Massive Folgen für Familien

Berlin. „Schulen werden zuletzt geschlossen und zuerst wieder geöffnet“, verspricht Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) am späten Mittwochvormittag im Bundestag, kurz bevor das Parlament mit der Mehrheit von Union und SPD die Bundes-Notbremse im Infektionsschutzgesetz beschließt. Wie bitte? In den Ohren vieler Kinder, Eltern und Lehrer klingt der Scholz-Satz schräg. Denn: Schulen sollen nach dem Willen der Bundesregierung jetzt schon bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 wieder komplett in Distanzunterricht gehen – ursprünglich sollte der Grenzwert für diesen Schritt bei 200 liegen. Aktuell liegen bereits sieben Bundesländer über der Schwelle. Millionen Familien müssen sich damit auf weitere lange Wochen ohne Schulbesuch einstellen. Es ist nicht die einzige Änderung, die den Familienalltag noch mal komplizierter macht.

AdUnit urban-intext1

Was ändert sich für Schulen und Kitas?

Für Kinder und Jugendliche soll nach Inkrafttreten des neuen Bundesgesetzes ein eigener Notbremse-Mechanismus gelten: Ab einer Inzidenz von 100 gehen die Klassen in den Wechselunterricht. Überschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 165, wird ab dem übernächsten Tag der Präsenzunterricht verboten – in allgemeinbildenden Schulen, aber auch in Berufsschulen und Hochschulen. Ausnahmen kann es für Abschlussklassen und Förderschulen geben. Die 165er-Bremse gilt auch für Kitas, die Länder können aber eine Notbetreuung ermöglichen. Die Bremse tritt außer Kraft, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen den Schwellenwert wieder unterschreitet.

Belastende Situation für Familien. Die Töchter lernen am Esszimmertisch im Fernunterricht, während der Vater im Homeoffice seiner Arbeit nachgeht. © dpa

Zuletzt lagen sieben Bundesländer über dem 165er-Schwellenwert: Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ob alle sieben die Schulen nun direkt schließen, ist unklar – an diesem Donnerstag stimmt erst noch der Bundesrat über das Gesetz ab. Ein negatives Votum gilt aktuell aber als unwahrscheinlich, so dass die Regelungen in den Regionen bereits ab Samstag umgesetzt werden könnten. Einzelne Länder kündigten bereits an, die Schul-Notbremse noch strenger zu fassen.

Experten hatten den ursprünglichen Schwellenwert von 200 Fällen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen als zu riskant kritisiert. Vielen Lehrervertretern ist selbst die Marke von 165 noch zu hoch. Ärztepräsident Klaus Reinhardt begrüßte dagegen die Regelung: Es sei richtig, dass die Koalition für die Schließung von Schulen einen höheren Inzidenzwert angesetzt habe als etwa für den Einzelhandel. Kindern und Jugendlichen würde so etwas mehr Normalität ermöglicht. Die psychosozialen Folgen der Isolation von Freunden und Bezugspersonen seien schwerwiegend. „Deshalb ist es richtig, dass der Gesetzgeber hier mit Augenmaß vorgeht, zumal mit steigender Impfquote die Ansteckungsrisiken für Eltern und andere Familienmitglieder sinken“, sagte Reinhardt unserer Redaktion.

AdUnit urban-intext2

Wie ist die Infektionslage bei Kindern und Jugendlichen?

„Bei den 6- bis 20-Jährigen sehen wir gerade sehr viele Ausbrüche“, warnte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch. Auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist besorgt: „Noch nie war die Inzidenz von Kindern und Jugendlichen so hoch wie heute“, schrieb der Mediziner auf Twitter. „Da Eltern und zum Teil auch Lehrpersonal noch nicht geimpft sind, und auch Kinder Long Covid bekommen, ist das Schuljahr wahrscheinlich nur noch im Distanzunterricht zu retten.“ Lauterbach warnte eindringlich davor, dass in der aktuellen dritten Welle vor allem ungeimpfte Eltern von schweren Krankheitsverläufen betroffen sein könnten: Jeder, der das für Panikmache halte, sollte sich auf den Intensivstationen umsehen: 40- bis 50-jährige Eltern seien dort keine Seltenheit.

Doch sind hohe Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen wirklich so gefährlich? Ärztepräsident Reinhardt hat Zweifel: Die wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Ansteckungsrisiko in den Schulen seien nach wie vor nicht eindeutig. Wenn die Inzidenz unter Jugendlichen steigen sollte und sie nach den Schulschließungen oder in den Ferien wieder sinke, könne das auch mit den massenhaften Schnelltestungen zusammenhängen, die seit einigen Wochen liefen. „Wir wissen es einfach nicht genau.“ Nötig seien repräsentative Bevölkerungstests auf das Corona-Virus, wie es sie zum Beispiel in Großbritannien schon lange gebe. Nur so ließen sich die Corona-Maßnahmen auf eine valide wissenschaftliche Grundlage stellen.

AdUnit urban-intext3

Und was wird aus privaten Verabredungen?

Bei einer Inzidenz über 100 kommt die Ausgangssperre: Zwischen 22 und 5 Uhr morgens dürfen die Bundesbürger in solchen Regionen nur noch aus triftigem Grund aus dem Haus. Joggen und allein Spazierengehen ist noch bis 24 Uhr erlaubt. Besonders für Jugendliche und junge Erwachsene heißt das: Wer abends noch Freunde trifft, muss genau die Uhr im Blick behalten. Hinzu kommt: Wer über 14 Jahre alt ist, fällt in solchen Regionen unter die strengeren Kontaktregeln: Ein Haushalt darf dann maximal nur eine weitere Person treffen. Sport ist immerhin für Kinder im Alter bis 14 Jahren auch bei hohen Inzidenzen laut Notbremse-Gesetz weiter zulässig – wenn die Kinder im Freien in Gruppen von höchstens fünf Kindern zusammen sind.

AdUnit urban-intext4