Manche trauern Boris Johnson jetzt schon nach

Peter Holmes nimmt einen Schluck aus seinem Bierglas. „Boris Johnson sollte immer noch Premierminister sein“, sagt er laut, damit man ihn in dem Gewirr aus Stimmen und Musik in dem Pub „Black Swan“ unweit des Bahnhofs in der Stadt Darlington im Nordosten Englands. Von den beiden möglichen Nachfolgern, dem früheren Finanzminister Rishi Sunak und Außenministerin Liz Truss, hält das Mitglied der

...