„Man fragt sich, warum er so normal schien“

Eine Reporterin unserer Redaktion traf den Messerstecher von Würzburg. 2018, also vor drei Jahren, sprach der junge Somalier in Chemnitz mit ihr über sein Leben – und klagte über rechte Gewalt.

Die Fragezeichen, sie werden kaum kleiner. Auch vier Tage nach der tödlichen Attacke in Würzburg sitzen Schock und Trauer tief. Drei Frauen sind tot, sieben weitere Menschen verletzt, darunter eine 11-Jährige – durch Jibril A., der mit einem Messer auf sie losgegangen war. Was den 24-jährigen Somalier angetrieben hat, ist noch immer unklar. Es gibt Hinweise auf islamistische Hintergründe für die Tat, doch auch eine psychische Erkrankung des Mannes könnte eine Rolle spielen.

Obwohl seit Freitag Stück für Stück mehr bekannt wird über den Mann, der für das Leid verantwortlich sein soll, bleibt Jibril A. bislang ein Rätsel. Neue Einblicke in sein Leben gibt jetzt Material aus dem Jahr 2018: Damals stand A. schon einmal im Zentrum der Ereignisse. Reporterin Johanna Rüdiger traf A. vor drei Jahren im Auftrag unserer Redaktion in Chemnitz.

Rüdiger, heute Social-Media-Koordinatorin bei der Deutschen Welle, war damals von Berlin nach Chemnitz gereist, weil es in der westsächsischen Stadt nach einer tödlichen Messerattacke auf einen jungen Mann durch einen Syrer und einen Iraker seit Tagen zu Ausschreitungen kam. Empörte Bürger demonstrierten Seite an Seite mit Rechtsextremen, Pegida und die AfD probten öffentlich den Schulterschluss.

Die Stimmung ist in diesen Tagen im Spätsommer 2018 angespannt, erinnert sich Rüdiger. Es gibt Übergriffe auf Journalisten und Journalistinnen, und auch auf Geflüchtete – unter anderem auf Jibril A., wie er erzählt.

Auf einen Tipp hin trifft die Reporterin ihn und einen Freund spätabends, in einer Wohnung am südlichen Stadtrand von Chemnitz. Die beiden haben gerade gekocht, als Rüdiger halb zwölf eintrifft, Hähnchen und Gemüse aus dem Backofen. Die Wohnung, in der das Treffen stattfindet, ist klein und schmucklos, ein graues Sofa steht darin, davor ein gläserner Couchtisch, auf dem sich Tassen und Wasserflaschen sammeln.

Spuren eines Überfalls

Auf dem Sofa sitzen Jibril A., ein schmaler junger Mann mit Baseball-Cap, und sein Freund Saifullah Z. Z. hat eine Prellung unter dem linken Auge und trägt ein großes Wundpflaster im Gesicht. Es sind die Spuren eines Überfalls, wie die beiden erzählen. Am frühen Abend, als die rechte Demo, zu der unter anderem AfD und Pegida aufgerufen hatten, sich gerade auflöst, seien sie in Chemnitz-Markersdorf unterwegs gewesen, sagt Jibril A. Plötzlich seien sechs bis sieben vermummte Männer aufgetaucht. „Sie rannten uns nach, ich sah ihre schwarze Kleidung, ihre schwarzen Masken.“ Er selbst habe schnell genug wegrennen können. Saifullah Z. nicht – die Männer erwischen ihn und schlagen ihn zu Boden.

Saifullah Z. kommt in die Notaufnahme. „Multiple oberflächliche Verletzungen des Kopfes, Schlag ins Gesicht ohne Bewusstlosigkeit“, heißt es damals in der Dokumentation durch das Krankenhaus. Im Gespräch über das Erlebte, erinnert sich Rüdiger, sei Jibril A. der Wortführer gewesen, Saifullah Z. eher schüchtern. Sie erinnert sich an A. als einen freundlichen, aufgeschlossenen jungen Mann. Die Videos von damals zeigen, wie er etwas holprig, aber zügig erzählt.

Um A.s Leben vor seiner Flucht und seine Heimat Somalia geht es an diesem Abend nicht. Im Zentrum steht die volatile Stimmung in der Stadt, die Bedrohung, der sich die jungen Männer ausgesetzt sehen. „Er hat immer wieder gesagt, dass sie Angst hätten in Chemnitz“, sagt die Reporterin. „Dass sie sich jedes Mal überlegen, ob sie wirklich die Wohnung verlassen.“ Auf die Frage, ob Rechte Jagd auf sie machen würden, sagte A. „immer, immer, immer“.

Bedrohlich, aggressiv oder labil wirkt der Somalier auf sie damals nicht, sagt die Reporterin heute am Telefon. Auch Hass – auf Deutsche, auf irgendjemanden – schien er damals nicht gehabt zu haben, sagt sie. „Er wollte unbedingt weg, nach Westdeutschland“, erzählt Rüdiger, am liebsten nach Düsseldorf. Er habe sie später auch noch gefragt, ob sie ihm helfen könne, einen Job zu finden. 2019 verlässt Jibril A. Chemnitz tatsächlich. Doch ein stabiles Leben kann er sich offenbar nicht aufbauen. Schon in Chemnitz war er den Strafverfolgungsbehörden aufgefallen. Nach einer Auseinandersetzung in einer Asylbewerberunterkunft, bei der sowohl A. als auch sein Gegenüber leichte Schnittverletzungen davontrugen, ermittelte die Staatsanwaltschaft wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen wurden eingestellt.

Nach mehrmaligen Wohnort-Wechseln kam A. zuletzt in Würzburg in einer Obdachlosenunterkunft unter. Dort berichteten andere Bewohner von Wahnvorstellungen, die er entwickelt habe. Auch soll er vor einigen Monaten Mitarbeitende und Bewohner der Unterkunft mit einem Messer bedroht haben. Die Ermittlungen wurden auch in diesem Fall eingestellt. Nach einem mehrwöchigen Aufenthalt in einem psychiatrischen Krankenhaus kehrte A. zurück.

Fahrzeug gestoppt

Im Juni belästigte A. nach Angaben der Polizei in verwirrtem Zustand Autofahrer in Würzburg, stoppte sogar ein Fahrzeug, stieg ein, wollte nicht mehr aussteigen. Erneut folgte ein Aufenthalt in einer psychiatrischen Einrichtung, die A. aber nach einem Tag auf eigenen Wunsch verließ. Seit Freitag befindet sich A. nun in Untersuchungshaft, unter anderem wegen des Verdachts auf dreifachen Mord, versuchten Mord und gefährlicher Körperverletzung.

Heute sei es ein merkwürdiges Gefühl zu wissen, dass sie damals den Mann getroffen habe, der jetzt in Würzburg mutmaßlich mehrere Menschen mit dem Messer getötet hat, sagt Rüdiger, wenn sie sich an die Begegnung vor drei Jahren in Chemnitz erinnert. „Man fragt sich, warum er so normal schien.“