uhr Ortszeit (01.00 MESZ) sollen die Waffen schweigen.

Knapp zwei Stunden nach seiner Ankunft steht Maas vor einem riesigen Loch im ersten Stock eines Wohnhauses in Petach Tikwa im Osten von Tel Aviv. Die von der Hitze verformte Uhr an der Wand zeigt 1.53 Uhr an. In dieser Minute in der Nacht zum 13. Mai schlug hier eine der mehr als 4000 Raketen ein, die der Islamische Dschihad oder die Hamas in den vergangenen zehn Tagen auf Israel abgefeuert haben. 90 Sekunden hatten die Bewohner vorher Zeit, sich in Sicherheit zu bringen. Sie flüchten sich mangels ausreichender Schutzräume teilweise ins Treppenhaus. Kurze Zeit später steht das Haus in Flammen. Fünf Menschen werden durch Rauch und umherfliegende Splitter verletzt.

Wegen dieser Opfer des „Raketenterrors“ ist der Außenminister vor allen Dingen nach Israel gekommen. „Für uns ist die Sicherheit Israels, genauso die Sicherheit aller Jüdinnen und Juden in Deutschland, nicht verhandelbar. Und darauf kann sich Israel immer verlassen“, sichert er seinem Amtskollegen Gabi Aschkenasi zu.

Hamas reagiert empört

Und auf die Frage, was Israel nun eigentlich von Deutschland erwartet, antwortet Aschkenasi nur: „Unsere Erwartungen sind genau das, was gerade passiert.“ Die Reise ist aber mehr als ein weiterer Solidaritätsbeweis an die Israelis. Wie nach fast jedem Israel-Besuch eines deutschen Außenministers folgt auch diesmal ein Abstecher in die Palästinensischen Autonomiegebiete. In Ramallah im Westjordanland trifft Maas am Abend den palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas. Hier, am Sitz der Palästinensischen Autonomiebehörde, seien die Gesprächspartner zu finden, wenn es um Gespräche über Frieden gehe, und nicht bei den Islamisten im Gaza-Streifen, sagte er.

Die im Gaza-Streifen herrschende islamistische Hamas verurteilte die Äußerungen von Maas als „parteiisch“. „Wir sind schockiert von den Medienerklärungen des deutschen Außenministers (...) in Hinblick auf die Lage in den besetzten palästinensischen Gebieten“, schrieb das Büro für internationale Angelegenheiten der Hamas in einer Mitteilung.

US-Präsident Joe Biden hatte am Mittwoch im Gespräch mit Netanjahu ein Machtwort gesprochen und eine deutliche Deeskalation in Richtung einer Waffenruhe noch im Laufe des Tages gefordert. Netanjahu sagte danach dennoch, die Militäroperation werde weitergehen, „bis ihr Ziel erreicht ist“. Beim Treffen mit Maas legt er zwei Trümmerteile einer Drohne auf den Tisch. Die israelischen Streitkräfte hätten sie an der Grenze zu Jordanien abgeschossen. „Das sagt alles“, fuhr er fort.

Beobachter gingen trotz solcher Auftritte davon aus, dass Netanjahu sich dem Druck der USA nicht lange entziehen würde. Hamas-Führer Mussa Abu Marsuk hatte am Mittwoch gesagt, er erwarte binnen ein oder zwei Tagen eine Waffenruhe. In israelischen Medien wurde eine ähnliche Zeitspanne genannt. Am Donnerstagabend wurden die Optimisten schließlich bestätigt. dpa